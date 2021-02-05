Wahrscheinlich hätte niemand gedacht, dass 2021 nach dem US-politische Drama von Anfang Januar so schnell eine noch unwahrscheinlichere Story folgen könnte. Es ist die Geschichte darüber, wie die Mitglieder eines obskuren Online-Diskussionsforums das globale Finanzsystem erschütterten und einen 10-Milliarden-Dollar-Hedgefond zu versenken drohten.

Inhalt

Wer oder was ist WallStreetBets?

r/WallStreetBets (WSB) ist ein Bereich im Social Network Reddit (ein sogenanntes Subreddit, oder "Sub"), der sich auf den Börsenhandel konzentriert. Dort werdet ihr allerdings keine gewichtigen Diskussionen über Anlagestrategien, Risikomanagement oder technische Analysen finden.

Die WSB-Gemeinschaft besteht größtenteils aus jungen Amateur-Investoren, die sich gegenseitig anfeuern, wenn sie riskante Wetten eingehen, und Beweise für ihre beeindruckenden Gewinne oder (häufiger) Verluste in Form von Screenshots von ihren Retail-Investment-Apps wie Robinhood teilen.

Das Forum ist voll von Memes und In-Witzen und hat im Laufe des letzten Jahrzehnts seine eigene Geschichte und Mythologie entwickelt. Für einen Außenstehenden, der versucht, sich einen Reim darauf zu machen (wie es viele Journalisten in letzter Zeit versucht haben), kann das alles unergründlich erscheinen, aber das ist genau der Punkt; es ist kein Ort, an dem man sich Ratschläge einholt, sondern ein Ort, an dem mangelndes Fachwissen ein Ehrenzeichen ist und an dem die Mitglieder häufig, wie Rudyard Kipling es ausdrückte, "sowohl auf Triumph als auch auf Desaster treffen und beides gleich behandeln".

Zum Anfang war der Hype noch ein Gau

WallStreetBets macht Spaß, ist chaotisch und absolut nicht ernst zu nehmen.

Aber...

Irgendwann Ende 2019 postete WSB-Mitglied /u/DFV den Beweis, dass er $50.000 in Call-Optionen (Wetten dafür, dass der Aktienkurs steigen wird) für den Videospiel-Händler GameStop investiert hatte. In der Terminologie der Community wird dies als YOLO-Handel (You Only Live Once) bezeichnet - ein Alles-oder-Nichts-Spiel, bei dem es darum geht, reich zu werden oder pleite zu gehen.

Dieser Zug wurde rundherum als verlorene Wette verspottet, da sich das Videospiel-Business zunehmend von physischen Discs, die man in einem Geschäft kauft verabschiedete und zu herunterladbaren digitalen Kopien übergeht.

Der Aktienkurs von GameStop war seit Jahren rückläufig und das Unternehmen wurde zu einem beliebten Ziel für Short Seller (Leerverkäufe, eine Wette auf fallende Kurse) bei großen Hedge-Fonds, die die gegenteilige Wette abschlossen, dass der Aktienwert weiter sinken würde.

Wie der Hype um die GameStop Aktien Fahrt aufnahm

DFV begann, regelmäßig Updates über den Wert seiner Investition bei WallStreetBets zu posten, wofür er zunächst verspottet wurde. Denn seine anfänglichen Verluste, die sich auf Zehntausende von Dollar beliefen, stiegen stetig. Später wurde er verspottet, weil er sich seine Gewinne, die sich schließlich auf Zehnmillionen von Dollar beliefen, nicht auszahlen lies.

Es wurde klar, dass DFV etwas über GameStop wusste, das den meisten Leuten entgangen war. Aber alles, was er in seinen regelmäßigen Beiträgen verriet, war, dass er immer noch die Aktie hielt, egal wie groß seine potenziellen Gewinne waren.

