Damit Journalisten, Influencer und Geschäftspartner dein Unternehmen in ihren Inhalten präsentieren können, benötigen sie schnellen und unkomplizierten Zugang zu den wichtigsten Informationen.

Dazu eignet sich nichts besser als ein professionell gestaltetes Media Kit. In diesem Artikel erklären wir dir, was ein Media Kit ist, wie es funktioniert und wie es optimal auf deine Marke ausgerichtet wird.

Inhalt

Was ist ein Media Kit?

Ein Media Kit ist eine Online-Zusammenstellung wichtiger Informationen und Unterlagen über eine Marke oder ein Unternehmen – ideal aufbereitet, um Journalisten, Influencern, Partnern oder Werbekunden das Leben einfacher zu machen. Obwohl oft im gleichen Atemzug erwähnt, unterscheidet es sich von einer klassischen Pressemappe, die meist zu einem konkreten Anlass wie einem Produktlaunch oder Event erstellt wird und vor allem aktuelle Pressemitteilungen, Hintergrundinformationen und Bildmaterial für Medienvertreter enthält.

Vor der Ära des Internets war ein Media Kit ein physisches Paket mit Bildern und Dokumenten, das auf Anfrage von der PR-Abteilung verschickt wurde. Heute wird das Media Kit in einem leicht zugänglichen Bereich eurer Unternehmenswebsite gespeichert und kann in manchen Fällen auch aus einem herunterladbaren Paket mit einigen Bildern und einem PDF-Dokument, das alle erforderlichen Informationen enthält, bestehen.

In welcher Form auch immer – der Begriff „Media Kit“ beschreibt ein Paket mit Inhalten, das für Medien, Influencer, Kooperationspartner und potenzielle Kunden hilfreich ist.

Um ein Unternehmen in einer Story zu erwähnen, ist nicht immer zwingend ein Interview mit dem Geschäftsführer nötig. Oft fehlt den Journalisten auch die Zeit, auf die Rückmeldung eines PR-Mitarbeiters zu warten. Wenn nur einige grundsätzliche Informationen benötigt werden, beispielsweise zur Größe des Unternehmens, dem Standort oder den angebotenen Produkten, können diese Angaben in der Regel in einem Media Kit gefunden werden. Passende, vom Unternehmen freigegebene Bilder zur visuellen Untermalung einer Geschichte, wie beispielsweise ein Porträtfoto des CEOs, Produktfotos oder das Firmenlogo, sind in der Regel ebenfalls darin enthalten.

Je nach Größe eures Unternehmens kann ein Media Kit die Assets für das gesamte Unternehmen enthalten. Vielleicht werden aber auch separate Versionen für einzelne Marken oder Produkte benötigt.

Weshalb jede Marke ein Media Kit benötigt

Es gibt verschiedene Gründe für die Erstellung eines Media Kits. Zunächst einmal ist es hilfreich, Journalisten, Influencer und Partner, die eure Marke und Produkte in irgendeiner Form erwähnen möchten, auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Dazu gehört der unkomplizierte und schnelle Zugriff auf alle benötigten Informationen.

Wir alle wissen, dass Journalisten oft unter Termindruck stehen. Ob eure Marke in einer Story mitten ins Rampenlicht rückt oder der Journalist stattdessen einen Mitbewerber berücksichtigt, kann davon abhängen, ob und wie schnell er die benötigten Informationen, beispielsweise ein lizenziertes Foto eures CEOs, auf eurer Website findet.

Ein Media Kit hat noch einen zweiten großen Vorteil: Es verringert das Risiko, dass falsche oder veraltete Informationen in den Medien oder auf sonstigen Kanälen erscheinen. Ein Media Kit kann als zentrale Informationsquelle dienen, in der die aktuellste Version eures Brandings, aktuelle Daten und Fakten sowie Fotos und weitere Bilder, die euer Unternehmen optimal repräsentieren, zusammengeführt werden.

Wenn Journalisten, Influencer, Partner oder Kunden im „großen, weiten Web” nach Informationen und Bildern zu eurem Unternehmen suchen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auf falsche oder veraltete Informationen und unpassende Bilder stoßen. Es zahlt sich also aus, korrekte und aktuelle Angaben und Ressourcen in einem offiziellen Online Media Kit an einem leicht zugänglichen Ort bereitzustellen.

