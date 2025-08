Qu'est-ce que Snapchat Discover et comment ça marche ?

Instagram a les Stories et les Reels. TikTok a les Reels, la page « Pour toi » et les sons originaux. YouTube a les Shorts. Et Snapchat a... Snapchat Discover ?

Être présent sur les réseaux sociaux ne suffit pas. Pour optimiser votre stratégie de gestion des réseaux sociaux, il est essentiel de maîtriser l’ensemble des fonctionnalités disponibles et de comprendre comment chacune peut vous aider à toucher efficacement votre audience.

Sur Snapchat, vous avez plus d'options que simplement poster du contenu (et le voir disparaître au bout de 24 heures). La fonctionnalité Snapchat Discover est un excellent exemple de la façon dont les plateformes de réseaux sociaux évoluent pour permettre aux utilisateurs de trouver et d’interagir avec le contenu qui les intéresse.

Voici ce qu'est la fonctionnalité Snapchat Discover et comment vous pouvez l'utiliser pour développer votre présence sur les réseaux sociaux.

Sommaire :

Qu'est-ce que Snapchat Discover ?

Snapchat Discover est une section de l'application Snapchat qui présente du contenu provenant de grandes marques et d'éditeurs. C'est un peu comme son propre fil d'actualité, mais au lieu de voir un mélange de posts individuels provenant de différents créateurs, vous voyez des « collections » sous forme de story.

Imaginez que vous vous rendiez dans un kiosque à journaux rempli de magazines. Chaque magazine provient d'un éditeur particulier et traite d'un thème spécifique. Ouvrez-le et vous trouverez de nombreux contenus en rapport avec ce thème.

C'est le principe de Snapchat Discover. Il s'agit d'une collection de stories créées par les meilleurs créateurs, que vous pouvez analyser à votre guise.

Saviez-vous que vous pouvez facilement suivre les mentions de votre marque sur Snapchat à l'aide de la solution de social listening de Meltwater ? Cliquez ici et remplissez le formulaire ci-dessous pour en savoir plus !

Quel est l’intérêt de Snapchat Discover ?

Snapchat Discover offre aux éditeurs et aux marques un canal privilégié pour toucher une audience jeune et engagée. En centralisant du contenu riche (articles, vidéos, sondages interactifs), il permet de renforcer la notoriété, d’accroître le temps de consultation et d’inciter directement à l’action (swipe-up). Pour les spécialistes du marketing, c’est une opportunité de positionner leur message dans un environnement immersif et de mesurer finement l’engagement grâce à des indicateurs tels que le taux d’achèvement et les swipe-up.

Types de contenu qui fonctionnent bien sur Snapchat Discover

Sur la page Snapchat Discover, vous trouverez différents types de créateurs et leur contenu : les stories Snapchat de vos amis, nos stories, les stories des éditeurs et des émissions.

Ces créateurs partagent des similitudes en termes de type de contenu qu'ils créent. Qu'ils proviennent d'un grand éditeur comme Vogue ou ESPN ou d'un influenceur en pleine ascension, vous remarquerez peut-être plusieurs thèmes clés dans leurs Snaps.

Sondages interactifs

L'accent mis par Snapchat sur le contenu interactif transforme les spectateurs passifs en participants actifs. L'engagement peut contribuer à alimenter l'algorithme et potentiellement améliorer la visibilité sur la page Discover.

Source : HubSpot

Mashable utilise des sondages interactifs et d'autres visuels pour interagir avec son audience de différentes manières. Dans l'exemple ci-dessus, il a présenté les Pixel Buds à travers une série de snaps, puis a demandé aux utilisateurs s'ils étaient prêts à abandonner leurs AirPods. Il a également ajouté un labyrinthe amusant à la fin pour actualiser le contenu.

Reels highlight

Les nouvelles stories, les résumés et autres contenus détaillés peuvent être réutilisés dans une série de snaps pour créer un reel « highlight ». Cela permet aux utilisateurs de saisir l'essentiel d'une idée sans avoir à lire des articles complets ou à regarder des vidéos dans leur intégralité. Chaque snap contient un fait ou un point spécifique, qui, une fois combinés, forment un récit complet.

Faits rapides

Si vous avez beaucoup à dire sur un thème, divisez-le en une série de faits. Rapides, percutants et faciles à lire, ils permettent de retenir l'attention du spectateur jusqu'à la fin.

Source: HubSpot

National Geographic en est un excellent exemple. La publication a utilisé des images amusantes et dynamiques pour partager des faits rapides sur les poissons rouges à travers une série de snaps, puis a terminé par un appel à l'action invitant les utilisateurs à balayer vers le haut pour en savoir plus.

ASTUCE : l'IA peut être extrêmement utile pour diviser un contenu long en petits morceaux faciles à consommer sur les réseaux sociaux. Consultez notre guide ultime de l'IA pour la gestion des réseaux sociaux pour en savoir plus !

Snaps « Tutoriels »

Il est plus facile d'apprendre à faire quelque chose lorsque vous décomposez le processus étape par étape. Snapchat est idéal pour ce type de contenu, car vous pouvez montrer chaque étape dans un snap distinct et créer une série complète pour la page Discover.

Snaps « En coulisses »

Tout comme pour les tutos et les highlights, vous pouvez mettre en avant divers aspects des coulisses dans plusieurs snaps à partager avec votre audience. Il peut s'agir des moments forts d'un événement, de la fabrication d'un produit ou même d'un aperçu de votre processus de création de contenu.

Contenu avant/après

Les photos avant/après inspirent les utilisateurs et leur montrent ce qui pourrait être. Les gens sont attirés par les photos de transformation, surtout s'ils pensent pouvoir obtenir des résultats similaires. Les marques dans les domaines de la beauté, de la coiffure, des articles ménagers, du bricolage, de la mode ou dans des secteurs similaires sont des candidats idéaux pour les photos avant/après.

Témoignages clients et essais produits

Les témoignages sont une mine d'or pour mettre en avant le potentiel d'un produit ou d'un service. Généralement sous forme de citations, d'études de cas ou de critiques vidéo, Snapchat vous offre un autre moyen de partager des témoignages : une série de photos ou de vidéos chacune axée sur un élément spécifique de la story.

Source : HubSpot

Dans cet exemple de Ritual Vitamins, l’auteure partage ses progrès grâce à la prise de vitamines et les aspects spécifiques qu'elle apprécie particulièrement. Chaque snap est bien identifié et guide le spectateur à travers l'expérience.

ASTUCE : ne manquez pas notre kit de gestion des réseaux sociaux, qui regorge de ressources pour faciliter la vie des community managers très occupés !

Snapchat Discover vs Stories Instagram & TikTok

Il existe quelques similitudes entre Snapchat, Instagram et TikTok, car ces trois plateformes se concentrent sur des expériences courtes. Les principales différences résident dans la manière dont elles diffusent le contenu, qui sont leurs audiences et les types de contenu qui fonctionnent le mieux.

Voyons cela en détail :