Tuloksellisen mediaviestinnän ABC

Ansaittu medianäkyvyys auttaa yritystä erottumaan edukseen niin asiakkaiden, työnhakijoiden kuin muidenkin tärkeiden sidosryhmien silmissä. Toimittajan kirjoittama juttu on aina uskottavampi kuin yrityksen oma mainos.



Onnistunut mediaviestintä edellyttää nykypäivänä paljon muuta kuin passiivista tiedotteiden lähettämistä. Suurinta osaa tiedotteista ei koskaan toimituksissa lueta ensimmäisiä rivejä pidemmälle, koska ne eivät ole kiinnostavia. Miten siis herätät toimittajan kiinnostuksen ja saat hänet innostumaan aiheestasi?



Käytännönläheisessä webinaarissa käymme läpi tämän päivän mediaviestinnän tärkeimmät kulmakivet:

Millainen on hyvä tiedote?

Miten tarjoat juttuideaa toimittajalle?

Miten luot mediasuhteita pitkäjänteisesti?

Miten valmistaudut haastatteluun?



Elina Kirvesniemi

Elina Kirvesniemi on entinen uutistoimittaja (YTM), joka työskentelee nykyään Kaiku Helsingin viestinnän suunnittelijana mediaviestinnän parissa. Elina on työskennellyt ennen Kaikua niin maakunta- kuin paikallismediassakin, sekä valtakunnallisessa uutistoimituksessa. Hän tuntee toimitusten käytännöt, muistaa unissaankin uutiskriteerit ja löytää asioista nopeasti mediaa kiinnostavan kärjen. Elina uskoo siihen, että hyvä, pitkäjänteinen mediaviestintä palvelee sekä toimitusta että viestijää.

Salla Syrman

Salla Syrman on Kaiku Helsingin partneri ja valmentaja (FM), jolla on 10 vuoden kokemus mediaviestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta kymmenille B2B- ja B2C-yrityksille. Hänellä on kuudes aisti kiinnostavien tarinoiden vainuamiseen asiakkailta, ja hän rakastaa selkeää, suunnitelmallista viestintää. Valmentajana hänelle on tärkeää innostaa osallistujat käytännönläheisiin oivalluksiin. Työn ohessa Salla on pätevöitynyt markkinointiviestinnän johtamisessa ja haluaakin murtaa siiloja viestinnän ja markkinoinnin välillä.

