Enemmän irti verkkosivujen analytiikasta

Kuinka vältät pahimmat sudenkuopat ja saat enemmän tuloksia?

Tämän webinaarin aikana saat taatusti käytännönläheisiä vinkkejä verkkosivustolta ja digitaalisesta mainonnasta kertyvän datan hyödyntämiseen. Kuulet, mitkä ovat tyypilliset virheet etenkin Google Analyticsin käyttöönotossa ja Tag Managerin hyödyntämisessä. Lisäksi saat vinkkejä oman datan tarkistamiseen, sen visualisoimiseen ja jakamiseen organisaatiossa.



Webinaarissa kuulet, miten mainontaa pitää oikeaoppisesti seurata ja miten mainonnan dataa saa yhdistettyä esimerkiksi Googlen Data Studiossa. Lopuksi saat muutamia vinkkejä datan analysoimiseen sekä konversio-optimointiin. Asiantuntija vastaa myös kysymyksiin.



Petri Mertanen

Petri Mertasella on yli kymmenen vuoden kokemus analytiikan hyödyntämisestä ja kehittämisestä eri kokoisissa asiakasyrityksissä sekä median parissa. Nykyisin Petri toimii itsenäisenä asiantuntijana konsultoiden eri kokoisia yrityksiä ja organisaatioita analytiikan saralla. Aiemmin hän toimi mm. Omnicom Media Groupin digitaalisen analytiikan tiimin johtajana sekä Digital Analytics Association järjestön Suomen puheenjohtajana.



Petri pitää intohimonaan nimenomaan analyyttisen kulttuurin luomista organisaatioihin. Petri on toiminut pitkään myös kouluttajana valmentaen tuhansia henkilöitä räätälöityjen ja yleisten koulutusten kautta. Hän on toiminut kouluttajana mm. Saranen Consultingin ja Googlen organisoimassa Adwords Academyssa sekä Aalto yliopistolla ITP-ohjelmassa.



Petrillä on tällä hetkellä viralliset Google Analytics-, Google Tag Manager- ja Google Data Studio ‑sertifioinnit. Lisäksi hänellä on sertifioinnit Statistical Thinking for Data Science and Analytics ja Elements of AI kurssien osalta. Petri on ollut suosittu puhuja niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin tapahtumissa.