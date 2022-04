Tunnetko sosiaalisen median yleisösi?

Tässä webinaarissa pureudutaan sosiaalisen median onnistuneeseen käyttöön kohderyhmien kautta. Organisaatioiden on tärkeä kohdentaa sisältöjä sen perusteella, keitä eri kanavilta on mahdollista tavoittaa.

Tämän lisäksi on kannattavaa aika ajoin tarkastella sitä, keitä tilien seuraajat ovat ja ketkä ovat pitäneet sisältöä toimivana. Ovatko seuraajasi tavoittelemaasi kohderyhmää vai kenties joitakin ihan muita? Analyysin tekeminen auttaa ymmärtämään paremmin sisältöjen toimivuutta ja osuvuutta eri kanavissa. Tässä webinaarissa kerrotaan, miten analyyseja tehdään.

Viestinnän ja sosiaalisen median pitkän linjan asiantuntija Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy:sta johdattelee webinaarin osallistujat kohderyhmäanalyysin äärelle.

Piritta on tehnyt some-analyyseja eri organisaatioille ja kertoo vinkkinsä siihen, mitä tietoa seuraajista ja julkaisuihin reagoineista ihmisistä voi somekanavilla saada irti. Lisäksi hän kertoo, miten tätä tietoa voi hyödyntää organisaation someviestinnän kehittämisessä.

Webinaarissa kuullaan muun muassa:

Miksi sosiaalisen median kohdeyleisön tunteminen on tärkeää?

Keitä haluamme tavoittaa, keitä olemme tavoittaneet?

Mitä tietoa yleisimmät somekanavat seuraajista tarjoavat?

Miten tulkita tätä tietoa?

Kohderyhmäanalyysin perusteet

Tulosten hyödyntäminen ja someviestinnän kehittäminen

95 % kuulijoista piti tätä webinaaria hyvänä tai erittäin hyvänä.

Piritta Seppälä

Piritta on tehnyt webinaareja yhteistyössä Meltwaterin kanssa jo useiden vuosien ajan ja ne ovatkin olleet vuosittain yksiä katsoituimpia webinaarejamme. Piritta Seppälä on viestinnän ja sosiaalisen median pitkän linjan asiantuntija Viestintä-Piritta Oy:sta. Hän on tehnyt lukuisille organisaatioille sosiaalisen median nykytila-analyyseja ja erikoistunut kohderyhmien syvempään tarkasteluun. Piritta haluaa kannustaa organisaatioita entistä enemmän ihmisille kohdennettuun someviestintään, jotta sosiaaliseen mediaan laitettu aika palvelisi kaikkia mahdollisimman hyvin.

Valtteri Färkkilä

Valtteri Färkkilä on auttanut Meltwaterin asiakkaita 8 vuoden ajan kehittämään sosiaalisen ja ansaitun median operatiivista toimintaa sekä mittaamista. Hän on myös ollut starttaamassa Zalandon Suomen verkkokauppaa ja toiminut yrittäjänä teknologia-alalla ja myynnin konsultoinnissa.