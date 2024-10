Comment élaborer une stratégie marketing sur les réseaux sociaux ?

Une simple publication sur X peut déclencher une révolution, un mème viral peut propulser une personne ordinaire sous les feux des projecteurs et une simple publication sur Facebook ou Instagram peut aider les marques à engranger des milliers de dollars supplémentaires en quelques minutes. Les réseaux sociaux sont puissants, et pour les maîtriser, vous devrez créer une stratégie de marketing des réseaux sociaux sans précédent.

Les réseaux sociaux ne sont pas seulement un terrain de jeu propice à la créativité et à l'amusement. Les dernières statistiques sur les réseaux sociaux montrent qu'ils sont devenus un outil essentiel pour les entreprises. Ils vous permettent d'entrer directement en contact avec votre public cible pour tenir des conversations, obtenir un retour d'information instantané et mettre en avant le côté humain de votre marque.

Derrière chaque tendance virale se cache quelque chose de plus : la stratégie. À l'instar de toute entreprise commerciale prospère, gagner gros sur les réseaux sociaux nécessite une planification et une exécution minutieuses.

Commençons par élaborer votre stratégie de marketing sur les réseaux sociaux afin de transformer les scrolls occasionnels en interactions significatives.

Contenu :

Définition du plan marketing sur les réseaux sociaux

Nous définissons un plan marketing sur les réseaux sociaux comme une feuille de route pour établir des connexions significatives sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une combinaison de votre public, de vos objectifs, de vos canaux sociaux et de votre contenu qui permettra d'atteindre les bonnes personnes.

Pourquoi avez-vous besoin d'une stratégie marketing sur les réseaux sociaux ?

Imaginez que vous partiez en bateau sans boussole. Il est facile de savoir comment se diriger en pleine mer, mais une fois sur place, vous risquez de dériver sans but précis.

Il en va de même pour le marketing sur les réseaux sociaux. Votre plan marketing sur les réseaux sociaux n'est pas une simple liste de tâches à accomplir. Considérez-le plutôt comme les étapes à suivre pour atteindre un résultat souhaité. Vous avez une idée de ce que vous voulez qu'il se passe, et le plan vous aidera à atteindre ces objectifs.

Cela dit, les plans ne sont pas gravés dans le marbre. Ils fournissent des orientations plutôt que des étapes préétablies. Dans certains cas, vous devrez vous écarter du chemin pour tirer parti des tendances qui vous aideront à rester pertinent. Vous pouvez apporter de la flexibilité à votre stratégie sur les réseaux sociaux pour rester en constante évolution.

ASTUCE : le Trendjacking vous aide à faire passer votre stratégie marketing sur les réseaux sociaux au niveau supérieur. Téléchargez notre ressource gratuite Le guide ultime du Trendjacking pour en savoir plus !

Avant de vous lancer dans des publications sur les réseaux sociaux à tout-va, prenez le temps d’élaborer un plan. Celui-ci deviendra votre modèle de stratégie marketing pour les réseaux sociaux, que vous pourrez réutiliser à l'avenir. Cela vous permettra de ne pas négliger des détails essentiels.

Examinons les étapes de la création d'une stratégie de marketing des réseaux sociaux.

1. Fixez des objectifs

Toute bonne stratégie de contenu marketing sur les réseaux sociaux commence par des objectifs clairs et mesurables. Réfléchissez à ce que vous attendez de vos publications : accroître la notoriété de la marque ? Augmenter le trafic sur le site web ? Réaliser des ventes immédiates ? Obtenir plus de followers ?

Les réseaux sociaux peuvent faire tout cela et bien plus. Fixez des objectifs dès le départ afin de pouvoir créer un contenu qui s'aligne sur ces objectifs.

Vos objectifs guideront chaque décision que vous prendrez pour élaborer votre plan marketing sur les réseaux sociaux.

2. Recherchez votre public cible

Vous devez savoir à qui vous vous adressez sur les réseaux sociaux. Sinon, votre contenu risque de ne pas trouver d'écho.

Commencez par faire des recherches sur les réseaux sociaux. Examinez les données démographiques telles que l'âge, le sexe, le lieu de résidence et les centres d'intérêt. Approfondissez leurs comportements sur les réseaux sociaux, par exemple les plateformes qu'ils utilisent, les moments où ils sont les plus actifs et le type de contenu avec lequel ils s'engagent.