Journalisten merken sich, welche Unternehmen ihnen die Zusammenarbeit erleichtern – und genau das beeinflusst ihre Entscheidungen. Stehen sie unter Zeitdruck und müssen schnell eine Story liefern, greifen sie bevorzugt auf Marken zurück, die ihnen unkompliziert und rasch alle nötigen Informationen und Assets bereitstellen.

Damit demonstriert ihr auch, dass euer Unternehmen seriös und glaubwürdig ist – und schafft so die Basis für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit.

Was sind die wichtigsten Bestandteile eines Media Kits?

Euer Media Kit sollte eine Mischung aus wichtigen Informationen über euer Unternehmen und nützlichen Ressourcen für Journalisten, Influencer, Partner und Kunden enthalten.

Media Kit Informationen

Hier einige Informationen, die in jedes Media Kit gehören:

Leitbild : Eine kurze Erklärung, welchen Zweck euer Unternehmen verfolgt und was es erreichen will.

: Eine kurze Erklärung, welchen Zweck euer Unternehmen verfolgt und was es erreichen will. Unternehmensdaten : Größe (Anzahl der Mitarbeitenden und/oder Umsatz), Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie der Standort des Hauptsitzes und weiterer wichtiger Niederlassungen.

: Größe (Anzahl der Mitarbeitenden und/oder Umsatz), Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie der Standort des Hauptsitzes und weiterer wichtiger Niederlassungen. Produkte und Dienstleistungen : Eine detaillierte Beschreibung des Angebots, des Geschäftsmodells und den Leistungen eures Unternehmens.

: Eine detaillierte Beschreibung des Angebots, des Geschäftsmodells und den Leistungen eures Unternehmens. Wettbewerbsvorteile : Zeigt klar auf, wie ihr euch von der Konkurrenz unterscheidet, sei es durch Innovation, Preis-Leistung, Nachhaltigkeit, besondere Expertise oder Kundennähe.

: Zeigt klar auf, wie ihr euch von der Konkurrenz unterscheidet, sei es durch Innovation, Preis-Leistung, Nachhaltigkeit, besondere Expertise oder Kundennähe. Fachgebiete : Spezifisches Fachwissen und Fähigkeiten, das euer Unternehmen besitzt.

: Spezifisches Fachwissen und Fähigkeiten, das euer Unternehmen besitzt. Marken : Auflistung aller Marken, die unter dem Dach des Unternehmens angesiedelt sind.

: Auflistung aller Marken, die unter dem Dach des Unternehmens angesiedelt sind. Unternehmensgeschichte : Eine Zeitleiste mit den wichtigsten Meilensteinen eures Unternehmens – von der Gründung bis zum heutigen Tag.

: Eine Zeitleiste mit den wichtigsten Meilensteinen eures Unternehmens – von der Gründung bis zum heutigen Tag. Führungsteam : Namen und Positionen der wichtigsten Führungskräfte.

: Namen und Positionen der wichtigsten Führungskräfte. Kontaktinformationen : Insbesondere die Kontaktangaben, die für Medienanfragen zu eurem Unternehmen verwendet werden sollen, am besten mit einem Link zu einem Terminkalender-Tool, um die Kontaktaufnahme möglichst einfach zu machen.

: Insbesondere die Kontaktangaben, die für Medienanfragen zu eurem Unternehmen verwendet werden sollen, am besten mit einem Link zu einem Terminkalender-Tool, um die Kontaktaufnahme möglichst einfach zu machen. Social Media : Links zu allen Social Media Kanälen eures Unternehmens sowie Zielgruppen- und Reichweitenanalysen und weitere Statistiken

: Links zu allen Social Media Kanälen eures Unternehmens sowie Zielgruppen- und Reichweitenanalysen und weitere Statistiken Kooperationen : Auflistung wichtiger Partner und Kunden, Erfolgsstories und Testimonials

: Auflistung wichtiger Partner und Kunden, Erfolgsstories und Testimonials Preise : Je nach Relevanz und Praktikabilität können auch Preismodelle oder -pläne aufgeführt werden – etwa dann, wenn das Media Kit ausschließlich in einem Markt verwendet wird, in dem diese Preise gelten.

