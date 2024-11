Comment se préparer au Black Friday pour générer plus de ventes ?

L'année touche à sa fin. Les fêtes de fin d'année approchent, tout comme le Black Friday et le Cyber Monday. Comme il s'agit du plus grand week-end de vente du calendrier, il est important de mettre en place les stratégies nécessaires pour répondre aux besoins des clients et réussir les ventes.

Dans ce blog, nous examinerons les principes de base du Black Friday et discuterons des stratégies à adopter pour préparer correctement le Black Friday et permettre aux entreprises de réaliser davantage de ventes :

Qu'est-ce que le Black Friday ?

Le Black Friday est un événement commercial populaire qui a lieu le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis, c'est-à-dire le quatrième jeudi du mois de novembre. Il est souvent considéré comme le début officieux de la saison des achats pour les fêtes de fin d'année. Le Black Friday se caractérise par d'importantes réductions, des ventes spéciales et des promotions proposées par les détaillants, tant dans les magasins physiques qu'en ligne.

Les offres du Black Friday comprennent généralement des réductions importantes sur un large éventail de produits, de l'électronique aux appareils électroménagers en passant par les vêtements, les jouets et bien d'autres choses encore. De nombreuses personnes campent devant les magasins, souvent des heures, voire des jours à l'avance, pour être parmi les premiers à profiter de ces offres. Ces dernières années, les achats en ligne sont devenus de plus en plus populaires à l’occasion du Black Friday. De nombreux détaillants proposent leurs réductions et promotions sur leurs sites web, ce qui a conduit à l'essor du "Cyber Monday", le lundi suivant le Black Friday, qui met l'accent sur les ventes en ligne.

Le Black Friday a également dépassé les frontières des États-Unis et est désormais célébré dans de nombreux autres pays, même si la date et les traditions peuvent varier. Le concept des grands événements commerciaux, avec des remises importantes, est devenu un phénomène mondial dans le secteur du commerce du retail.

Astuce : consultez également notre rapport Aperçu des consommateurs : l’industrie du retail.

Quelle est l'origine du Black Friday ?

Il existe plusieurs théories sur l'origine du Black Friday, dont certaines peuvent être consultées ici. La théorie la plus répandue veut qu'il remonte aux années 1960, lorsque les acheteurs et les touristes envahissaient la ville de Philadelphie le lendemain de Thanksgiving pour assister au match de football entre l'armée et la marine. La foule provoquait le chaos dans la ville, mais les ventes des commerçants grimpaient en flèche grâce à l'augmentation du trafic piéton.

Quelle qu'en soit l'origine, le Black Friday a aujourd'hui un poids énorme dans la mesure où il peut faire ou défaire non seulement le mois de novembre d'un commerçant, mais aussi son année. Les magasins de retail et les magasins de vente par correspondance profitent énormément des ventes annuelles du Black Friday, dont le chiffre d'affaires est en moyenne multiplié par 3,6 par rapport à n'importe quel autre jour du mois.

Mais assez parlé des principes de base : voyons maintenant quelles stratégies adopter pour le Black Friday :

Il est impératif de se préparer à tous les résultats ou scénarios du Black Friday pour assurer la réussite du week-end. La clé pour en récolter les fruits est de préparer vos efforts de marketing : préparation, planification, systèmes et stratégies :

1. Identifiez votre public pour le Black Friday

Avant de planifier une campagne de marketing pour le Black Friday, vous devez connaître votre marché cible. En déterminant à l'avance votre public pour le Black Friday, vous pouvez proposer des offres sur des produits dont vous savez qu'ils sont plus susceptibles d'intéresser votre marché cible.

Astuce : lisez notre Guide ultime de la segmentation du marché et des personas et apprenez comment créer une campagne de marketing réussie.

2. Identifiez vos produits de vente

Si certains produits se vendent moins bien et que vous souhaitez les retirer des rayons, envisagez de les ajouter à vos produits les plus vendus dans le cadre d’une offre.

Vos clients seront attentifs à leurs produits préférés et, en associant les produits les plus vendus à ceux qui le sont moins, vous pouvez presque inciter à la vente tout en faisant découvrir de nouveaux produits aux clients.

3. Créez votre liste de diffusion pour le Black Friday

Pendant la période du Black Friday, le marketing par e-mail est l'une des meilleures stratégies pour convertir les prospects en ventes. Les e-mails et les lettres d'information attirent 4 fois plus les clients que le marketing de recherche, le marketing direct ou le marketing sur les réseaux sociaux. Avant les grandes journées de vente, assurez-vous de maximiser le marketing par e-mail en tant que canal.

