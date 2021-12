Maailmanlaajuisesti yli 4 miljardia ihmistä käyttää sosiaalista mediaa. Joka minuutti lähetetään 350 000 tviittiä, klikataan 4100 kertaa sponsoroituja Instagram-julkaisuita, luodaan 21 miljoonaa Snapchat-viestiä ja katsotaan 694 000 videota TikTokissa.

Sosiaalisen median datasta saatua ymmärrystä markkinoista ja kuluttajista voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen kasvuun liittyvässä päätöksenteossa. Sosiaalisen median data mullistaa yritysten tavat toimia etenkin viestinnässä sekä kuluttaja- ja kilpailuymmärryksen keräämisessä.

Tämä opas on kirjoitettu yhteistyössä The Social Intelligence Labin kanssa, ja sen tarkoituksena on löytää uusia keinoja brändisi optimointiin, kasvattamiseen ja hallintaan sosiaalisessa mediassa kasvun tavoittelemista silmällä pitäen.

Oppaan sisältö

Digitaalisen asiakaskokemuksen optimointi

Kasvua vaikuttajamarkkinoinnilla

Brändinhallinta globaalilla tasolla

Sosiaalisen median ROI:n kasvattaminen kuluttajaymmärryksen avulla

Saavuta markkinajohtajan asema kilpailijaseurannan avulla

Mikäli kaipaat käytännön vinkkejä sosiaalisen median tehokkaampaan hyödyntämiseen ja yrityksen kasvun tukemiseen liittyen, sinun kannattaa lukea tämä opas. Lataa maksuton opas ja opi kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa tavalla, joka näkyy myös yrityksesi tuloksessa.