Journalisten verschaffen dir einen direkten Draht zu wichtigen Medien und helfen dir, die Bekanntheit deines Unternehmens zu steigern, Glaubwürdigkeit aufzubauen und ein größeres Publikum zu erreichen. Doch wie findest du die passenden Medienvertreter, damit du sie anschließend mit starken Inhalten, guten Ideen und den richtigen Argumenten überzeugen kannst?

Zu wissen, wie man erfolgreiche Kontakte zu Journalisten herstellt, ist eine gefragte Fähigkeit. Die Journalisten in eurer Nische ausfindig zu machen und einen Pitch zu verfassen, der auch wirklich gelesen wird, ist mit viel Zeit, Aufwand und Know-how verbunden. Ganz gleich, ob du für eine PR/Public Relation Agentur arbeitest oder als Teil eines internen PR Teams versuchst, mehr Medienpräsenz zu erzielen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um auf eigene Faust die Kontaktinformationen von Journalisten zu finden und mit der Medienarbeit zu beginnen.

Schauen wir uns also die Tools und Tipps an, um dies in die Praxis umzusetzen.

Inhalt:

Wie ist die Medienlandschaft aufgebaut?

Das Medien-Ökosystem ist riesig, vor allem in unserem digitalen Zeitalter, wo neue Plattformen wie Pilze aus dem Boden schießen. Die Vielfalt an Medienformaten wie Zeitschriften, Blogs, Podcasts, Social Media Influencer-Kanälen und anderen wichtigen Publikationen eröffnet einzigartige Möglichkeiten, unterschiedliche Zielgruppen gezielt zu erreichen und anzusprechen.

Um die richtigen Journalisten zu finden und wirkungsvolle Pitches zu erstellen, ist es unerlässlich, die Nuancen der Medienlandschaft zu kennen.

Schauen wir uns einige Besonderheiten etwas genauer an.

Arten von Medien

Medienberichterstattung erfolgt sowohl auf klassischen als auch auf digitalen Kanälen. Aus diesem Grund solltest du deine Pitches immer gezielt auf den jeweilige Medienkanal und dessen Format zuschneiden.

Medienkanal Publikum Best Practices für Pitches Magazine Eine sehr spezifische Leserschaft mit klar definierten Interessen, etwa in den Bereichen Wirtschaft, Technik oder Beauty. Recherchiere die thematischen Schwerpunkte der Publikation sowie die verantwortlichen Redakteure, wirf einen Blick in den Redaktionskalender und zeige, dass du die Zielgruppe genau verstehst. Podcasts Nischenpublikum, das eingehende Diskussionen zu bestimmten Themen, z. B. Kriminalfälle, Wirtschaft oder Politik, schätzt. Informiere dich genau über das Format und die bisher behandelten Inhalte – und biete eine frische Perspektive auf ein bereits diskutiertes Thema an. Zeitungen Ein breites Publikum mit vielfältigen Interessen, das je nach Medium lokal, national oder international segmentiert ist. Recherchiere den zuständigen Redakteur (z. B. für Sport, Lifestyle) und präsentiere aktuelle, medienrelevante Aspekte, die einen klaren Bezug zum Themenfeld haben. Social Media Influencer Follower, die den Empfehlungen und Meinungen des Influencers vertrauen, wobei die Engagement-Raten je nach Plattform variieren. Hebe in deinem Pitch hervor, wie gut deine Botschaft zur Marke und Zielgruppe des Influencers passt, und beziehe dich nach Möglichkeit auf frühere Beiträge oder Kooperationen. Blogs Nischen-Communities mit spezifischen Interessen, die in der Regel nach umsetzbaren Erkenntnissen oder Inspiration suchen. Setze auf den Aufbau persönlicher Beziehungen und entwickle authentische Pitches, die idealerweise mit einer persönlichen, zielgruppenrelevanten Geschichte verbunden sind. Rundfunkmedien (TV und Radio) Unterschiedliche Zielgruppen je nach lokaler und nationaler Reichweite und Sendeformat. Setze auf Storytelling, das zum Ton der jeweiligen Sendung passt, und erarbeite kurze, prägnante Gesprächspunkte, die sich leicht in das Programm integrieren lassen. Fachzeitschriften Richtet sich an Fachpersonen in spezifischen Branchen, bei denen spezialisiertes Fachwissen im Mittelpunkt steht. Nutzt die Gelegenheit, eure Expertise zu einem bestimmten Thema unter Beweis zu stellen, idealerweise gestützt durch aussagekräftige Daten, konkrete Beispiele oder Best Practices.