Il existe plusieurs façons de créer et de développer une liste marketing spécifique pour le Black Friday. Vous pouvez exploiter vos canaux sociaux avec des cadeaux et des concours pour inciter les internautes à s'inscrire à votre newsletter, créer un pop-up de newsletter sur site avec une offre de bienvenue, ou diffuser des annonces de génération de leads.

L'objectif d'une liste de diffusion et d'un calendrier dédiés au Black Friday est de ne pas surcharger de communications votre base d'abonnés habituelle.

Astuce : apprenez à mesurer les performances de votre campagne d'e-mail.

4. Planifiez votre calendrier des réseaux sociaux pour le Black Friday.

Les réseaux sociaux sont un outil puissant pour attirer de nouveaux clients sur votre site web, les fidéliser et augmenter le trafic en ligne pendant le Black Friday.

Planifier à l'avance votre stratégie de réseaux sociaux Black Friday vous permet de rester à la pointe des tendances.

Avec un calendrier des réseaux sociaux établi à l'avance, vous pouvez annoncer les offres à venir et créer un engouement pour les vacances. Si votre public s'attend à de bonnes affaires, il sera plus enclin à se rendre sur votre site web. La mise en place d'outils de gestion des réseaux sociaux tels que la Meltwater Social Media Management Suite vous permet de programmer et d'automatiser votre processus de publication, ainsi que de suivre en continu les performances de vos canaux.

Astuce : apprenez à créer un calendrier de contenu pour les réseaux sociaux.

En utilisant des outils de surveillance des réseaux sociaux, comme le social listening, les entreprises peuvent se préparer efficacement pour le Black Friday :

1. Utilisez des hashtags et des mots-clés pertinents

L'un des moyens les plus simples pour un Black Friday réussi est de faire en sorte que votre public trouve facilement votre contenu.

Utilisez des hashtags pertinents et accrocheurs en lien avec vos produits ou promotions. Intégrez des mots-clés comme "Offres Black Friday", "réductions spéciales" ou "achats de vacances" dans vos contenus en ligne et vos fiches produits pour améliorer la visibilité de votre contenu.

2. Analyser les données historiques

Utilisez des outils de surveillance des réseaux sociaux comme la suite Meltwater pour anticiper les conversations en analysant les données historiques.

Chez Meltwater, nous vous aidons à explorer les conversations des années précédentes pour identifier les tendances et comprendre ce que l’on disait de votre marque lors des précédents Black Fridays. Découvrez notre plateforme dès aujourd’hui !

Ces données historiques vous permettront d’ajuster vos campagnes en fonction des intérêts passés des consommateurs.

3. Améliorer les sentiments négatifs des années précédentes

Bien qu'il soit potentiellement très lucratif, le Black Friday n'est pas toujours associé à des sentiments positifs. Vous pouvez également utiliser le social listening pour découvrir les sentiments négatifs des années précédentes, liés à la fois à votre marque et à vos concurrents.

Répondez à ces préoccupations et intégrez les retour à votre planification. En tirant les leçons des problèmes passés, vous pouvez renforcer la confiance de vos clients et votre crédibilité.

Astuce : Apprenez-en plus sur le quoi, le pourquoi et le comment de l'analyse des sentiments et sur la façon dont une API d'analyse des sentiments peut transformer la prise de décision des entreprises.

4. Paramétrer des recherches personnalisées

Préparez-vous pour le Black Friday en mettant en place des recherches personnalisées sur votre plateforme de social listening.

Ces recherches personnalisées doivent porter sur des sujets pertinents pour votre secteur d'activité et peuvent vous fournir des informations précieuses sur les attentes et les problèmes des clients, vous aidant ainsi à affiner vos offres et vos services.

Vous êtes déjà client de Meltwater ? Contactez votre gestionnaire de compte dès aujourd'hui pour être sûr d'être prêt pour le Black Friday !

5. Gérer toute crise grâce à la détection des pics

Le Black Friday peut être une période volatile, avec des pics et des volumes élevés de conversations en ligne. L'outil de détection des pics de Meltwater vous permet de garder une longueur d’avance sur les conversations et de gérer les problèmes avant qu'ils n'éclatent.

