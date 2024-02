Mit guter PR steuerst du, wie dein Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Der Aufbau von Beziehungen zu Entscheider*innen in der Presse und anderen Organisationen ist dabei die zentrale Aufgabe. PR ist komplex und kann Ehrfurcht gebieten. Doch keine Angst, mit ein wenig Grundwissen wird auch dir der Einstieg in die Welt der Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit gelingen!

Als Basiskurs haben wir für dich die 58 wichtigsten PR-Begriffe zusammengestellt und kurz erklärt. Bei vielen Punkten sind weitergehende Ressourcen wie Meltwater-Blogposts oder unsere Guides verlinkt. Get it going und starte deine PR-Reise noch heute. ✈️