Der Short-Squeeze auf Reddit

Im Januar brach die Hölle los. Die WSB-Gemeinde erkannte, dass sich einige Hedge-Fonds durch zu viele Leerverkäufe von GameStop-Aktien in eine heikle Situation gebracht hatten und bald verzweifelt versuchen würden, so viele Aktien wie möglich zu kaufen, um ihre Verluste zu mindern. Dieses Szenario wird als "Short-Squeeze" bezeichnet und war bereits 2008 bei Volkswagen aufgetreten, was zu einem massiven Anstieg des Aktienkurses führte.

Die folgende Word Cloud, die aus Reddit-Diskussionen über GameStop in der ersten Januarhälfte 2021 stammt, zeigt, dass der Short-Squeeze eine große Rolle spielt. Jeder, der auf Erwähnungen von GameStop auf Reddit beobachtet hat, hätte diese Entwicklung bemerkt, aber die meisten Menschen haben nicht darauf geachtet.

Die Entwicklung der Reddit-Konversation

Das Thema explodierte auf Reddit. Wie die folgende Trendlinie zeigt, stiegen die Erwähnungen von GameStop (bzw. dessen Aktien-Ticker $GME) von ein paar Tausend pro Tag Anfang Januar auf einen Spitzenwert von über 900.000 pro Tag vor Ende des Monats. Das ist ein Anstieg von über 3.000 % im Vergleich zum Vormonat.

Als sich die Nachricht vom Short-Squeeze verbreitete, sahen immer mehr Menschen ihre User auf einen schnellen Gewinn und begannen, GameStop-Aktien zu kaufen, was dazu führte, dass der Aktienkurs eine ähnliche Entwicklung nahm wie die Diskussionen auf Reddit. Der Kurs sprang von etwa $30 zu Beginn des Monats auf einen Höchststand von über $480 am 27. Januar.

Medienberichten zufolge verlor einer der größten am Short-Squeeze beteiligten Hedge-Fonds aufgrund des von Reddit ausgelösten Kursanstiegs 4,5 Milliarden Dollar. In der Zwischenzeit, auf dem Höhepunkt, saß das WSB-Mitglied, mit dem alles begann, DFV, auf Gewinnen von fast $50 Millionen.

Wie eine Community die Wirtschaft verwirrt

Im Laufe mehrerer Tage wurde der Aktienkurs extrem volatil und verursachte Instabilität in den Handelssystemen und Verwirrung auf den globalen Märkten. Während einige versuchten, die Situation als einen koordinierten Versuch zu interpretieren, die Hedge-Fonds anzugreifen und die Wall Street zu stören, ist die einfache Wahrheit, dass es sich schlichtweg um eine Menge einzelner Investoren handelte, die auf ein virales Phänomen aufsprangen, das außer Kontrolle geraten war.

Wie die untenstehende Grafik zeigt, wurde dieses Phänomen anfangs hauptsächlich von Reddit-Unterhaltungen angetrieben und schwappte erst am 26. Januar auf Twitter über, wo es sich zu einer globalen Nachrichtenstory entwickelte. Jeder, der sich für den Handel mit GameStop-Aktien interessiert, wäre klar im Vorteil gewesen, wenn er die Erwähnungen des Unternehmens auf Reddit verfolgt hätte (was ihr mit der Social Listening Lösung von Meltwater tun könnt, #JustSayin).

GameStop in den Leitmedien

In der nächsten Grafik haben wir die Erwähnungen der GameStop-Geschichte in den Leitmedien aufgeschlüsselt. Sie zeigt, dass die Berichterstattung über dieses Thema erst am 29. Januar ihren Höhepunkt erreichte und damit einen Tag hinter Twitter und fast zwei Wochen hinter der anfänglichen Welle auf Reddit zurückblieb.

Die Frustration gegenüber der GameStop-Aktie

Auf dem Höhepunkt des Kaufrausches waren mehrere Investmentplattformen nicht mehr in der Lage, die Nachfrage nach GameStop-Aktien zu erfüllen. Insbesondere Robinhood, die von vielen WSB-Mitgliedern bevorzugte provisionsfreie Handels-App, musste die Käufe begrenzen:

This is beyond absurd. @FSCDems need to have a hearing on Robinhood's market manipulation. They're blocking the ability to trade to protect Wall St. hedge funds, stealing millions of dollars from their users to protect people who've used the stock market as a casino for decades. https://t.co/CGkJxVfzkv — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) January 28, 2021

Das führte zu großer Frustration unter denjenigen, die keine Aktien kaufen konnten. Als der Preis der Aktie schließlich zu fallen begann, wurde die Unfähigkeit, die eigentliche Nachfrage zu befriedigen, wiederum als Beweis dafür angeführt, dass der Markt manipuliert wurde.