Être proactif plutôt que réactif est la clé de la gestion de crise. Les mises à jour instantanées du tableau de bord en temps réel peuvent vous aider à évaluer la gravité d'un problème et à réagir en conséquence, en faisant la différence entre les problèmes mineurs et les crises de grande ampleur.

6. Surveillez vos concurrents

Tirez parti du social listening pour acquérir un avantage concurrentiel en surveillant les conversations historiques sur ce que vos concurrents ont fait.

Avec les outils de gestion des réseaux sociaux, vous pouvez intervenir dans les conversations où vos concurrents sont mentionnés ou potentiellement perçus comme décevants. Cela vous offre l’opportunité de mettre en avant vos points forts et d'attirer l’attention de vos clients potentiels.

Astuce : Découvrez comment la veille concurrentielle et la surveillance des concurrents peuvent vous donner un avantage concurrentiel durable.

7. Identifier les besoins et les attentes de votre public

Découvrez qui parle de votre marque et de vos produits à l'aide d'outils de segmentation de l'audience et de plateformes de customer intelligence comme Meltwater Consumer Insights.

Ces outils vous aident à identifier les clients qui parlent principalement de votre produit par rapport à ceux qui mentionnent les produits concurrents.

Les informations générées par les outils de connaissance du consommateur sont précieuses, car elles vous permettent de concevoir une stratégie de campagne ciblée en ajustant votre approche à des segments d’audience spécifiques pour un impact optimal.

8. Contrôlez la narration

Les plateformes de social listening vous permettent également d’influencer la conversation autour de votre marque et du Black Friday.

Identifiez, contactez et collaborez avec des ambassadeurs de marque et des influenceurs authentiques qui partagent les valeurs de votre marque et s’accordent avec vos produits. Encouragez la création de contenu généré par les utilisateurs grâce à des concours et des campagnes d'engagement.

Des outils de marketing d'influence, comme la suite Meltwater, facilitent ce processus en simplifiant les approbations et en permettant une gestion et une évaluation efficaces du succès et de l’impact de vos campagnes d'influence.

Cela ne se contente pas de générer de l’intérêt et de capter l’attention ; cela favorise également la création de contenu organique à partager sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui plus que jamais, l’authenticité est cruciale, et intégrer un élément humain dans vos campagnes de marketing peut faire toute la différence le jour J.

Astuce : explorez les meilleurs exemples de contenu généré par les utilisateurs pour vous inspirer.

9. Suivez les performances de votre marque

Suivez les performances de votre marque à l'aide de mesures de social listening, notamment l'analyse de sentiments, l'engagement, la portée, les mentions et la distinction entre les mentions organiques et les mentions payantes.

Ces informations fournissent une vue d'ensemble des performances de votre campagne Black Friday et des améliorations à apporter.

Astuce : Apprenez-en plus sur le suivi de la marque, sur la surveillance de la marque et sur les meilleurs logiciels et outils de suivi de la marque.

Parler aux clients d'une voix claire et familière peut vous distinguer et vous donner un avantage sans rien faire. Alors que d'autres marques font du bruit à l'occasion du Black Friday, essayez de rester fidèle à votre marque dans votre communication avec les clients.

Il existe plusieurs façons d'intégrer de manière positive le message du Black Friday dans votre image de marque, sans pour autant revoir complètement l'aspect de votre marque :

Astuce : Apprenez comment concevoir une nouvelle identité de marque pour votre entreprise.

1. Veillez à ce que les offres du Black Friday reflètent votre marque

Avec les technologies et les sites de bonnes affaires permettant aux clients de comparer facilement les meilleures offres, toute impression de publicité trompeuse ou exagérée peut nuire à l'image de votre marque.

En adoptant une approche transparente et honnête sur les offres qui seront réellement disponibles lors de votre campagne Black Friday, vous éviterez une mauvaise presse par la suite. Dans un contexte où les consommateurs sont souvent méfiants envers le comportement des marques, de bonnes pratiques commerciales sont un atout essentiel.

2. Réfléchissez à vos USP

Oser proposer quelque chose de différent ou d'unique peut être très bénéfique. Le Black Friday étant bien connu, surprendre votre audience avec une approche inattendue peut vous donner un avantage concurrentiel.

Faites ressortir votre marque avec une campagne originale qui sort du lot et met en valeur l'un de vos points forts. Cela pourrait être un cadeau spécial, une réduction totale, ou une offre "Black Friday" renouvelée chaque vendredi de novembre.

