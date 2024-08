Guide complet des rapports sur les réseaux sociaux

Votre stratégie des réseaux sociaux ne se limite pas à la publication de contenu et à l'obtention de mentions "J'aime" et de "Partages". À un moment donné, vous devez prendre du recul par rapport à vos campagnes et évaluer vos performances. C'est là que les rapports sur les réseaux sociaux interviennent.

Les outils d'analyse des réseaux sociaux sont essentiels pour mesurer votre engagement, vos actions et d'autres indicateurs importants. Certains dispositifs, comme l’outil de gestion des réseaux sociaux Meltwater, vont plus loin en compilant les indicateurs et les données dans des rapports prêts à être consultés et facilement compréhensibles.

Grâce à des rapports sur les réseaux sociaux complets et cohérents, vous pouvez répondre à des questions plus approfondies sur vos performances, prendre des décisions sur la manière de les améliorer et illustrer comment les réseaux sociaux contribuent à la réalisation de vos objectifs commerciaux en général.

Nous vous proposons un guide détaillé sur l'utilisation des rapports sur les réseaux sociaux dans le cadre de votre stratégie.

N'oubliez pas de télécharger le guide ultime des rapports sur les réseaux sociaux et d'utiliser notre modèle de rapport sur les réseaux sociaux ci-dessous pour commencer à implémenter ces conseils dans vos rapports !

Qu'est-ce qu'un rapport sur les réseaux sociaux ?

Le rapport sur les réseaux sociaux consiste à utiliser des données analytiques pour établir une synthèse visuelle de vos campagnes et de vos actions sur les réseaux sociaux.

Voici un aperçu rapide de certains types de données et d'indicateurs qu'un rapport sur les réseaux sociaux peut comporter :

Volume de l'audience

Volume net d'abonnés

Indicateurs de performance par campagne

Indicateurs d'engagement comme les partages, les likes, les commentaires, etc.

Volume d’utilisateurs atteints

Nombre de clics sur les publications

Nombre de visionnages de vidéos

Contenu le plus populaire

Les éléments figurant dans votre rapport peuvent varier selon les plateformes de réseaux sociaux. Chaque plateforme dispose de son propre ensemble de statistiques intégrées qui analysent l'activité pour vous. Vous pouvez établir des rapports pour chacun des canaux utilisés afin de déterminer celui qui présente le plus d'intérêt pour votre stratégie sociale.

La lecture des données analytiques de chaque plateforme peut toutefois s'avérer chronophage et fastidieuse, ce qui constitue un frein à l'expansion de votre stratégie sociale. Pour aider votre équipe à optimiser son temps lors de l'élaboration des rapports, envisagez d'utiliser une solution de gestion des réseaux sociaux telle que Meltwater.

Pour remédier à la fragmentation des rapports marketing, lisez notre guide pour unifier les rapports !

Pourquoi les rapports sur les réseaux sociaux sont-ils essentiels ?

Imaginons que vous partagiez votre dernière publication de blog sur votre page Facebook. Vous remarquez que celui-ci reçoit quelques commentaires positifs et quelques partages. Supposons maintenant que vous partagiez un autre article de blog la semaine suivante et qu'il obtienne encore plus de likes et de partages que le premier. Pourquoi la deuxième publication est-elle plus populaire que la première ?

Est-ce parce que davantage de personnes ont vu la deuxième publication ? Avez-vous acquis de nouveaux abonnés depuis la semaine dernière ? Le titre de l'article était-il plus accrocheur ?

La meilleure façon de répondre à ces interrogations et bien d'autres encore est d'établir un rapport sur les réseaux sociaux à partir de vos principaux indicateurs de performance sur les réseaux sociaux.

Les rapports sur les réseaux sociaux rassemblent et compilent les données sociales qui illustrent vos efforts en matière de marketing social. Ils fournissent des informations quantitatives, telles que le nombre de mentions, le taux d'engagement et le volume de l'audience. Ils peuvent également vous fournir des données qualitatives, telles que le contenu le plus populaire et l'analyse du sentiment de la marque.

Les rapports permettent de savoir avec certitude quelles sont les performances de vos campagnes et de votre stratégie marketing, plutôt que de se fier à une intuition.

Si vous êtes une agence, vos clients veulent voir ce que vous accomplissez en leur nom. Vous pouvez leur présenter un rapport sur les indicateurs des réseaux sociaux démontrant comment vous les aidez à atteindre leurs objectifs.

De même si vous travaillez au sein d'une entreprise, les rapports peuvent présenter à votre direction ce que vous faites concrètement sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Vous pouvez également analyser les rapports pour déterminer vos points forts et ceux que vous pouvez améliorer.

Avec des données sociales à jour, vous pouvez faire un meilleur usage de votre temps, de votre budget et de votre énergie et éviter bien des hypothèses.

