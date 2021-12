Some- ja sisältöstrategia: osa 2

"Hyvät puhujat, asiapitoinen sisältö esitetty helposti ymmärrettävässä muodossa. Super!"

Tässä Meltwaterin sisältöstrategiaan painottuvan webinaarisarjan toisessa osassa paneudumme sisältöstrategian ja -suunnitelman tekemiseen.

Viestintä sosiaalisessa mediassa on jatkuvaa muutoksessa elämistä. Sen lisäksi, että some-kanavissa tapahtuu toimintaamme vaikuttavia uudistuksia, myös me somen käyttäjinä muutamme toimintatapojamme monin tavoin. Jotta organisaatiot voivat pysyä muutoksessa mukana ja toimia jatkuvasti mahdollisimman tehokkaasti omissa kanavissaan, on onnistumista tärkeää seurata jatkuvasti ja oppia tuloksista. Suunnitelmallinen tekeminen on kaiken a ja o.



Webinaarissa käymme läpi:

Millä tekemisen tasolla organisaatiosi on tällä hetkellä?

Vinkit tavoitelähtöisen sisältöstrategian työstämiseen

Mitä kattava sisältöstrategia sisältää?

Suunnitelmallisen sisällöntuotannon perusteet



Somecon strategit

Tässä sarjan toisessa webinaarissa Somecon sisältöstrategit Kristiina Salo ja Mikko Vieri johdattelevat osallistujat siihen mitä sisältöstrategian käytännössä kannattaisi pitää sisällään ja kuka siitä hyötyy. Lähtökohtana on oman toiminnan nykytila-analyysista ja liiketoiminnan tavoitteista käsin työstettävä sisältöstrategia. Kaiken toiminnan tavoitteena on omien resurssien mahdollisimman järkevä käyttö.