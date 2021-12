Some- ja sisältöstrategia: osa 1

Tässä Meltwaterin sisältöstrategiaan painottuvan webinaarisarjan ensimmäisessä osassa keskitymme siihen, miten organisaation some-viestinnän nykytilaa voidaan arvioida ja mihin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota.

Viestintä sosiaalisessa mediassa on jatkuvaa muutoksessa elämistä. Sen lisäksi, että somekanavissa tapahtuu toimintaamme vaikuttavia uudistuksia, myös me ihmiset somen käyttäjinä muutamme toimintatapojamme monin tavoin. Jotta organisaatiot voivat pysyä muutoksessa mukana ja toimia jatkuvasti mahdollisimman tehokkaasti erilaisilla some-kanavilla, on onnistumista tärkeää seurata jatkuvasti ja oppia tuloksista.



Webinaarissa käymme läpi:

Miten analysoida sometoiminnan onnistumista

Tavoitteiden ja mittareiden merkitys analysoinnin tukena

Käytännön vinkit mm. Facebook, Twitter, Instagram-sisältöjen onnistumisen tulkitsemiseen

Sisältöjen ja someviestinnän tavoitteellinen kehittäminen



Piritta Seppälä

Kouluttaja ja sosiaalisen median asiantuntija Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta Oy, nostaa esiin myös some-tavoitteiden ja mittareiden asettamisen merkityksen sekä kertoo, miten some-sisällöistä voidaan tunnistaa onnistumiset eri kanavilla. Mitä voi oppia hyvin toimineista sisällöistä, entä miten tulkita vähemmän vaikutusta saaneita julkaisuja ja kehittää niitä eteenpäin? Entä mikä on algoritmin rooli eri kanavilla tällä hetkellä ja miten se vaikuttaa sisältöihimme?