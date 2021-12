Linkedin on business-orientoitunut sosiaalinen media, jolla on maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa käyttäjää. Yrityksille Linkedin tarjoaa useita mahdollisuuksia markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Monelle B2B-yritykselle Linkedinistä onkin muodostunut oleellinen osa markkinointia ja liidien keruuta.



Tule kuuntelemaan webinaariin kuinka Linkediniä pystyy parhaiten hyödyntämään B2B-markkinoinnissa ja myynnissä. Luvassa useita käytännön esimerkkejä ja vinkkejä, kuinka ottaa tehot irti tästä erityisesti B2B puolelle tärkeästä somekanavasta.



Webinaarissa käymme läpi:

LinkedIn markkinointikanavana

Sisällöt LinkedInissä

Mainostaminen LinkedInissä

Nykyaikainen myynti LinkedInissä



Tom Laine

Tom Laine on Suomen kokenein ja yksi kysytyimmistä sosiaalisen median rekrytoinnin ja employer brandingin kouluttaja, sekä Linkedin- ja Pinterest-asiantuntija. Tom on myös Suomen verkostoitunein henkilö Linkedinissä. Hän on mm. tehnyt some-markkinointia Pohjoismaisella tasolla Oraclelle Tanskasta käsin ja toiminut sosiaalisen median rekrytoijana kolmelle lontoolaiselle rekrytointiyritykselle, sekä perustanut Suomen ensimmäisen some-rekrytointiyrityksen.