7 meilleurs outils IA pour les relations publiques

Les professionnels des relations publiques doivent être sur tous les fronts, et les meilleurs outils d'IA dédiés aux RP leur permettent d'y parvenir efficacement.

Maintenir une image publique positive exige des efforts considérables. Les experts en relations publiques doivent saisir chaque opportunité de valoriser leur message. Identifier ces opportunités en temps réel leur permet de diffuser les bons messages au moment le plus opportun.

Découvrons comment l'intelligence artificielle transforme le secteur des relations publiques et explorons les meilleurs outils d'IA qui peuvent vous aider à optimiser votre communication.

Pourquoi les outils IA sont essentiels pour les professionnels des relations publiques

Les relations publiques englobent de nombreux aspects dynamiques, allant de la création de récits captivants à l'analyse des données, en passant par l'interaction avec le public. L'intelligence artificielle (IA) peut jouer un rôle essentiel dans chacun de ces domaines.

Par exemple, les algorithmes d'apprentissage automatique permettent de traiter rapidement de vastes volumes de données. Les tendances émergentes et les fluctuations du sentiment du public se cachent souvent au sein de ces données. Disposer d'un outil capable d'identifier ces informations en temps réel permet aux professionnels des relations publiques d'adopter une posture proactive plutôt que réactive.

Les analyses alimentées par l'IA offrent également une compréhension plus fine des comportements et des opinions des publics cibles. Cette technologie permet de concevoir des messages ultra-ciblés. Les entreprises disposent ainsi de moyens plus efficaces pour transmettre les bons messages au bon moment, renforçant ainsi l'efficacité de leurs actions de communication.

La personnalisation des messages est plus essentielle que jamais, et l'IA en est le principal moteur.

En créant des contenus pertinents et adaptés aux attentes du public, les entreprises renforcent la relation de confiance, un pilier fondamental de toute stratégie de relations publiques performante. Dans un contexte de ressources limitées et de concurrence accrue, les outils d'IA peuvent offrir un avantage concurrentiel significatif lorsqu'ils sont utilisés de manière stratégique.

ASTUCE : Téléchargez notre guide sur les relations publiques basées sur les données pour découvrir les outils et les stratégies d'IA qui permettront à votre équipe de gagner en efficacité et en pertinence.

Choisir les bons outils pour vos relations publiques

Pour tirer pleinement parti d'une IA dédiée aux relations publiques, il est essentiel de privilégier des outils qui simplifient votre travail tout en apportant une réelle valeur ajoutée. Dans cette perspective, voici quelques critères clés à considérer.

Facilité d'utilisation

Vous souhaitez un outil simple et intuitif, facile à maîtriser rapidement par toute votre équipe. Un outil complexe ou trop lourd risquerait de freiner vos progrès plutôt que de les favoriser. Pensez à consulter des démonstrations ou à profiter des essais gratuits pour évaluer vos options.

Budget

Le prix n'est pas le seul critère à considérer, mais il reste un facteur important. Les outils d'IA dédiés aux relations publiques offrent une large gamme de tarifs, avec des fonctionnalités et des niveaux de service variés. Trouvez le juste équilibre en associant le coût aux fonctionnalités qui répondent le mieux à vos besoins.

Options de personnalisation

Vos outils d'IA pour les relations publiques doivent être en mesure de s'adapter à vos objectifs spécifiques et de produire des rapports personnalisés basés sur les données qui vous importent. Veillez à ce que ces outils puissent analyser vos indicateurs clés préférés, tels que le sentiment de l'audience, la part de voix, les taux d'engagement et les insights sur votre public.

Intégration avec d'autres outils de relations publiques

Les outils de relations publiques sont plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés de manière combinée. Une solution d'IA intégrée aux outils existants permet de gagner du temps, d'optimiser les flux de travail et d'améliorer la qualité de vos campagnes de relations publiques.

Évolutivité

À mesure que votre marque se développe, vos besoins en relations publiques peuvent changer. Veillez à ce que l'outil d'IA puisse s'adapter à cette évolution. Cela implique sa capacité à gérer des campagnes plus complexes, des volumes de données plus importants ou un nombre croissant d'utilisateurs au fil de votre croissance.