Vous pouvez également utiliser les outils de recherche sur les réseaux sociaux de Meltwater pour en savoir plus sur les publics et les comportements sur chaque canal social.

Vous voulez voir comment Meltwater peut dynamiser votre stratégie marketing sur les réseaux sociaux ? Cliquez ici et remplissez le formulaire ci-dessous pour une démonstration personnalisée !

3. Choisissez les bons réseaux sociaux

Avec autant de réseaux sociaux disponibles, il est important de se concentrer sur ceux où votre public se trouve déjà. Il n'est pas nécessaire d'être présent partout pour réussir sur les réseaux sociaux. Des efforts ciblés vous permettront d'économiser du temps et des ressources tout en ayant un impact.

Examinons quelques exemples de marketing des réseaux sociaux.

LinkedIn est idéal pour une stratégie de marketing des réseaux sociaux B2B puisqu'il cible les professionnels.

Instagram et TikTok fonctionnent bien pour les publics plus jeunes (Gen Z).

Si vous faites la promotion de votre blog ou si vous avez un produit tangible, considérez Pinterest.

YouTube ne s'adresse qu'aux créateurs de contenu vidéo.

N'oubliez pas les podcasts sur les réseaux sociaux, qui peuvent vous aider à atteindre votre public en utilisant un format audio.

En étant sélectif dans le choix de vos canaux, vous pouvez investir plus de temps et de ressources pour avoir un impact fort plutôt que de vous éparpiller.

4. Analyser vos concurrents

L'analyse de la concurrence fait partie de tout plan marketing. Jetez un œil à ce que font vos concurrents sur les réseaux sociaux.

Quels formats de contenu utilisent-ils ?

À quelle fréquence publient-ils ?

À quoi ressemble leur stratégie de réseaux sociaux ?

Obtiennent-ils des engagements ?

Les annonces sont-elles payantes ?

Comprendre leurs stratégies permet de mettre la vôtre en perspective. Par exemple, peut-être qu'ils publient fréquemment du contenu mais n'obtiennent pas d'engagement. C'est l'occasion de créer un contenu à plus forte valeur ajoutée.

ASTUCE : consultez notre guide pratique sur l'analyse de la concurrence accompagné d'un modèle gratuit !

5. Créez un calendrier de contenu pour les réseaux sociaux.

Votre calendrier est l'endroit où vivent toutes vos idées de contenu pour les réseaux sociaux. Les calendriers vous aident à garder quelques longueurs d'avance et à savoir ce que vous allez publier à un moment donné.

De nombreux créateurs de contenu planifient leurs calendriers de réseaux sociaux un à trois mois à l'avance. Assurez-vous d'ajouter une certaine flexibilité au cas où vous voudriez sauter sur une nouvelle tendance ou un nouveau thème.

ASTUCE : notre modèle gratuit de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux vous aidera à commencer à planifier vos publications en un rien de temps !

6. Développez votre contenu social

Avec un calendrier en main, vous pouvez commencer à créer du contenu que vous publierez sur vos canaux sociaux. Vos publications doivent s'aligner sur la voix et les objectifs de votre marque.

Si vous commencez tout juste à mettre en place une stratégie de contenu marketing sur les réseaux sociaux, cherchez à créer une variété de types de contenu. Cela vous permettra de savoir ce que votre public aime ou n'aime pas. Vous pourrez alors créer davantage de contenus qui les intéressent.

Voici quelques exemples :

Publications de blogs

Publications sur les coulisses

Vidéos pratiques

Dance challenge/autres types de challenges

Contenu généré par les utilisateurs

Images uniques

Infographie

Critiques sur les produits

Publications axées sur les produits

Gardez à l'esprit que différents types de contenu conviennent mieux à certains secteurs d'activité qu'à d'autres. Par exemple, une stratégie de marketing sur les réseaux sociaux pour le e-commerce contiendra un mélange de publications liées ou non aux produits.

7. Mesurez le succès à l'aide de KPI et de mesures

Les outils de gestion des réseaux sociaux tels que Meltwater vous aideront à optimiser vos publications, à suivre les engagements et à montrer quelles publications ont répondu à vos attentes. Les indicateurs clés de performance (KPI) vous permettront de savoir si votre plan est efficace. Il s'agit par exemple du taux d'engagement, de la croissance du nombre de followers, du trafic sur le site web, des conversions et des taux de clics.

