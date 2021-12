Mailchimp ist eine All-in-One-Marketingplattform, die besonders bei KMU und Start-ups beliebt ist. Sie bietet eine Reihe von Marketing-Automatisierungstools, die es kleineren Unternehmen ermöglichen, mit Großunternehmen mitzuhalten. Mailchimp hat sich selbst von einem kleinen Startup, das ausschließlich auf E-Mail spezialisiert war, zu einer der bekanntesten Marketing-Tech-Plattformen der Welt entwickelt. Das Unternehmen kennt daher die Herausforderungen von kleinen Unternehmen, die einer Expansion mit begrenzten Marketingressourcen gegenüberstehen. In dieser Case Study erklärt Jason Maldonado, Senior Manager of Social Media bei Mailchimp, wie das Meltwater Social Media Monitoring von seinem Team eingesetzt wird, um Trends und Themen zu identifizieren, die in die Content-Strategie des Unternehmens einfließen. Er erläutert zudem, wie die Social Media-Lösungen von Meltwater einen Großteil der Social Media-Aktivitäten des Unternehmens automatisieren und es ihm ermöglichen, sich auf wertvollere, strategische Aufgaben zu konzentrieren.