Für einen gelungenen Pitch lohnt sich ein genauer Blick auf die einzelnen Medienarten. Zwischen den Zielgruppen auf YouTube, Facebook und Twitter bestehen beispielsweise erhebliche Unterschiede. Dasselbe gilt für Rundfunkmedien: Morgensendungen im Fernsehen erreichen ein anderes Publikum als politische Talkshows oder Radiosendungen am Abend.

Je besser du den jeweiligen Kanal und sein Publikum verstehst, desto gezielter kannst du deinen Pitch formulieren und damit die passenden Journalisten finden und erfolgreich ansprechen.

Tipp: Erfahre, wie Meltwater Media Relations dir dabei helfen kann, Journalisten zu erreichen, deine Pitches einfach zu formulieren und für Begeisterung zu sorgen.

Journalistenansprache: Telefon oder E-Mail?

Die Kontaktdaten von Journalisten zu finden, ist nur einer von vielen Schritten in diesem Prozess. Wenn die Informationen erst einmal vorliegen, stellt sich die Frage, auf welchem Weg du sie am besten erreichst.

In der Regel werden Journalisten bevorzugt per E-Mail kontaktiert. Wichtig dabei: Eine klare, prägnante Betreffzeile und eine Nachricht, die schnell auf den Punkt kommt.

Apropos klar und prägnant – lass uns kurz erklären, was ein Media Pitch überhaupt ist und wie er sich von einer Pressemitteilung unterscheidet.

Ein Media Pitch ist eine kurze, individuell formulierte Nachricht an einen Journalisten oder Redakteur mit dem Ziel, Interesse an einer bestimmten Story, einem Produkt, einem Event oder einem Experten zu wecken. Im Gegensatz zur klassischen Pressemitteilung, die alle Einzelheiten enthält, ist der Pitch knapp gehalten. Entscheidend ist, dass er sofort auf den Punkt kommt, an das Interessengebiet der kontaktierten Person anknüpft, den Nachrichtenwert (z. B. einen neuen Blickwinkel, exklusive Informationen oder eine fundierte Experteneinschätzung) deutlich macht und klar erklärt, warum das Thema gerade jetzt relevant ist.

Außerdem musst du beweisen, dass du die Zielgruppe des Mediums genau kennst und dein Thema perfekt zu deren Interessen passt. Journalisten sollten nicht erst lange rätseln müssen, warum dein Pitch für sie relevant ist – der Zusammenhang muss klar und verständlich sein.

Zu guter Letzt musst du deinen Pitch auf die ausgewählten Journalisten zuschneiden. Massen-Pitches funktionieren leider selten, also achte darauf, dass du deine Botschaft auf die Publikation und das Thema, über das du sprechen willst, abstimmst.

So findest du Journalisten

Zu wissen, wie du Journalisten in deiner Nische findest, verschafft dir eine Superkraft, mit der du die Medienwelt für deine Zwecke erschließen kannst. Schauen wir uns einige Möglichkeiten an, wie du Journalisten in allen Arten von Medien zu jedem Thema und in jeder Nische finden kannst.

Mediendatenbanken

Mediendatenbanken wie die von Meltwater führen Kontaktinformationen von Journalisten aus verschiedenen Publikationen und Medien in einer Single Source of Truth zusammen. Anstatt nach einzelnen Publikationen zu suchen, findest du in der Datenbank Journalisten nach Themen geordnet. Du erfährst sogar, wie sie bevorzugt kontaktiert werden möchten.

Erweiterte Suchfilter

Viele Mediendatenbanken und Plattformen, beispielsweise LinkedIn, bieten erweiterte Suchfilter, mit denen du u. a. nach Medienkanal, Standort oder Unternehmen gezielt nach Journalisten oder Redakteuren suchen kannst.

Auch auf X (ehemals Twitter) lassen sich über Hashtags oder gezielte Account-Suchen relevante Kontakte ausfindig machen. Solche Filter ersparen dir endloses Scrollen und mühsames Durchklicken und bringen dich deutlich schneller ans Ziel.

Keyword-Recherche

Mit Keyword Recherche-Tools wie Ahrefs, UberSuggest oder Moz kannst du Detektiv spielen und herausfinden, worüber die Menschen im Zusammenhang mit deiner Branche schreiben. Mit ein wenig Nachforschung erfährst du, wo Inhalte zu euren relevanten Themen veröffentlicht werden und wer darüber schreibt.