Formation et service client

Un service client de qualité peut maximiser la valeur de votre investissement. Informez-vous sur les options d'assistance et de formation offertes, ainsi que sur les moyens d'y accéder (par exemple, assistance téléphonique, e-mail, ou chat en ligne). Si possible, sollicitez les retours d'expérience d'autres clients.

Les 7 meilleurs outils IA pour les relations publiques

Les outils d'IA les plus adaptés aux relations publiques varient selon vos besoins et votre manière de travailler. Cette sélection d'outils peut constituer un point de départ pour découvrir de nouvelles approches visant à intégrer l'IA dans votre stratégie de relations publiques.

1. Meltwater

Meltwater met à votre disposition une plateforme de relations publiques tout-en-un, propulsée par l'intelligence artificielle. Cette solution couvre l'ensemble de l'écosystème RP, depuis le suivi de la notoriété de votre marque jusqu'à la création de stratégies RP fondées sur des indicateurs tels que le sentiment, la part de voix et d'autres données clés.

Grâce à notre suite Relations Médias, soyez présent là où se trouve votre audience, qu'elle soit en ligne ou hors ligne. Vous aurez accès à la plus vaste base de données regroupant podcasts, publications, journalistes, blogueurs et autres contacts essentiels pour diffuser efficacement vos messages.

Le social listening vous permet de participer activement aux conversations en ligne, de repérer les tendances émergentes avant qu'elles ne deviennent virales, d'identifier les hashtags pertinents et même de détecter des influenceurs potentiels.

Pourtant, les données n'ont de valeur que si elles sont faciles à interpréter. C'est ici que l'IA excelle : elle transforme des volumes d'informations complexes en insights clairs et exploitables. Même sans expertise en analyse de données, vous comprendrez ce que signifient ces informations, pourquoi elles comptent et quelles actions entreprendre ensuite.

Utilisez vos données RP pour affiner vos stratégies, mesurer vos performances face à vos concurrents et démontrer l'impact de vos actions, le tout depuis une plateforme unique.

Envie de découvrir en action les solutions de relations publiques alimentées par l'IA de Meltwater ? Cliquez ici et complétez le formulaire pour planifier une démonstration personnalisée !

2. Otter.ai

Otter.ai est une plateforme de transcription basée sur l'intelligence artificielle, capable de convertir rapidement tout enregistrement audio en texte. Ce service est idéal pour les professionnels des relations publiques, qui peuvent l'utiliser pour retranscrire des webinaires, des réunions Zoom, des appels de direction, ainsi que des enregistrements de conférences de presse ou d'interviews.

Ce processus simplifie la réutilisation de vos contenus, comme convertir un enregistrement en article de blog ou en communiqué de presse. Les transcriptions rendent également votre contenu plus accessible, permettant ainsi de toucher un public qui privilégie la lecture au format audio ou vidéo.

Optimisez le temps consacré à la création de contenu pour produire davantage, plus rapidement, et avec une plus grande précision.

3. ChatGPT

ChatGPT, développé par OpenAI, est l’un des outils d’intelligence artificielle les plus accessibles et largement utilisés dans le domaine des relations publiques. Grâce à sa capacité à générer en quelques secondes des textes proches de ceux écrits par un humain à partir de simples instructions, il s’avère être un atout précieux pour divers usages en RP. Parmi ses applications, on peut citer :

Rédiger des brouillons d'articles de blog et de communiqués de presse.

Concevoir des messages adaptés pour les réseaux sociaux.

Élaborer des réponses pertinentes face à des crises spécifiques.

Adapter des contenus pour capter l’attention de groupes démographiques ou d’audiences ciblées.

Suggérer des axes d'amélioration pour des ébauches de contenu.

ChatGPT offre une grande polyvalence dans son utilisation. Vous pouvez, par exemple, importer des documents ou des fichiers pour demander à ChatGPT de créer du contenu, synthétiser des informations ou effectuer une analyse de données. Il est également possible de développer des bases de connaissances personnalisées pour votre équipe de relations publiques en y intégrant vos propres ressources grâce à ChatGPT.

Pour ceux qui préfèrent utiliser la version gratuite, des outils tels que DALL-E permettent de générer des images sur mesure.

Astuce : Téléchargez notre guide "Outils de relations publiques basées sur les données" pour profiter de modèles et de ressources pratiques conçus pour optimiser votre productivité, y compris des prompts ChatGPT spécialement adaptés aux besoins des professionnels en relations publiques.