Conseil : Un rapport sur les réseaux sociaux peut également vous permettre de répondre à des questions telles que "Quel est le meilleur moment pour publier sur les réseaux sociaux ?" ou "Quel est l'impact du crossposting sur mon engagement social ?".

Quels sont les indicateurs de performance à intégrer dans votre rapport sur les réseaux sociaux ?

Avant de commencer à exploiter les rapports sur les réseaux sociaux, vous devez d'abord déterminer les indicateurs de performance que vous souhaitez mesurer. Les community managers ne produisent pas des rapports pour leur aspect esthétique, c'est leur contenu qui est important.

Let’s look at some things to consider including in a social media report:

À quoi servira le rapport ? Vous voudrez peut-être mesurer les performances détaillées d'une campagne spécifique, un degré spécifique d'engagement sur LinkedIn ou le volume de nouveaux abonnés sur Instagram. Vous voudrez peut-être analyser les données en temps réel ou les gains à court terme par rapport aux gains à long terme. Concentrez-vous sur les indicateurs qui correspondent à vos objectifs, afin de ne pas vous laisser distraire par des détails non essentiels.

Vous voudrez peut-être mesurer les performances détaillées d'une campagne spécifique, un degré spécifique d'engagement sur LinkedIn ou le volume de nouveaux abonnés sur Instagram. Vous voudrez peut-être analyser les données en temps réel ou les gains à court terme par rapport aux gains à long terme. Concentrez-vous sur les indicateurs qui correspondent à vos objectifs, afin de ne pas vous laisser distraire par des détails non essentiels. Quelle est la période couverte ? Vous pouvez générer un rapport hebdomadaire, un rapport trimestriel ou comparer les progrès réalisés d'un mois à l'autre. Vous pouvez également opter pour un rapport plus long, couvrant l'ensemble de vos statistiques.

Vous pouvez générer un rapport hebdomadaire, un rapport trimestriel ou comparer les progrès réalisés d'un mois à l'autre. Vous pouvez également opter pour un rapport plus long, couvrant l'ensemble de vos statistiques. À qui s'adresse le rapport ? Tout comme la création de contenu pour votre public cible, vos rapports sur les réseaux sociaux doivent être adaptés à la personne concernée par ce que vous partagez. S'il s'agit de votre responsable marketing, il est probable qu'il connaisse les indicateurs et les termes analytiques. S'il s'agit d'un supérieur hiérarchique qui ne consacre pas beaucoup de temps au marketing des réseaux sociaux, vous devrez peut-être préciser le rôle et l'importance de certaines données.

Tout comme la création de contenu pour votre public cible, vos rapports sur les réseaux sociaux doivent être adaptés à la personne concernée par ce que vous partagez. S'il s'agit de votre responsable marketing, il est probable qu'il connaisse les indicateurs et les termes analytiques. S'il s'agit d'un supérieur hiérarchique qui ne consacre pas beaucoup de temps au marketing des réseaux sociaux, vous devrez peut-être préciser le rôle et l'importance de certaines données. Que cherchez-vous à mesurer ? Reportez-vous à l'objectif du rapport et réfléchissez aux mesures quantitatives et qualitatives relatives à votre objectif. Par exemple, si vous menez une campagne visant à augmenter les ventes, vous pouvez vous intéresser aux inscriptions, à la croissance de l'audience, à la portée des publications et aux taux de clics. En revanche, si votre objectif est d'obtenir de nouveaux abonnements à votre newsletter, il ne serait pas pertinent de mesurer le nombre de nouveaux abonnés sur vos réseaux sociaux.

Une fois que vous savez quels sont les indicateurs clés de performance à mesurer, vous pouvez commencer à produire votre rapport sur les réseaux sociaux.

Remarque : les indicateurs privilégiés dans votre rapport peuvent varier en fonction de l'objectif du rapport. Par exemple, un rapport d'écoute sociale peut vous aider à déterminer comment votre contenu, votre marque et vos campagnes sont perçus en ligne, ce qui est très différent d'un rapport sur les réseaux sociaux analysant les performances de votre contenu.

Indicateurs et analyses des réseaux sociaux par plateforme

Considérons les rapports sur les réseaux sociaux en fonction des données analytiques de chaque plateforme :

Facebook propose deux types d'analyses : Analyse de la page et Analyse de l'audience.

Page Insights offre des mesures liées à l'engagement, telles que les clics sur les publications, les commentaires, les vues, la portée des publications et les vidéos visionnées.

Audience Insights fournit davantage d'informations sur votre audience et sur l'ensemble de la population Facebook. Vous pouvez approfondir des paramètres tels que l'âge, le sexe, la situation géographique, le niveau d'études, les centres d'intérêt et d'autres données utiles.

Ces deux types de rapports peuvent s'avérer utiles lors de la planification de vos campagnes de marketing de contenu et de publicité. Utilisez ces rapports pour des études de marché afin d'en savoir plus sur le public que vous ciblez.