Sobald du passende Namen gefunden hast, kannst du den Kontakt herstellen – zum Beispiel über soziale Netzwerke oder per E-Mail mithilfe von E-Mail-Finder-Tools.

Social Media

Die sozialen Medien sind eine Fundgrube für die Suche nach Journalisten. Viele Journalisten nutzen X, um ihre neuesten Artikel zu veröffentlichen, nach Informationsquellen zu suchen oder sich mit ihrem Publikum auszutauschen.

Wenn du einen Journalisten gefunden hast, folge ihm in den sozialen Medien, um dir früheren Artikel anzusehen. Viele Journalisten veröffentlichen in den sozialen Medien auch Aufrufe für Pitches – nutze also diese Gelegenheiten, frühzeitig davon zu erfahren und deinen Pitch terminlich perfekt zu planen.

Google Alerts

Google Alerts übernimmt die Medienbeobachtung für dich. Du kannst Alerts für relevante Keywords einrichten und erhältst dann eine tägliche E-Mail mit Inhalten, die zu diesen Keywords veröffentlicht werden. So siehst du nicht nur, welche Publikationen relevante Beiträge erstellen, sondern auch, wer für sie schreibt. Du kannst außerdem Alerts für bestimmte Journalisten einrichten, um über ihre neuesten Beiträge auf dem Laufenden zu bleiben.

Website des Mediums

Auf der Website des Mediums, der Zeitschrift oder des Verlages findest du oft eine Rubrik „Redaktion“ oder „Kontakt“. Dort sind in der Regel die Namen der verantwortlichen Journalisten, ihre Ressorts und manchmal auch direkte E-Mail-Adressen gelistet. Das ist ein guter Startpunkt, um passende Ansprechpartner zu identifizieren.

Mediadaten (Printausgabe)

In der gedruckten Ausgabe von Printmedien findest du oft im Impressum oder im redaktionellen Abschnitt eine Liste mit den Kontaktdaten der Redaktion. Diese Angaben sind besonders hilfreich, um deine Recherche zu vervollständigen oder wenn kein Online-Verzeichnis vorhanden ist.

Anruf bei der Redaktion

Manchmal kann sich ein direkter Anruf bei der Redaktion lohnen. Mit etwas Glück wirst du direkt an die zuständige Ansprechperson weitergeleitet. Umso wichtiger ist es, gut vorbereitet zu sein: Überlege dir im Vorfeld eine kurze, prägnante Vorstellung deines Pitches, damit du sofort auf den Punkt kommst und einen professionellen Eindruck hinterlässt.

Tipp: Erfahre in unserem Toolkit für datengetrieben PR, wie moderne Technologien dir die Medienarbeit erleichtern können!

Die richtigen Journalisten identifizieren

Ein wichtiger Aspekt für den erfolgreichen Aufbau von Journalistenbeziehungen ist die gezielte Auswahl derjenigen Kontakte, die zu eurer übergeordneten Kommunikationsstrategie passen. Nicht jede Medienberichterstattung ist gleich wertvoll. Je treffender die Auswahl, desto wirkungsvoller lässt sich die Medienarbeit für die eigenen Ziele einsetzen.

Achte bei der Erstellung deiner Kontaktliste darauf, dass die Journalisten idealerweise folgende Kriterien erfüllen:

Sie haben bereits über ähnliche Themen berichtet.

Sie verfügen über eine große Social Media Reichweite.

Sie sind auf denselben Plattformen aktiv wie ihr.

Ihre Werte und Tonalität passen zu eurer Marke.

Sie sprechen dieselbe Zielgruppe an wie ihr.

Sie veröffentlichen Beiträge in eurem bevorzugten Format (z. B. Podcast, Print, Onlineartikel).

Sie sind aktiv und veröffentlichen regelmäßig Inhalte.

Sie arbeiten mit einem Redaktionsplan, den du bei deinem Pitch berücksichtigen kannst.

Sie zeigen echtes Interesse an der Art von Story, die du präsentierst.

Zugegeben, das ist eine lange Wunschliste. Doch je mehr dieser Punkte zutreffen, desto höher ist die Chance auf hochwertige Medienberichterstattung und Erwähnungen, die wirklich etwas bewegen.

Gute Beziehungen zu den Medien können dir helfen, mit weniger Aufwand mehr Medienpräsenz zu erreichen. Der Aufbau einer Liste mit Journalistenkontakten nimmt zwar Zeit in Anspruch, doch sobald diese Liste steht, sparst du Zeit bei der Suche nach Journalisten und kannst dich darauf konzentrieren, mit deinen Pitches zu punkten.