La plupart des réseaux sociaux proposent des outils d'analyse pour suivre ces paramètres, mais vous pouvez également utiliser des outils tiers tels que Meltwater pour obtenir des informations plus approfondies.

Exemple de stratégie marketing sur les réseaux sociaux

À l'aide des étapes ci-dessus, voyons à quoi pourrait ressembler un exemple de stratégie marketing sur les réseaux sociaux pour une entreprise de vêtements Urban.

Leur objectif est d'accroître la notoriété de leur marque auprès des Millennials et de la Génération Z sensibles à la mode. Ils souhaitent augmenter leur nombre de followers Instagram et TikTok de 25 % au cours des six prochains mois, en générant du trafic vers leur site web et en convertissant les visiteurs en clients. (l'étape 1 du plan).

Sur la base de leurs clients actuels et de leurs followers sur les réseaux sociaux, l'entreprise apprend que leur public est composé d'hommes et de femmes âgés de 18 à 35 ans qui sont actifs sur Instagram et TikTok. Ils aiment le streetwear, la durabilité et les marques qui ont de la personnalité.

Ces consommateurs apprécient l'authenticité, s'inspirent des influenceurs et font souvent leurs achats en ligne en fonction des tendances qu'ils observent sur les plateformes sociales. (l'étape 2.)

Nous savons déjà que le public utilise TikTok et Instagram. À l'étape 3, nous pouvons plonger plus profondément dans la façon d'utiliser ces canaux. Par exemple, Instagram présentera des photos de produits de haute qualité et des partenariats avec des influenceurs, tandis que TikTok montrera des conseils lifestyle, des challenges et des vidéos des coulisses.

Lors de l'analyse de la concurrence, la marque s'intéresse à des entreprises telles que Zara et ASOS. Elle fait remarquer que :

Les concurrents publient fréquemment avec un mélange de caractéristiques de produits, de collaborations d'influenceurs et de contenu lifestyle.

Les challenges TikTok sont un facteur d'engagement majeur.

Les reels et stories Instagram fonctionnent bien pour les ventes flash et les lancements de nouveaux produits.

Sur la base de ces informations, le calendrier de contenu obtenu ressemble à ceci :

Lundi (Publication Instagram) : inspiration de tenue pour la semaine, avec leur dernière collection.

Mardi (TikTok) : regard amusant sur les coulisses du processus de conception ou sur les activités de l'entrepôt.

Mercredi (Story Instagram) : les influenceurs s'emparent du sujet et montrent comment ils stylisent les pièces UrbanVibe.

Jeudi (reels Instagram) : conseils sur la mode durable avec leur ligne écologique.

Vendredi (Challenge TikTok) : lancez un challenge de danse ou de stylisme encourageant les utilisateurs à montrer les pièces UrbanVibe.

Samedi (Publication Instagram) : coup de projecteur sur les clients : publication UGC de clients heureux portant leurs vêtements.

Dimanche (Story Instagram) : sondez les idées de contenu de la semaine prochaine ou les aperçus des produits à venir.

Le calendrier indiquera également les dates importantes pour les lancements de produits, les ventes et les jours fériés sur les réseaux sociaux, comme la "Journée nationale du denim".

La marque utilisera le calendrier pour créer du contenu, puis utilisera des outils intégrés d'analyse et de gestion des réseaux sociaux tels que Meltwater pour suivre les KPI et les mesures.

Créer une stratégie sur les réseaux sociaux avec Meltwater

Meltwater fournit une base solide pour créer, lancer et gérer votre stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Nous donnons aux marques et aux entreprises les moyens de connaître vos audiences, les thèmes tendances, les taux d'engagement et bien plus, le tout à partir d'une seule source.

Notre plateforme facilite la gestion des réseaux sociaux en vous permettant de créer et de programmer des publications à l'avance et de savoir quand les publier. Vous pouvez supprimer une grande partie des hypothèses et laisser notre plateforme axée sur les données vous donner un coup de main.

Pour en savoir plus, demandez une démonstration en remplissant le formulaire ci-dessous !