3. Restez fidèle à votre marque dans votre marketing du Black Friday

Il est facile de perdre de vue la cohérence de la marque lorsque les promotions et les réductions prennent toute la place dans vos messages marketing. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que face à de multiples choix et à un flot de publicités avant le Black Friday, l'identité de votre marque reste votre repère.

Assurer la cohérence de votre message, de votre ton et de votre design crée une expérience client harmonieuse et digne de confiance. En restant fidèle à votre marque dans l'ensemble de vos supports marketing, vous renforcez son identité unique et laissez une impression durable aussi bien sur vos nouveaux clients que sur vos clients fidèles.

Le trafic généré par le Black Friday est l'un des atouts majeurs de cet événement, mais il peut aussi créer des difficultés si vous n'y êtes pas bien préparé :

1. Comment préparer le backend de votre site web pour le Black Friday ?

Le Black Friday ne représente pas seulement le jour de vente le plus intense de l'année, il lance également le début des achats de Noël. Durant cette période, votre site web connaîtra une fréquentation bien supérieure au reste de l'année. Il est donc crucial de mettre en place les processus adaptés pour gérer cette hausse de trafic.

Assurez-vous que votre site peut absorber les pics de visites tout en maintenant un niveau de performance optimal. Chaque minute d'indisponibilité se traduit par des clients insatisfaits et des pertes de revenus. Idéalement, un développeur (ou une équipe de développeurs) devrait être mobilisé en semaine et le week-end pour garantir la stabilité et le bon fonctionnement de votre site face à l'afflux de visiteurs.

2. Comment préparer le frontend de votre site web pour le Black Friday ?

Assurez-vous que votre page d'accueil et vos sites web suivent les meilleures pratiques en design pour inciter les visiteurs à rester sur votre site le plus longtemps possible.

Des éléments simples, comme un design spécial pour le Black Friday (tout en respectant l’identité de la marque), peuvent enrichir l'interface. Mettez l’accent sur la conception de l'expérience client pour garantir une navigation et un processus d’achat fluides et agréables.

Astuce : Utilisez des logiciels de gestion de l'expérience client, ainsi que des exemples, tendances et statistiques CX, pour éclairer votre stratégie et vous inspirer dans la création des meilleurs modèles pour le Black Friday.

Pensez à l'ensemble du parcours du client

Alors que le Black Friday est souvent associé à une véritable frénésie, rendant la gestion et l’accompagnement des clients tout au long de leur parcours plus complexe, offrir une expérience globale exceptionnelle — au-delà de l’acte d’achat — peut vous aider à vous démarquer de la concurrence bien après la fin de l’événement :

1. L'expérience Black Friday avant l'achat

Offrez à vos clients un contenu de qualité sur divers canaux pour les inciter à visiter votre site web. Assurez un soutien constant, répondez aux questions de manière cohérente, et engagez la conversation chaque fois que cela apporte de la valeur.

Une expérience de prévente réussie permet de transformer les intéressés en clients lorsque vos offres de Black Friday sont dévoilées.

2. L'expérience d'achat Black Friday

Proposer des réductions ne suffit pas pour offrir une expérience d'achat exceptionnelle.

Une expérience client réussie repose sur un parcours fluide et transparent à chaque étape : de la recherche au choix du produit, jusqu'au paiement. En optimisant chaque point de contact, vous pouvez transformer un nouvel acheteur du Black Friday en un client fidèle.

Astuce : Découvrez pourquoi la cartographie du parcours client est cruciale pour les marques et apprenez à cartographier et visualiser votre propre parcours client.

3. L'expérience post-achat Black Friday

Assurez un suivi auprès de vos clients après la vente en recueillant leurs avis. Montrer à vos clients qu'ils comptent pour votre marque même après l'achat peut non seulement encourager des achats futurs, mais aussi renforcer votre base de clients au-delà du mois de novembre.

En automatisant un processus post-vente fluide et cohérent, vous économisez du temps tout en garantissant à vos nouveaux clients, comme à vos clients fidèles, qu’ils se sentent valorisés et reconnus.

Préparez-vous au Black Friday avec Meltwater

Gardez une longueur d'avance sur vos concurrents pour le Black Friday en utilisant les meilleurs outils et technologies.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour demander une démonstration et découvrir comment votre marque peut bénéficier de la suite Meltwater et de nos produits innovants.