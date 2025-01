Comment gagner de l'argent sur TikTok : le guide complet

Peut-on gagner de l'argent sur TikTok ? Si on résume la réponse est oui ! Les créateurs de contenu et les marques peuvent tirer parti de TikTok comme source de revenus, que ce soit en promouvant leurs propres produits, ceux d'autres marques, ou simplement en produisant du contenu de qualité qui engage leur audience.

Certains TikTokers ont gagné des millions de dollars grâce à la plateforme. Les 50 meilleurs créateurs ont amassé un montant cumulé de 720 millions de dollars en 2024, avec plus de 2,75 milliards de followers combinés. Une plateforme de cette taille offre de nombreuses possibilités à d'autres créateurs de se joindre à la conversation et de s'emparer d'une part d'un énorme gâteau de plusieurs millions de dollars.

Maintenant que vous savez qu’il est possible de générer des revenus sur TikTok, intéressons-nous à votre prochain objectif : comment y parvenir concrètement ?

Contenu :

Pourquoi TikTok est une plateforme puissante pour gagner de l'argent

TikTok est une mine d'or pour le marketing d'influence. C'est un endroit où les utilisateurs viennent pour être inspirés et divertis. La garde baisse et les spectateurs sont plus réceptifs aux messages des marques et des entreprises. (Osons même dire qu'ils les apprécient).

Avec plus d'un milliard d'utilisateurs, TikTok est un endroit où votre public cible se trouve déjà. C'est là que les tendances naissent et que le contenu devient viral. Contrairement aux autres réseaux sociaux qui récompensent les contenus neutres et professionnels, TikTok jure par l'authenticité.

Prenez également en compte son algorithme unique. Vous n'avez pas besoin d'une énorme audience, ni même d'un seul follower, pour obtenir des vues. La page "Pour vous" peut vous aider à vous frayer un chemin vers le succès en vous plaçant dans le feed des viewers. Il n'y a pas de stratégie à planifier, et n'importe qui peut commencer à poster du contenu et à gagner des vues en quelques minutes.

Combien TikTok paie-t-il pour 1 000 vues ?

L’argent que l’on peut gagner sur TikTok est variable.

TikTok ne prévoit pas de montant fixe en fonction du nombre de vues. Les créateurs ont déclaré gagner entre 2 et 4 centimes de dollar pour 1 000 vues, ce qui n'est pas beaucoup si vous n'obtenez que 1 000 vues.

Cependant, si vous obtenez un million de vues, cela revient à environ 2 000 à 4 000 dollars.

Il convient également de noter que TikTok considère qu'une "vue" correspond à un temps de lecture d'au moins une seconde. C'est une énorme différence par rapport à YouTube, où les utilisateurs doivent regarder au moins 30 secondes pour que leur vidéo soit prise en compte.

Cela signifie que si quelqu'un tombe sur votre contenu, vous obtenez une vue même si l'utilisateur ne vous suit pas ou ne finit pas de regarder votre contenu.

Pour répondre à la question "Combien d'argent gagne-t-on sur TikTok ?", cela dépend en grande partie de vous. Si vous êtes authentique, créatif et cohérent, vous pouvez généralement gagner de l'argent sur TikTok.

Astuce : vous voulez apprendre comment obtenir plus de vues sur votre contenu TikTok ? Consultez notre blog Les meilleurs hashtags TikTok pour plus de vues, et complétez le par un chatbot IA qui générera des hashtags stratégiques pour votre contenu en un instant !

Combien de followers faut-il pour gagner de l'argent sur TikTok ?

Vous voulez savoir comment gagner de l'argent sur TikTok sans followers ? Techniquement, vous n’en avez pas besoin. N'importe qui peut poster du contenu au nom d'une marque pour vendre des produits ou promouvoir du contenu sponsorisé.

Cependant, le nombre des followers peut vous aider à obtenir des partenariats avec des marques, car elle vous donne l'impression d'être un pari plus sûr.

Par ailleurs, si vous souhaitez rejoindre le TikTok Creator Fund, il vous faudra au moins 10 000 followers réels. Nous reviendrons sur le Creator Fund dans un instant.

Si vous voulez gagner de l'argent sur TikTok, l'un de vos objectifs doit être d'obtenir plus de followers. Plus vous avez de followers, plus vous ferez bonne figure auprès des marques partenaires. Vous aurez également plus de chances d'attirer l'attention d'un plus grand nombre de viewers et de les faire revenir sur votre contenu.

Astuce : si vous avez besoin de plus de followers TikTok, ne manquez pas notre blog 37 astuces pour savoir comment obtenir plus de followers TikTok !

Les 4 meilleures façons de gagner de l'argent sur TikTok

Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent sur TikTok. Il est préférable de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'autant plus que TikTok vous offre plusieurs paniers sur un plateau d'argent. Examinons quatre des meilleurs moyens de gagner de l'argent sur TikTok.

1. Utiliser TikTok pour faire de la vente directe

Le moyen le plus simple de gagner de l'argent sur TikTok est de promouvoir des produits que vous souhaitez vendre. Si vous êtes une marque, il peut s'agir de vos propres produits, votre contenu incite les internautes à se rendre sur votre site web pour y effectuer un achat.

Si vous êtes un influenceur, vous pouvez également promouvoir des produits pour des marques partenaires ou affiliées. Vous pouvez utiliser un lien d'affiliation pour stimuler les ventes ou un code promo ou de réduction unique qui vous attribuera la vente.

