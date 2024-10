Le contexte est essentiel. En prenant le temps de comprendre les raisons derrière les mots et les actions, vous accédez à des insights capables de transformer votre perspective et votre stratégie marketing.

Lorsqu'un avis, un retour client ou même un commentaire en ligne est placé dans le bon contexte, vous pouvez y répondre de manière pertinente et engageante. Chaque interaction devient alors plus qu'une simple conversation : elle se transforme en un éclairage précieux pour orienter vos décisions commerciales.

C'est pourquoi il est si important de procéder à une analyse contextuelle de vos indicateurs marketing. Grâce à l'IA et l'analyse de données vous pouvez aller plus loin pour comprendre le pourquoi du comment et montrer à votre public que vous le comprenez.

Découvrez en quoi consiste l'analyse contextuelle, pourquoi elle est essentielle et comment la maîtriser pour optimiser votre marketing et renforcer votre image de marque.

Contenu :

Qu'est-ce que l'analyse contextuelle ?

Définition de l'analyse contextuelle : processus consistant à décomposer un thème complexe en éléments plus petits afin de mieux le comprendre.

Nous définissons l'analyse contextuelle comme le processus consistant à apprendre la signification d'un élément au-delà de sa surface. Elle peut également être appelée analyse du contexte.

Prenons un exemple d'analyse contextuelle : vous regardez une œuvre d'art ou vous écoutez une musique de votre musicien préféré. Si vous deviez procéder à une analyse contextuelle, vous décortiqueriez les différentes couches pour comprendre pourquoi l'œuvre d'art ou la musique se trouve dans sa forme finale.

Il ne s'agit pas seulement de ce qui est dit, mais aussi de la manière dont cela est dit, de qui l'a créé, d'où cela vient et de l'influence exercée sur les autres.

Une seule phrase peut être sortie de son contexte. Par exemple, que penseriez-vous si quelqu'un écrivait : "Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça !

Sans entendre le ton de la personne ou connaître le contexte de la situation, cette déclaration pourrait être une déclaration de surprise, d'étonnement ou d'incrédulité.

C'est pourquoi l'analyse contextuelle est importante. Elle nous aide à comprendre ce dont les gens parlent et comment ils en parlent, ce qui peut avoir un impact important sur le marketing et la gestion de la réputation de votre marque.

Dans le domaine du marketing, l'analyse contextuelle peut faire remonter à la surface des informations sur les avis en ligne, les commentaires des clients, les commentaires sur les réseaux sociaux et même les thèmes tendances.

Voici comment vous pouvez effectuer une analyse contextuelle, étape par étape.

1. Choisissez un thème

Décidez de l'orientation de votre analyse contextuelle. Par exemple, si vous obtenez un Net Promoter Score (NPS) neutre ou mauvais, vous pouvez approfondir la lecture des commentaires clients pour en trouver les causes profondes.

2. Rassembler les données

Avec un objectif en tête, commencez à choisir les sources de données qui vous fourniront le contexte dont vous avez besoin. Les données peuvent provenir de diverses sources, telles que les avis en ligne, les commentaires sur les réseaux sociaux, les enquêtes sur les commentaires des clients, les tickets du service client, les enquêtes CSAT, ou même votre CRM. Si vous utilisez une plateforme de consumer intelligence comme Meltwater, vous pouvez rassembler les données essentielles en un seul endroit pour en faciliter l’analyse.

Vous voulez voir la solution de consumer intelligence de Meltwater en action ? Cliquez ici et remplissez le formulaire ci-dessous pour une démonstration personnalisée !

3. Prétraitement des données

Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de nettoyer et d'organiser vos données pour les rendre plus faciles à examiner. Par exemple, vous pouvez exclure certains commentaires, des textes absurdes, des émojis ou des commentaires qui ne sont plus d’actualité.

4. Appliquer l'analyse des sentiments

Les outils d'analyse de sentiment de marque tels que Meltwater analysent les indices émotionnels pour vous aider à découvrir le contexte derrière le contenu. Ces outils utilisent le traitement du langage naturel, une technologie basée sur l'intelligence artificielle, pour mieux comprendre ce qui est dit.

5. Extraire les mots-clés et identifier les thèmes

Le suivi des mots-clés et leur regroupement en thèmes vous aideront à vous concentrer sur des thèmes ou des questions spécifiques. Meltwater examine la fréquence des termes ainsi que la façon dont ils sont utilisés pour vous donner une vue d'ensemble d'un thème donné.

6. Assemblez le tout

Combinez vos nouvelles connaissances pour mieux comprendre votre thème, qu'il s'agisse d'une série de mauvaises critiques ou de ce que les gens aiment à propos d'un produit spécifique. Prenez des mesures en fonction de vos résultats, par exemple en affinant une campagne ou même une stratégie de marketing complète.

Quand utiliser l'analyse contextuelle ?

Il existe de nombreuses façons d'analyser vos données marketing, notamment l'analyse de marché ou l'analyse SWOT. L'analyse contextuelle est la plus judicieuse lorsque vous souhaitez approfondir le comportement des clients et les tendances du marché.

Vous avez déjà des données visibles, comme le score du sentiment ou le taux de conversion. Vous pouvez utiliser l'analyse contextuelle pour comprendre pourquoi ces chiffres sont tels qu'ils sont.

Applications de l'analyse contextuelle

Maintenant que vous en savez plus sur la définition de l'analyse contextuelle, il est temps de l'appliquer.

Voici quelques exemples pour vous aider à démarrer.

Avant de lancer un nouveau produit, analysez les succès et les échecs des lancements précédents. Portez une attention particulière au timing, au message, à la cible et au contexte culturel.

Observez l'évolution des comportements clients lors des campagnes saisonnières et pendant les périodes de fêtes.

Découvrez comment les marques utilisent des hashtags spécifiques (et évitez de vous retrouver dans la situation de la campagne #WhyIStayed de DiGiorgno qui a été un échec).

Identifiez les nuances de langage dans les avis des clients ou les commentaires sur les réseaux sociaux.

Obtenez des informations sur les demandes de développement de produits ou le retour d'information.

Découvrez quels éléments d'une publicité (images, couleurs, message, offres, etc.) résonnent le mieux auprès de votre audience.

Trouvez des thèmes et des centres d'intérêt tendances que vous pourrez utiliser dans vos campagnes marketing.

Identifiez les points de friction dans les commentaires des clients qui pourraient les amener à quitter l’entreprise.

Analysez les avis des concurrents pour savoir pourquoi les clients les choisissent ou les rejettent.

Repérez les propos enflammés pouvant signaler une crise imminente.

Les outils de suivi de la marque peuvent faire le plus gros du travail pour vous. Vous pouvez définir des mots-clés à suivre et recevoir des alertes lorsque quelqu'un mentionne ce mot-clé ou lorsque vous recevez un avis négatif. Grâce à l'analyse du contexte, vous pouvez comprendre tout ce qui se cache derrière ces mots et décider de la meilleure façon de procéder.

Mener une analyse contextuelle avec Meltwater

Meltwater associe le social listening à la consumer intelligence pour vous offrir une vision approfondie de vos clients. Au-delà de la simple collecte de données, nous enrichissons le contenu de contexte, vous permettant de saisir comment les gens évoquent votre marque, un concurrent ou une tendance. Grâce à l'IA et à l'analyse du langage naturel, nous vous fournissons des insights personnalisés, vous expliquant pourquoi ces données comptent et comment les exploiter efficacement.

Pour en savoir plus, demandez une démonstration en remplissant le formulaire ci-dessous.