Analyse d'Instagram

Facebook étant propriétaire d'Instagram, vous pouvez suivre les campagnes publicitaires payantes sur Instagram via le gestionnaire de publicités Facebook. Par ailleurs, Instagram dispose de son propre ensemble d'analyses. Bénéficiez de données telles que :

Fréquentation du profil

Taux de clics vers une landing page ou un site web

Nombre de clics sur des liens d'appel ou d'e-mail

Volume d'utilisateurs ayant vu vos publications

Nombre de réactions à votre contenu

Nombre d'interactions avec votre contenu

Tout comme Facebook, Instagram offre également des informations sur l'audience. Apprenez-en plus sur données démographiques de votre public, telles que l'âge, le lieu, le sexe et les moments de la journée où vos abonnés sont les plus actifs.

Stories Instagram et Reels Instagram proposent également des analyses pour mesurer la portée de l'audience, les réactions, et plus encore.

Twitter Analytics offre des informations fondamentales sur les performances de votre contenu :

Tweets avec le plus d'engagement

Réactions au cours des 28 derniers jours

Visites de profil

Augmentation du nombre d’abonnés

Suivi des performances des campagnes publicitaires et des conversions

Comme pour les autres outils d'analyse des réseaux sociaux, vous pouvez utiliser ces informations pour optimiser votre programme de contenu généré par les utilisateurs et piloter vos stratégies de publication sur les réseaux sociaux afin de cibler le bon public.

Analyse des pages LinkedIn

LinkedIn propose des analyses intégrées pour les pages professionnelles. Voici quelques-unes des mesures fournies :

Visites de pages

Nombre d’abonnés

Mesures d'engagement telles que les clics, les commentaires et les partages

Les suggestions de contenu constituent l'un des aspects les plus originaux de l'analyse sur LinkedIn. La plateforme recommande des types de contenu à créer pour augmenter l'engagement. Il peut s'agir d'informations très utiles à publier dans un rapport sur le marketing des réseaux sociaux.

De nombreux spécialistes du marketing choisissent de créer des rapports distincts pour chacun de leurs réseaux sociaux. Cela vous permet de séparer vos indicateurs de performance des réseaux sociaux par plateforme afin de pouvoir évaluer les performances de chacune d'entre elles individuellement.

Une fois que vous avez rassemblé vos données, il est temps de les présenter dans un format épuré et fonctionnel et de les partager avec les personnes concernées.

Voici un format utile que vous pouvez utiliser pour synthétiser tous les détails dans une structure cohérente :

Synthèse des performances par canal

Commencer par un bilan simple qui présente l'engagement, le nombre d'abonnés et le sentiment par plateforme est une excellente introduction pour un rapport sur les réseaux sociaux. À partir de là, vous pouvez présenter vos hypothèses, vos idées et vos conclusions basées sur les données.

Vous pouvez également inclure dans votre introduction d'autres slides de synthèse : performance payée, gagnée, acquise, mentions et suivi de la marque.

Analyse des données clés et enseignements à tirer

L'introduction présente les chiffres. Vous devez ensuite présenter leur signification et la façon dont ils influenceront la stratégie à l'avenir. Vous pouvez également parler des progrès, des accomplissements ou des leçons tirées de l'expérience.

Vous pouvez également approfondir les résultats relatifs à des expériences actuellement menées sur les réseaux sociaux, telles que l'utilisation de hashtags spécifiques ou d'un style de publication particulier pour voir s'il suscite plus d'engagement de la part de vos abonnés.

Supports graphiques

Dans la mesure du possible, incluez des tableaux, des graphiques ou d'autres éléments visuels pour illustrer votre propos. Faites des captures d'écran de vos tableaux de bord analytiques pour rendre votre rapport plus convaincant.

Opportunités

Essayez d'inclure dans votre rapport quelques enseignements exploitables pour la suite. Expliquez comment vous pourriez optimiser vos efforts lors de futures campagnes. Par exemple, si vous remarquez que l'engagement sur Instagram a réellement progressé, vous pourriez envisager d'allouer davantage de ressources à la publicité sur Instagram la prochaine fois.

Téléchargez notre modèle de rapport sur les réseaux sociaux

Pour faciliter la mise en place de vos rapports sur les réseaux sociaux, nous avons développé ce modèle pour vous aider à déterminer les indicateurs essentiels. Téléchargez le modèle gratuit.

Pour franchir véritablement un cap, vous pouvez envisager d'utiliser une plateforme de gestion des réseaux sociaux capable d'automatiser vos rapports.

Avec des tableaux de bord modélisés, et personnalisables, qui peuvent être téléchargés ou partagés par e-mail, une solution comme Meltwater peut vous éviter le travail de génération manuelle de rapports, vous permettant ainsi de consacrer plus de temps à l'optimisation de votre stratégie des réseaux sociaux.

Prenez contact avec nous en remplissant le formulaire ci-dessous pour obtenir une démonstration de notre solution de rapports et d'analyses sur les réseaux sociaux.