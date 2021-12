Vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuus

"Antoi hyvän kokonaiskuvan vaikuttajamarkkinoinnin tilanteesta sekä herätti ajatuksia sen tulevaisuudesta."



Webinaarissa kuulet tiiviin näkemyksen vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuuteen. Tubettajat ja sometähdet ovat jo nyt erottamaton osa nuorten elämää, mutta millaiset sisällöt ja kaupalliset yhteistyöt tuottavat parhaimman tuloksen?



Mainostajat ovat myös huomanneet vaikuttajamarkkinoinnin tehon kohderyhmässä ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikuttajamarkkinointikenttä ylikyllästyy. Vaikuttajista tulee mainospintaa siinä missä televisiomainonnasta, ulkomainoksesta tai somemainonnasta.



Vaikuttajamarkkinointi toimii kuitenkin silloin, kun vaikuttajan ja mainostettavan tuotteen tai palvelun arvomaailma kohtaa. Se, että 100 vaikuttajaa mainostaa ja rakastaa samoilla sanoilla uutuuslimpparia antaa ehkä myynnille pikavoiton, mutta ei pysyviä tuloksia.



Webinaarissa kuulet, miten teet pitkäjänteistä yhteistyötä, miten löydät oikean vaikuttajan sekä myös sen, miten perinteinen yritys ja b2b-toimijat voivat hyötyä vaikuttajista esimerkiksi tulevaisuuden työnantajamielikuvan näkökulmasta.



Ville Kormilainen

Ville Kormilainen työskentelee johtajana markkinointiviestintätoimisto Tekir Kuhinassa. Kormilainen on tehnyt vaikuttajien kanssa vuosia yhteistyötä ja on kirjoittanut aiheesta myös kirjan. Tubettajan käsikirja julkaistiin vuonna 2016 ja työn alla on myös uusi, elokuussa julkaistava kirja tubettajien arjesta.