Wie hat GameStop darauf reagiert?

Lange hielt sich GameStop mit einer öffentlichen Stellungnahme zurück - bis heute existiert kein offizielles Statement. Allerdings wurden bei dem Unternehmen durch die ganze Geschichte dennoch einige Hebel in Bewegung gesetzt:

In einer Pressemitteilung vom 3. Februar 2021 gab GameStop einige personelle Veränderungen bekannt.

Matt Francis soll ab dem 15. Februar 2021 die zuvor unbesetzte Rolle des Chief Technology Officers (CTO) übernehmen. Zuvor war er ein Engineering Leader bei Amazon Web Services.

Kelli Durkin soll ab dem 1. März 2021 als Senior Vice President of Customer Care agieren. Zuvor war sie als "Vice President of Customer Service" bei Chewy, einem Onlinehandel für Haustierbedarf tätig.

Josh Krueger soll ebenfalls ab dem 1. März als Vice President of Fulfillment agieren. Zuvor hatte er seniorige Rollen unter anderem bei Amazon, Walmart und QVC besetzt.

Damit scheint intern das Thema der Digitalisierung weiter nach vorne gebracht werden zu wollen. Vielleicht kann man diesen Schritt sogar als Einsicht interpretieren, dass dieser Wandel schon etwas länger hätte erfolgen sollen und etwas vernachlässigt wurde.

Wenn euer Unternehmen sich gerade ebenfalls im Digitalisierungsprozess befindet oder ihr diesen Prozess erst noch anstoßen müsst, empfehlen wir euch unser Webinar zu den gängigsten Fehlern, die ihr bei der Digitalisierung vermeiden solltet. Wenn ihr bei der dititalen Transformation weitere Hilfe erhalten möchtet, indem ihr euer Toolstack sinnvoll erweitert, füllt einfach das Formular am Ende dieses Beitrags aus und erhaltet eine kostenlose, persönliche Beratung.

Fazit der GameStop-Medienanalyse

Es gibt natürlich noch viel mehr zu dieser Geschichte zu sagen, über die an anderer Stelle bereits ausführlich berichtet wurde, und es gibt sicherlich eine breitere Diskussion darüber, wie soziale Medien (die so gut wie unmöglich zu regulieren sind) und der Aktienmarkt (der stark reguliert ist) nebeneinander existieren können.

Aber was wir hier zeigen wollen, ist, dass diese Situation die Bedeutung von Reddit als eine Art Online-Kultur-Inkubator hervorgehoben hat. Viele Ideen, Trends und Memes werden dort ins Leben gerufen, bevor sie sich über andere soziale Medien allmählich in das Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit schleichen.

Reddit hat mehr als 430 Millionen monatlich aktive Nutzer (im Vergleich zu 330 Millionen bei Twitter) und gehört zu den größten Websites, wird aber von vielen Marken oft noch weitgehend ignoriert.

Unternehmen sollten zumindest auf Markenerwähnungen auf der Seite achten, um potenzielle Probleme oder Chancen früh genug zu erkennen, um entscheidende Maßnahmen zu ergreifen.

Wenn du dein Unternehmen nicht mehr zu denen zählen möchtest, die die Macht von Foren, wie Reddit, ignorieren, dann lass dich von unseren Experten kostenlos beraten, indem du das Formular am Ende dieses Beitrags ausfüllst. In einer Live-Demo stellen wir dir gerne unsere Social Media Monitoring Suite vor, mit der du keine wichtige Erwähnung und keinen aufkommenden Trend mehr verpasst.

Im folgenden Video erhältst du bereits einen kleinen Einblick in die Meltwater Plattform: