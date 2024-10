Réseaux sociaux : les 5 actualités incontournables de la semaine

Si vous êtes occupé à programmer du contenu et à dialoguer avec vos followers, il peut être difficile de trouver le temps de s'asseoir et de lire la dernière mise à jour de l'algorithme de Facebook ou la façon dont les marques tirent parti de TikTok. Il est également important de se réserver du temps pour découvrir de nouvelles façons d'améliorer votre stratégie sur les réseaux sociaux. Alors posez votre téléphone (nous savons que c'est beaucoup demander !) et laissez-vous tenter par la lecture des dernières mises à jour des réseaux sociaux.

Actualités des réseaux sociaux et des relations publiques cette semaine

Si vous travaillez dans le domaine du marketing des réseaux sociaux, voici les articles que vous devez lire cette semaine !

Nouvelle bibliothèque publicitaire sur Reddit

Looking to take your ad campaign to a new level? Dive into the Reddit Ads Inspiration Library. Get AI-powered insights, explore top-performing ads categorized by industry, budget, and ad type, and learn creative strategies that work best on Reddit. Level up here:… pic.twitter.com/5swolxSBZn — Reddit for Business (@RedditforBiz) September 19, 2024

Reddit a lancé une bibliothèque regroupant les meilleures publicités afin d'aider les entreprises à optimiser leurs taux de conversion et d'engagement sur la plateforme. Cette bibliothèque met en avant les campagnes publicitaires les plus efficaces, offrant aux spécialistes du marketing des exemples concrets pour s'inspirer et comprendre ce qui fonctionne.

Youtube élargit les options de placement publicitaire pendant les pauses vidéo.

YouTube confirms your pause screen is now fair game for ads https://t.co/Xs7i31icGC — The Verge (@verge) September 18, 2024

YouTube permet désormais à tous les utilisateurs de Google Video Ads de diffuser des publicités sur l’écran de pause. Ce format offre aux marketeurs plus de possibilités pour promouvoir leurs produits et toucher de nouveaux prospects, un atout particulièrement pertinent à l'approche des fêtes de fin d'année.

Nouvelles améliorations de l'IA pour Google Ads

#DMEXCO24: Google Ads is putting the best AI to work for your best ROI 🚀

Get more languages for AI-powered tools, enhanced genAI capabilities for creative, deeper PMax insights, expanded controls, and more!

Discover the complete list of new features here 👉… pic.twitter.com/kNsFbrA4Yc — Google Ads (@GoogleAds) September 18, 2024

Google a récemment introduit de nouvelles mises à jour pour aider les marques à maximiser l’utilisation de l'IA dans leurs publicités. Une mise à jour clé permet désormais aux spécialistes du marketing d’utiliser des outils d’édition d’images par IA pour un plus large éventail de campagnes, telles que Search, App, Display et Demand Gen.

Threads offre maintenant la possibilité d'ajouter plus de 20 images par message.

Threads permet désormais aux utilisateurs de publier jusqu'à 20 images ou plus, ce qui pourrait renforcer les indicateurs d'engagement. Cette mise à jour simplifie également le partage entre Instagram et Threads, d'autant plus qu'Instagram a récemment ajusté ses carrousels pour inclure des publications de plus de 20 images.

Mise à jour du 17 septembre

TikTok teste une mise à jour qui permettrait des modifications rétroactives

Pour ceux qui utilisent l’application native pour les vidéos TikTok (pas une application tierce), cette fonctionnalité pourrait s'avérer très utile. TikTok expérimente la possibilité pour les utilisateurs de supprimer et de rééditer une vidéo après sa publication, ce qui pourrait faciliter les tests d'engagement ou simplement rendre les mises à jour plus conformes aux tendances actuelles.

Reddit publie des conseils pour maximiser la performance des publicités

Reddit a publié une infographie pratique pour aider les spécialistes du marketing à maximiser leurs performances publicitaires pendant les fêtes de fin d'année. Parmi les principaux points à retenir citons : l'impact des publicités takeover, la vidéo et le texte sont les meilleurs formats, et il faut fournir plus d'un message pour obtenir des résultats optimaux.

Mises à jour des publicités de Meta

Prenant également en considération l'approche rapide des fêtes de fin d'année, Meta introduit quelques mises à jour pour les publicités afin de favoriser les conversions. Les mises à jour comprennent un feed de codes de réduction plus propre, de nouvelles annonces de rappel qui permettent aux utilisateurs de se tenir au courant de la fin des offres ou des ventes, et la possibilité d'ajouter plusieurs liens à une seule image publicitaire.