: Je nach Relevanz und Praktikabilität können auch Preismodelle oder -pläne aufgeführt werden – etwa dann, wenn das Media Kit ausschließlich in einem Markt verwendet wird, in dem diese Preise gelten. Rechtliche und regulatorische Informationen : Je nach Markt und Branche können wichtige rechtliche und regulatorische Angaben erforderlich sein, die bereitgestellt werden sollten.

: Je nach Markt und Branche können wichtige rechtliche und regulatorische Angaben erforderlich sein, die bereitgestellt werden sollten. Pressezentrum: Euer Pressezentrum (falls vorhanden) ist der Ort, an dem Pressemitteilungen, Neuigkeiten und Updates veröffentlicht werden. Es steht daher in engem Zusammenhang mit deinem Media Kit und beide sollten klare Navigationslinks zueinander enthalten. Oft sind Media Kit und Pressezentrum miteinander verknüpft oder werden sogar synonym verwendet.

Media Kit Resouren

Die Einbindung der folgenden Ressourcen in deinem Media Kit können Journalisten dabei helfen, ihre Storys abzurunden und zu vervollständigen:

Bildergalerie : Hochauflösende Bilder von Führungskräften, Büros, Produktionsstätten und Produkten sowie weiteren Motiven, die für Menschen, die mehr über euer Unternehmen erfahren möchten, von Interesse sein könnten.

: Hochauflösende Bilder von Führungskräften, Büros, Produktionsstätten und Produkten sowie weiteren Motiven, die für Menschen, die mehr über euer Unternehmen erfahren möchten, von Interesse sein könnten. Logos : Verschiedene Größen und Formate eures Logos für die Verwendung in Online-Beiträgen und Printmedien.

: Verschiedene Größen und Formate eures Logos für die Verwendung in Online-Beiträgen und Printmedien. B-Roll-Video : Allgemeines Videomaterial mit Bezug zu eurem Unternehmen, das von Rundfunkmedien oder für Online-Videos verwendet werden kann.

: Allgemeines Videomaterial mit Bezug zu eurem Unternehmen, das von Rundfunkmedien oder für Online-Videos verwendet werden kann. Fallstudien : Es muss nicht jede Fallstudie aufgeführt werden, aber wenn du einige besonders beeindruckende Beispiele hast, empfiehlt es sich, diese an einer für Journalisten leicht auffindbaren Stelle zu platzieren.

: Es muss nicht jede Fallstudie aufgeführt werden, aber wenn du einige besonders beeindruckende Beispiele hast, empfiehlt es sich, diese an einer für Journalisten leicht auffindbaren Stelle zu platzieren. Testimonials: Neben ausführlichen Fallstudien sind auch einige positive Zitate und Empfehlungen von Kunden, Partnern, Journalisten und Influencern hilfreich.

So erstellst du ein wirkungsvolles Media Kit

Ein großartiges Medienkit muss alle Informationen und Ressourcen enthalten, die ein Journalist, Influencer, Partner oder potenzieller Kunde benötigen könnte. Ebenso wichtig sind eine übersichtliche Struktur und ein klarer Aufbau. Auf ein übermäßig aufwändiges Design, das zwar ästhetisch beeindruckend ist, aber die Navigation erschwert, sollte verzichtet werden. In diesem Fall ist die Zweckmäßigkeit wichtiger als die Ästhetik.

Ein klares, schnörkelloses Design mit den wichtigsten Informationen auf der ersten Seite (insbesondere die Kontaktdaten für die Medien, Influencer und Partner) sowie zusätzlichen Inhalten, die mit ein, zwei Klicks über leicht verständliche Navigationsmenüs aufgerufen werden können, ist ideal. Achte darauf, dass das Design für Mobilgeräte optimiert ist. Selbst heute noch gibt es überraschend viele Websites, die auf Mobilgeräten nicht einwandfrei funktionieren.

Alle Fotos sollten professionell aufgenommen und sowohl in druck- als auch web-tauglichen Formaten verfügbar sein. Empfehlenswert ist eine Auswahl an Bildern des Führungsteams, zum Beispiel bei der Arbeit oder in Form schlichter Porträts vor neutralem Hintergrund, wie sie insbesondere von Printmedien bevorzugt werden.

4 erstklassige Media Kit Beispiele

Media Kits sehen je nach Unternehmensart und den individuellen Anforderungen der Marke unterschiedlich aus. Ein Blick auf die Media Kits einiger der weltweit größten Unternehmen kann dennoch sehr aufschlussreich und inspirierend sein – und dir dabei helfen, den passenden Stil für dein Unternehmen zu finden.

