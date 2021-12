Viestinnän mittaamisesta viestinnän analytiikkaan

Viestinnän mittaaminen on paljon muutakin kuin yksittäisten mediaosumien tai tavoittavuuden seurantaa.

Tässä #MeltwaterWebinaari:ssa TietoEVRYn viestintäpäällikkö Jukka Mäntyjärvi avaa modernin viestinnän mittaamista ja kehittämistä.

Opit webinaarissa:

Miten viestinnän mittaaminen voidaan viedä seuraavalle tasolle analytiikan keinoin

Miten dataa voi hyödyntää viestinnän kehittämisen tukena

Mitä tarkoittaa viestinnän mittareissa arvopuulähestyminen ja miksi viestinnän mittaamisessa pitäisi keskittyä sekä laatuun että määrään

Miten viestinnän mittaamisessa pääsee liikkeelle

85% kuulijoista piti tätä webinaaria hyvänä tai erittäin hyvänä.

Jukka Mäntyjärvi

Jukka Mäntyjärvi on työskennellyt viestinnän parissa vuodesta 2000 alkaen, ja TietoEVRYllä vuodesta 2017. Viestinnän mittaamisen, mittareiden ja analytiikan kehittämistä hän on tehnyt vuodesta 2004. Mäntyjärven viestinnän analyysimetodologia on perustana TietoEVRYn dataohjatun viestinnän kehykselle, joka sijoittui toiseksi globaalissa Gartner Communications Awards -kilpailussa.