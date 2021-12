Vaikuttajamarkkinointi – ABC

Tahdotko kasvattaa näkyvyyttäsi sosiaalisessa mediassa? Onko yrityksesi tai organisaatiosi miettinyt vaikuttajamarkkinoinnin aloittamista?

Vaikuttajamarkkinointi on paljon muutakin kuin ”vain” blogipostaus tai video, se voi olla palvelumuotoilua, asiakassuhteen hoitoa, pitkäjänteistä yhteistyötä tai jopa osa henkilökunnan sitouttamista.

On tutkittu, että 77% ihmisistä on valmis kokeilemaan uutta tuotetta tai palvelua, jos samaistuttava henkilö suosittelee sitä. B2C-brändit hyödyntävät jo onnistuneesti vaikuttajamarkkinointia, haluatko kuulla miten sama toimii B2B-yrityksille? Vaikuttajamarkkinointi tai H2H markkinointi on tuloksellisinta silloin, kun se on osa yrityksen koko markkinointimixiä: vuokrattua, maksettua, omaa ja ansaittua. Muutos, sisältö, laatu, tunteet ja luottamus ovat keskeisiä teemoja, joiden ympärille vaikuttajamarkkinoinnin tekeminen kiteytyy.

Tänä päivänä henkilöbrändit, asiantuntijabrändit ja vaikuttajat ovat kuuma keskustelun aihe. Mitä näillä on eroa ja mihin sinä kuulut?



Webinaarissa käymme läpi:

Mistä vaikuttajamarkkinoinnissa on kyse?

Minkälaista vaikuttajamarkkinointia voi tehdä B2C-puolella ja B2B-puolella?

Miten yrityksen tai organisaation kannattaa aloittaa vaikuttajamarkkinointi?

Case-esimerkkejä vaikuttajamarkkinoinnista



Laura Pääkkönen

Laura Pääkkönen, “The Queen of Social Selling”, on B2B-vaikuttajamarkkinointitoimisto Bonfire Agencyn toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Lauran missiona on luoda kasvoja Suomen kovimmista bisneselämän vaikuttajista B2B-yrityksille ja siten myllyttää pölyttynyttä brändimarkkinointia. Pääkkönen julkaisi syyskuussa 2017 ensimmäisen suomenkielisen kirjan aiheesta Social Selling – Henkilöbrändi, verkostot ja sosiaalinen media B2B-myynnissä.



Inna-Pirjetta Lahti

Inna-Pirjetta Lahti on vaikuttajamarkkinoinnin pioneeri Suomessa. Hänen perustamansa PING Festival on kolmessa vuodessa kasvanut Euroopan johtavaksi vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaistapahtumaksi. PING Festivalin lisäksi PING Helsinki auttaa asiakkaitaan tuomaan vaikuttajamarkkinoinnin osaksi yrityksen markkinoinnin ja myynnin kokonaissuunnitelmaa. PING Helsingin palveluihin kuuluvat mm. vaikuttaja-analyysit, vaikuttajamarkkinoinnin strategiat, vaikuttajatapahtumat sekä vaikuttajayhteistyön managerointi.