Microsoft Media Kit

Wie von einem der weltweit größten Technologieunternehmen nicht anders zu erwarten, ist im Online-Pressebereich von Microsoft ein hervorragendes Medienkit mit einer umfangreichen Auswahl an Ressourcen zu finden. Die Inhalte sind übersichtlich gegliedert und dank der intuitiven Navigation schnell auffindbar.

Toyota Prius Media Kit

Dies ist ein hervorragendes Beispiel eines Media Kits für ein einzelnes Produkt, in diesem Fall den Toyota Prius 2024. Toyota bietet eine breite Modellpalette an und der Prius, eines der Aushängeschilder des Unternehmens, ist für Journalisten und Influencer auf der ganzen Welt von Interesse. Das Toyota Prius Media Kit enthält Bilder, Videos, technische Details zum Fahrzeug sowie aktuelle Informationen, etwa zu gewonnenen Auszeichnungen.

Nike Media Kit

Das Media Kit von Nike ist ein Musterbeispiel für schlichtes Design, passend für eine Sportbekleidungsmarke, bei der das Visuelle im Mittelpunkt steht. Alle wichtigen Informationen sind leicht zugänglich, werden aber hauptsächlich durch eindrucksvolle Bilder hervorgehoben.

PepsiCo Media Kit

Das Media Kit von PepsiCo bietet eine übersichtlich strukturierte Auswahl an Assets und Quick-Links zu globalen Medienkontakten, die mit nur einem Klick von der Hauptseite aus abrufbar sind. Trotz der Größe des Unternehmens, der zahlreichen Marken und der vielen Märkte ist die Medienmappe klar strukturiert und benutzerfreundlich. So finden Journalisten schnell und unkompliziert, was sie suchen.

So erstellst du ein Media Kit für deine Marke

Die Erstellung eines wirkungsvollen Media Kits, das eure Marke authentisch widerspiegelt, ist keine Hexerei.

Beginne mit der Zusammenstellung aller Inhalte, die dein Media Kit enthalten sollte. Einige wichtige Elemente haben wir bereits oben aufgeführt – doch selbstverständlich kann und sollte die Liste je nach Zielsetzung erweitert werden. Erstelle zunächst eine Übersicht aller benötigten Inhalte. Dabei gilt: Zweck und Zielgruppen immer im Blick behalten.

Überlege dir, welche Journalisten, Influencer, Partner oder potenziellen Kunden sich für euer Unternehmen interessieren könnten und welche Informationen sie voraussichtlich benötigen. Diese Überlegungen helfen dir, dein Media Kit gezielt auf die entsprechenden Zielgruppen zuzuschneiden.

Ein wichtiger nächster Schritt ist die Entscheidung für ein klares und einheitliches Format: Soll das Media Kit als PDF, als Präsentation, als Mappe mit einzeln abrufbaren Dateien, als Zip-Ordner oder als eigene Website bereitgestellt werden? Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit spielen hier eine zentrale Rolle, vor allem, wenn unterschiedliche Personen an der Umsetzung beteiligt sind.

Erarbeite im nächsten Schritt einen Aktionsplan für die Zusammenstellung aller Inhalte an einem einzigen Ort. Eine Tabelle oder ein Projektmanagement Tool kann hilfreich sein, um den Überblick über den gesammelten Content und seinen Speicherort sowie die Zuständigkeiten und Deadlines zu behalten. Weise klar zu, wer für welche Bestandteile verantwortlich ist und setze realistische Fristen für die Fertigstellung.

Einige Elemente lassen sich relativ einfach zusammentragen, z. B. Unternehmensinformationen, Logos oder Teamfotos. Andere Inhalte wie Fallstudien, Videos oder aktuelle Pressebilder erfordern mehr Planung und müssen gegebenenfalls neu produziert werden.

Binde euer Webteam frühzeitig in den Prozess ein, damit es die Anforderungen kennt und ausreichend Ressourcen für die technische Umsetzung einplanen kann. Das Media Kit sollte sowohl am Desktop als auch mobil schnell und intuitiv zugänglich sein.