TikTok Live est une autre fonctionnalité idéale pour les ventes directes. Comme sur Facebook ou Instagram, vous pouvez diffuser vos contenus en direct sur TikTok tout en faisant la promotion d'un produit ou d'un service.

Savoir comment gagner de l'argent sur TikTok Live signifie avoir une "présence sur scène", être capable d'interagir avec les viewers (répondre à des questions dans le chat par exemple) et établir une confiance afin qu'ils agissent en fonction de votre offre.

À l'instar d'Instagram, TikTok vous permet de poster du texte à côté de la vidéo. Vous pouvez inclure des légendes, des hashtags pour aider les gens à trouver votre contenu, et des liens pour encourager les achats.

Astuce : n'oubliez pas de consulter notre article qui expose en détail comment développer votre audience sur TikTok Live !

2. Rejoignez le TikTok Creator Fund

TikTok souhaite que les créateurs prospèrent sur sa plateforme et récompensera volontiers tous ceux qui apportent du trafic et de l'engagement. Le TikTok Creator Fund vous rémunère essentiellement pour votre contenu sur la base du nombre de vues (mesuré par tranches de 1 000 vues).

Vous devez faire une demande d'adhésion au Creator Fund et remplir les conditions d'éligibilité suivantes :

Être une personne physique ou morale

Avoir 18 ans ou plus

Avoir un compte TikTok actif et en règle

Au moins 10 000 followers

Au moins 100 000 vidéos vues au cours des 30 derniers jours

Au moins un compte de paiement digital lié

Comment gagner de l'argent sur TikTok avec le Creator Fund ? Plus vous obtenez de vues, plus vous gagnez d'argent. Vous pouvez augmenter vos chances d'obtenir des vues en créant du contenu de qualité, en utilisant les hashtags appropriés et en encourageant les gens à le partager.

Tout le monde peut poster du contenu pour promouvoir une marque sur TikTok, mais le contenu sponsorisé est différent.

Le contenu sponsorisé est payé directement par une marque à un créateur en échange de contenu. Il s'agit essentiellement de contenu généré par les utilisateurs pour la marque, mais aussi de contenu pour la chaîne du créateur, ce qui lui permet de rester en contact avec son public. Ce contenu sera marqué comme contenu sponsorisé quelque part dans le post.

Les influenceurs sur TikTok qui ont beaucoup de followers peuvent avoir plus de facilité à obtenir des contrats de contenu sponsorisé. Plus de followers signifie plus de viewers potentiels. Cela indique également que vous créez du contenu de haute qualité que les gens veulent voir, et les marques peuvent donc être plus désireuses de travailler avec vous.

4. Recevoir des astuces et des cadeaux de la part des viewers

Les créateurs peuvent percevoir des revenus supplémentaires de la part des viewers sous forme de tips et de cadeaux. Il s'agit d'une caractéristique propre à la plateforme TikTok par rapport à d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.

Les tips et les cadeaux peuvent être aléatoires, il ne s'agit donc pas d'une source de revenus fiable. Encore une fois, vous pouvez augmenter vos chances d'obtenir des revenus en augmentant votre nombre de followers.

Astuces supplémentaires pour gagner de l'argent sur TikTok

TikTok offre un potentiel de gain important, surtout si vous excellez dans la création de contenus authentiques et honnêtes.

Maintenant que vous savez comment gagner de l'argent sur TikTok, utilisez ces astuces pour améliorer vos chances de revenus :

Concentrez-vous sur une niche . Construire du contenu autour d'une niche vous aidera à attirer plus de followers qui s'intéressent à ces sujets et seront susceptibles de partager vos vidéos avec d'autres et de revenir pour plus de contenu.

. Construire du contenu autour d'une niche vous aidera à attirer plus de followers qui s'intéressent à ces sujets et seront susceptibles de partager vos vidéos avec d'autres et de revenir pour plus de contenu. Faites-vous certifier , les comptes TikTok certifiés suscitent la confiance. Vous pouvez le faire si vous répondez à certains critères d'admissibilité. (Voir notre guide sur la façon de se faire certifier sur TikTok).

, les comptes TikTok certifiés suscitent la confiance. Vous pouvez le faire si vous répondez à certains critères d'admissibilité. (Voir notre guide sur la façon de se faire certifier sur TikTok). Postez régulièrement . Il n'est pas nécessaire de poster tous les jours, mais soyez constant dans la production de nouveaux contenus afin que votre public ait quelque chose de nouveau à visionner régulièrement.

. Il n'est pas nécessaire de poster tous les jours, mais soyez constant dans la production de nouveaux contenus afin que votre public ait quelque chose de nouveau à visionner régulièrement. Collaborer avec les influenceurs.

N'oubliez pas que la réponse à la question "Combien faut-il de followers sur TikTok pour gagner de l'argent ?" est zéro, alors ne laissez pas un manque de followers vous freiner. Utilisez ces idées de sources de revenus et ces astuces pour commencer à développer votre compte TikTok.

Développez votre présence sur TikTok avec Meltwater

Savoir comment être rémunéré sur TikTok peut inspirer votre stratégie de contenu. Que vous fassiez la promotion de votre propre marque, que vous travailliez avec des influenceurs ou que vous établissiez de nouveaux partenariats avec des marques, TikTok peut devenir une source de revenus et vous aider à tirer un retour sur investissement du contenu que vous créez.

La plateforme Meltwater vous aide à créer, programmer et publier du contenu sur TikTok. Trouvez des idées de contenu basées sur ce que les autres utilisateurs aiment et faites travailler votre compte TikTok pour vous !

Pour en savoir plus, demandez une démonstration en remplissant le formulaire ci-dessous !