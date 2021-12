Kriisiviestintä somessa

Sosiaalinen media on luonut viestinnälle uusia vaatimuksia. Viestintä on nopeampaa ja avoimempaa ja kriisit syttyvät verkossa nopeasti – oletko varautunut ja tiedätkö miten toimia kun p***a osuu tuulettimeen?

Tämä webinaari auttaa sinua ennakoimaan ja varautumaan kriisitilanteisiin etukäteen ja antaa konkreettisia vinkkejä kriisiviestintään erityisesti sosiaalisessa mediassa. Webinaarissa käydään läpi myös useita case esimerkkejä verkossa tapahtuneista kriisiviestintätilanteista. Koulutus on suunnattu erityisesti viestinnästä ja markkinoinnista vastaaville henkilöille ja sosiaalisen median sisällöntuottajille. Jos töihisi kuuluu viestinnän suunnittelu, kehittäminen tai toteutus, tämä koulutus on sinulle!



Webinaarissa käymme läpi:

Mikä on viestintäkriisi ja miten siihen voi varautua

Mistä kriisit saavat alkunsa

Kriisiviestinnän pääperiaatteet ja tavoitteet

Sosiaalisen median erityispiirteet

Paljon case-esimerkkejä onnistumisista ja epäonnistumisista



Anu Laitila

Webinaarin vetäjänä toimii Grapevinen koulutuspäällikkö, digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Anu Laitila. Anu on digitaalisen markkinoinnin ja median ammattilainen 15 vuoden kokemuksella. Hänelle on kertynyt työkokemusta niin Suomessa kuin ulkomailla mediatoimistoista mediataloihin. Koulutukseltaan Anu on mediatekniikan insinööri. Kriisiviestintää Anu käy harjoittelemassa mm. Maapuolustuskoulun kanssa Puolustusvoimilla.