Da Media Kits häufig direkt über Google gesucht werden, ist es wichtig, sie suchmaschinenfreundlich (SEO-optimiert) aufzubereiten, damit sie bei relevanten Suchanfragen auch tatsächlich gefunden werden.

Genauso wichtig wie die Erstellung ist die Sichtbarkeit: Versteckt den Link nicht irgendwo im Footer bei den AGBs, sondern platziert ihn gut sichtbar auf eurer Website. So signalisiert ihr: Pressearbeit ist für euch ein aktiver Bestandteil der Kommunikation.

Wenn ihr bereits eine Medienliste mit Journalisten und Influencern pflegt, informiert sie gezielt über euer neues Media Kit. So wissen sie sofort, wo sie künftig alle wichtigen Informationen und Ressourcen schnell und unkompliziert finden.

Tipp: Erfahre in diesem Artikel alles, was du wissen musst, um eine überzeugende Pressemitteilung zu veröffentlichen.

Maximiere die Wirkung deines Media Kits

Die Erstellung und Veröffentlichung deines Media Kits ist ein guter Anfang und hoffentlich wirst du schon bald die Früchte dieser Arbeit in Form von mehr Medienpräsenz ernten. Doch ein Media Kit ist keine Eintagsfliege, sondern ein Tool, das ständig gepflegt und richtig eingesetzt werden muss, damit sie eurer Marke den bestmöglichen Dienst erweist.

Als Erstes muss dein Media Kit in die laufenden PR- und Kommunikationsprozesse integriert werden. Ergänze die Informationen und Ressourcen, wenn neue Produkte eingeführt werden, eine neue Führungskraft eingestellt wird oder sonstige wichtige Veränderungen im Unternehmen stattfinden. Falls Fakten und Statistiken zum Unternehmen enthalten sind, müssen diese regelmäßig aktualisiert werden.

Wie bereits erwähnt, sollte das Media Kit für alle Interessenten und potenziellen Nutzer gut sichtbar und einfach auffindbar sein. Füge also bei jedem schriftlichen Austausch mit Journalisten, Influencern, Marketing- und Kooperationspartnern sowie in Pressemitteilungen einen Link zu deinem Kit hinzu. Auch ein Link in der E-Mail-Signatur aller Mitarbeitenden des PR- und Kommunikationsteams kann äußerst effizient sein.

Messung der Performance deines Media Kits

Die Messung der Performance deines Media Kits ist eine großartige Möglichkeit, deine Marketing Kommunikation Berichte mit zusätzlichen Erkenntnissen anzureichern und den Erfolg deinen wichtigsten Stakeholdern zu präsentieren.

Weil das Media Kit grundsätzlich eine Website ist, lässt sich die Performance am einfachsten mit Hilfe von Web Metriken messen. Dadurch erfährst du, wie beliebt die verschiedenen Inhalte und Assets sind und wie oft sie aufgerufen werden

Diese Insights kannst du anschließend auch nutzen, um dein Media Kit gezielt mit weiterem, besonders gefragtem Content zu ergänzen.

Tipp: Wirf einen Blick auf die wichtigsten Marketing KPIs und PR KPIs und erfahre, wie du sie tracken kannst.

Wie dir die PR Lösung von Meltwater beim Erstellen des Media Kits hilft

Die Meltwater Suite umfasst eine Reihe von PR- und Social Media-Tools, die dich bei der Erstellung eines erfolgreichen Media Kits unterstützen.

Unsere Media Intelligence Suite und unser Social Listening Tool sorgen dafür, dass du stets über Beiträge zu deiner Marke in den klassischen oder sozialen Medien auf dem Laufenden bist und dein Media Kit sofort mit hochkarätigen Medienberichterstattungen ergänzen kannst. Außerdem helfen dir die Tools, Artikel mit fehlerhaften Informationen oder veraltete Inhalte zu identifizieren, damit du die Autoren auf dein Media Kit verweisen kannst.

Unsere Media Relations Suite und Influencer Marketing Suite vereinfachen die Abwicklung von PR-Kampagnen. Dein Media Kit kann in diese Aktivitäten eingebunden werden, damit deine Kontakte jederzeit Zugang zu den aktuellsten Informationen über deine Marke haben.

Wenn du erfahren möchtest, wie Meltwater dich bei deinen PR-Maßnahmen unterstützen kann, vereinbare noch heute eine persönliche Demo: