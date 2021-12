Hakukoneoptimoinnin trendit

"Hyvää asiaa! Kerrankin webinaari, jossa kerrotaan oikeasti jotain uutta, eikä vain smalltalkata."

Miten voin saada asiakkaita hakukoneoptimoinnin kautta? Kuinka voin itse vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen? Entä miten varaudun hakukoneiden tulevaisuuteen?

Hakukoneet ovat olleet pitkään isoimpia myynnin lähteitä niin julkisille toimijoille kuin B2B- ja B2C-yrityksille, minkä takia jokaisen viestinnän ja markkinoijan työpöydällä on ollut hakukoneoptimointi keskeisenä osana työarkea. Vuosien varrella taktiikat ovat vaihtuneet mutta hakukoneoptimoinnin ydin edelleen koostuu samoista rakennuspalikoista. Yksinkertaisilla asioilla voi vaikuttaa paljonkin siihen, miten yrityksesi näkyy hakukoneissa.



Googlen ja muiden hakukonealustojen suunnalla muhii muutos, jossa hakukoneet ovat siirtymässä liikenteen lähteistä itsepalveluautomaateiksi. Tämä on osa isompaa näkyvää trendiä, joka on tehnyt hakukoneoptimoinnista entistä hankalampaa ja ensimmäistä kertaa historiassa hakukoneet ohjaavat sivustoille entistä vähemmän liikennettä.



Webinaarissa käymme läpi:

Tatu Patronen

Tatu on digitaalisen markkinoinnin konsultti, joka tällä hetkellä työskentelee digitaalisen markkinoinnin yksikön vetäjänä Sofokuksella. Tatulla on 8 vuoden kokemus digitaalisen markkinoinnin toteuttamisesta ja kouluttamisesta. Tatu on ollut kouluttamassa ja konsultoimassa erilaisia yrityksiä pörssiyrityksistä pieneen yhden hengen yritykseen Suomessa ja ulkomailla



Lotta Siutla

Lotta on digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, joka tällä hetkellä työskentelee markkinointijohtajana Sofokuksella ja tekee Turun Yliopistolla väitöskirjaa B2B inbound-markkinoinnista. Hakukoneoptimointi, sisältömarkkinointi sekä muut inbound-markkinoinnin taktiikat kuten sosiaalinen media sekä markkinoinnin automaatio ovat kaikki keskeisiä elementtejä modernissa markkinoinnissa.