Snapchat annonce une série de nouvelles mises à jour

We’re testing a simplified version of @Snapchat centered around communicating with friends, taking pictures, and entertainment. 📷Here’s what to expect: https://t.co/BuKjTR41Gl pic.twitter.com/pTlXn6KOeC — Snap Inc. (@Snap) September 17, 2024

Lors de son récent sommet, Snapchat a dévoilé un large éventail de mises à jour de l'application. Celles-ci comprennent une interface simplifiée, davantage d'opportunités pour les créateurs de développer leur audience et de se connecter avec les marques, et la possibilité de créer des lentilles AR via des requêtes IA basées sur du texte. L'application a également annoncé qu'elle travaillait à la production de sa propre paire de lunettes AR, rejoignant ainsi Meta et Apple dans ce domaine.

Mise à jour du 10 septembre

Plus de fonctionnalités d'engagement dans les DM d'Instagram

Instagram continue d'étendre ses fonctionnalités DM en réponse à la préférence croissante de ses utilisateurs pour la communication par DM. Parmi les nouvelles mises à jour dont les utilisateurs peuvent désormais profiter, citons : des stickers créés à partir de vos publications, des rappels d'anniversaire et des thèmes de chat saisonniers.

YouTube s'efforce de mieux identifier les “ Deep Fakes IA”

YouTube is developing AI detection tools for music and faces, plus creator controls for AI training https://t.co/CTefRuN0m7 — TechCrunch (@TechCrunch) September 5, 2024

YouTube s'efforce de protéger les créateurs contre le vol de contenu et les "deep-fakes" créés à l'aide de l'IA. De nouveaux processus permettent de détecter et d'alerter les créateurs de contenu lorsque leur voix ou leur image est copiée et utilisée dans d'autres vidéos sans leur consentement. Cela permettra également d'éviter la propagation de fausses informations et donnera aux créateurs plus de contrôle.

TikTok ajoute une fonctionnalité "Thoughts"

NEW! TikTok just added notes similar to Instagram, which you can share with your friends, everyone or privately. pic.twitter.com/BmxY8AtqBz — Jonah Manzano (@jonah_manzano) September 5, 2024

TikTok est-il en train de s'inspirer d'Instagram ? Ça y ressemble en tout cas. L'application introduit une fonctionnalité similaire à Notes qui a été largement utilisée sur Instagram. La version "Thoughts" de TikTok permet aux utilisateurs de partager ce qu'ils pensent avec leurs followers via une bulle publique sur leur profil.

Youtube a pour objectif les visites de sites web ajoutées

À l'approche des fêtes, YouTube a ajouté un nouvel objectif utile pour vos vidéos. Vous pouvez désormais sélectionner Visites sur le site web afin d'évaluer dans quelle mesure la vidéo incite les utilisateurs à se rendre sur votre site. Cet objectif sera particulièrement utile aux détaillants qui souhaitent promouvoir diverses idées de cadeaux. Les vidéos utilisant cette fonctionnalité comportent un label "Sponsorisé".

Mise à jour du 3 septembre

Les snaps sponsorisés arrivent

Snapchat is going to put ads next to messages from your friends https://t.co/UbTJJ6bsUA — The Verge (@verge) September 4, 2024

Snapchat prévoit d'introduire des publicités Snap sponsorisées dans la boîte de réception principale des chats. Ces publicités apparaîtront au-dessus de vos chats non ouverts et permettront d'activer davantage de fonctions de messagerie alimentées par l'IA générative et intégrées dans les CRM des annonceurs pour aider nos partenaires à communiquer avec leurs clients à grande échelle" (Snap).

Nouveau podcast LinkedIn pour la génération Z

En collaboration avec iHeartRadio, LinkedIn lance un podcast, spécifiquement destiné à la GenZ. Intitulé "Let's Talk Offline", le podcast se concentre sur la navigation dans les premières étapes de la carrière, la création d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et le développement des compétences. Le premier épisode sera disponible le 10 septembre.

X se lance dans la télévision connectée avec une nouvelle application

The X TV app beta is now available on several app stores, with more platforms on the way 📺



Paired with our upcoming Video Tab, this marks a massive leap forward in transforming X into a video-first platform and unlocking new opportunities for creators, advertisers, and our… pic.twitter.com/1P72feD4Fd — Engineering (@XEng) September 3, 2024

X est en train de lancer en phase bêta une nouvelle application TV appelée X TV, qui permettra aux utilisateurs de regarder des vidéos sur leur téléviseur. Elle introduit également une fonctionnalité transversale qui permet d'aimer ou de réagir à des vidéos sur un appareil mobile pendant qu'elles sont diffusées sur la télévision. Cela pourrait créer des opportunités intéressantes pour les annonceurs qui tentent d'atteindre de nouveaux publics.