Hier sind einige hilfreiche Tipps für den Umgang mit deinen neuen Journalisten- und Medienkontakten.

Informiere dich vor dem Pitch über jeden Journalisten

IZuerst einmal musst du herausfinden, welches Ressort in der Redaktion für deine Geschichte, Branche oder dein Thema zuständig ist. In größeren Medienhäusern gibt es oft verschiedene Ansprechpartner für Bereiche wie Wirtschaft, Kultur, Lifestyle oder Technik. Je nach Story kann sich auch das zuständige Ressort unterscheiden – daher lohnt sich eine gezielte Recherche, um den richtigen Kontakt zu finden.

Und damit nicht genug: Den Namen und die Jobbezeichnung zu kennen, reicht nicht aus. Nimm dir vor der Kontaktaufnahme die Zeit, die Journalisten und ihre bisherige Arbeit besser kennenzulernen. Schau dir an, worüber sie zuletzt geschrieben oder gesprochen haben und welche Themen ihnen am Herzen liegen. Das macht es einfacher, echte Verbindungen aufzubauen und dein Pitch wirkt gleich viel glaubwürdiger.

Personalisiere jeden Pitch

Journalisten erhalten täglich Dutzende, wenn nicht Hunderte von Pitches. Damit deiner heraussticht, muss er sie persönlich ansprechen. Beziehe dich auf konkrete Beiträge, die sie veröffentlicht haben oder zeige, weshalb deine Story genau zu ihrem Publikum passt.

Biete echten Mehrwert, nicht nur eine Story

Einfach nur eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, reicht heute nicht mehr aus. Idealerweise resultiert die Zusammenarbeit mit Journalisten in einer Win-win-Situation: Sie erhalten eine besondere Geschichte, über die sie schreiben und ihrer Karriere Aufwind verleihen können – ihr auf der anderen Seite erzielt Medienpräsenz. Biete ihnen Fachwissen, Daten oder eine neue Perspektive, die ihnen leichter macht, spannende Inhalte zu kreieren.

Wähle den richtigen Zeitpunkt für deinen Pitch

Journalisten arbeiten oft unter Zeitdruck. Achte also darauf, dass du deine Pitches dann übermittelst, wenn sie am wahrscheinlichsten gesehen und gelesen werden. Falls ein Redaktionsplan verfügbar ist, wirf einen Blick darauf, damit du deinen Pitch auf die bevorstehenden Themen und Termine abstimmen kannst.

Bring es auf den Punkt

Termindruck bedeutet, dass keine Zeit für das Lesen jedes einzelnen Pitches ist. Stell sicher, dass dein Pitch leicht überflogen werden kann und die Idee der Story und die wichtigsten Punkte auf einen Blick erkennbar sind. So kann der Journalist schnell einschätzen, ob die Story passt.

Teile veröffentlichte Beiträge

Hat deine Story den Weg in die Medien gefunden? Super! Das Teilen der Berichterstattung ist eine der besten Möglichkeiten, um deine Wertschätzung zu zeigen. Dadurch stärkst du die Beziehung und der Beitrag erhält mehr Reichweite, insbesondere, wenn du die Journalisten in den sozialen Medien markierst.

Pflege die Beziehungen

Der Aufbau und die kontinuierliche Pflege guter Beziehungen erleichtern dir den Zugang zu den Medien, wenn du die nächste Story bereit hast. Pflege den Kontakt, damit dein Name nicht in Vergessenheit gerät und die Vertrautheit erhalten bleibt.

Tipp: Lade unseren Leitfaden für datengetriebene PR herunter – er enthält hilfreiche Vorlagen und Tools, mit denen du Pressemitteilungen schreiben und Pitches schneller erstellen kannst!

Mit Meltwater Journalisten finden

Die Mediendatenbank von Meltwater bietet dir den umfassendsten Zugang zu Journalisten aus allen Medienbereichen, einschließlich Blogs, Podcasts, Zeitungen, Zeitschriften, Social Media Influencer und mehr. Filtere deine Ergebnisse nach Branche, Nische oder Medientyp, erhalte aktuelle Kontaktinformationen und erstelle deinen Pitch – alles über eine einzige Benutzeroberfläche.

Erfahre mehr über Journalisten, die bereits Beiträge über die für euch wichtigen Themen schreiben und veröffentlichen. Dadurch erzielst du mit deinen Pressemitteilungen eine größere Reichweite und kannst den Media Impact der Erwähnungen deiner Marke messen und auswerten.