4. Clara

Les professionnels des relations publiques consacrent une part importante de leur temps à des réunions et des entretiens, et des outils simples peuvent les aider à organiser ces activités. Clara, un assistant IA, prend en charge les tâches les plus complexes pour vous simplifier la vie.

Les utilisateurs ont la possibilité d'inclure Clara dans un e-mail, et celle-ci prendra en charge l'organisation des réunions avec les participants. En accédant à votre calendrier, Clara vérifie vos disponibilités et ajoute la réunion une fois qu'elle est confirmée. Ainsi, votre calendrier reste toujours à jour, sans que vous ayez à gérer vous-même les allers-retours entre les matchs de tennis et les réunions.

5. Grammarly

La création de contenu représente une composante essentielle des tâches quotidiennes d'un responsable des relations publiques. Les équipes doivent maîtriser l'art de rédiger des textes impeccables sur le plan orthographique et grammatical, tout en adaptant le ton et le style appropriés.

Grammarly est un outil populaire qui va bien au-delà de la simple vérification orthographique. Accessible via une version web, il vous suffit de taper ou de coller votre texte pour recevoir un retour immédiat sur la qualité de votre écriture.

Vous pouvez également installer l’extension Grammarly, qui fonctionne directement dans d'autres applications comme Google Docs, vos e-mails et bien d'autres programmes. Une fois installée, elle vous accompagne partout pour améliorer votre contenu.

La version gratuite détecte et souligne les fautes d'orthographe et de grammaire tout en proposant quelques suggestions d’amélioration. Cependant, pour des fonctionnalités avancées, telles que l’analyse du ton de votre voix et des recommandations approfondies sur la clarté et la précision, il est possible de passer à la version payante.

6. Perplexity.ai

Si vous souhaitez tirer parti des sujets de conversation générés par d'autres, Perplexity.ai propose une solution simple et accessible. Avec une interface intuitive, similaire à celle de ChatGPT, et des entrées en langage naturel, il n'y a pratiquement aucune courbe d'apprentissage. Il vous suffit d'expliquer à Perplexity.ai ce que vous recherchez.

Par exemple, nous lui avons demandé de repérer les principales tendances en décoration de Noël pour 2024. Voici sa réponse :

Vous remarquerez qu'il propose plusieurs sources pour des recherches plus approfondies, une réponse directe qui va droit au but, une réponse plus longue avec plus de détails, et même des questions connexes au bas de la page. Vous pouvez poser des questions complémentaires pour affiner vos réponses et en savoir plus sur le sujet choisi.

Son utilisation est gratuite, mais il existe également une version payante qui vous donne accès à de meilleurs modèles, à davantage de questions Pro et à la possibilité de télécharger des fichiers.

7. Claude

Pour les résumés de contenu, l'IA Claude d'Anthropic est capable de répondre à des demandes approfondies. Elle peut traiter jusqu'à 500 pages à la fois. Il suffit de télécharger vos fichiers, puis de poser à Claude des questions sur les données ou de lui demander de résumer votre contenu.

Il s'agit de travailler de manière plus intelligente plutôt que de manière plus intensive. Parcourir 500 documents simultanément nécessiterait des heures de travail pour une équipe de relations publiques. Avec Claude, vous pouvez obtenir des résumés clairs et précis, vous permettant ensuite de choisir les points à approfondir. Cette approche vous fait gagner un temps précieux tout en minimisant la fatigue associée à l'analyse individuelle de chaque document.

Tirer le meilleur parti des relations publiques avec Meltwater

Meltwater propose une solution complète pour vos relations publiques, intégrant des contacts médias, l’automatisation des réseaux sociaux, le social listening, l’analyse des sentiments et des insights propulsés par l’IA. Restez informé sur la position de votre marque et exploitez les données pour affiner votre stratégie.

Grâce à notre suite, associer actions et résultats devient un jeu d’enfant. Nous analysons des milliards de données pour vous permettre d’identifier les sujets et messages pertinents, puis de les adapter à votre audience. Recevez des alertes en cas d’évolution des sujets suivis, anticipez les crises potentielles avant qu’elles ne s’intensifient, et comprenez votre public mieux que vos concurrents.

Envie d’en savoir plus ? Demandez une démonstration en remplissant le formulaire ci-dessous !