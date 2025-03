Das Unternehmen, das auf der ganzen Welt für marktführende Kosmetikmarken wie NARS, Clé de Peau Beauté und Shiseido bekannt ist, stand einer ständigen Flut von Erwähnungen und Unterhaltungen in den sozialen Medien gegenüber, die schwierig zu beobachten und zu analysieren waren.

„Wir haben einen Partner gesucht, der die zahlreichen Länder, in denen wir tätig sind, abdeckt und in der Lage ist, die Milliarden von täglichen Unterhaltungen in den Sprachen und auf den Plattformen, die unsere Kunden nutzen, zu scannen“, erklärt Amit Naik, SVP, Global Head of Analytics bei Shiseido.

Die Meltwater Suite gab dem Unternehmen die Möglichkeit, seinen weltweiten Teams einheitliche Intelligence-Lösungen bereitzustellen.

Ein weltweit einheitliches KPI-Framework für eine Fülle von Marken

Als Amit Naik 2016 als Global Head of Analytics bei Shiseido das Ruder übernahm, wurden die Social Media Listening-, Marketing- und Management-Aktivitäten von mehr als einem Dutzend Marken des Unternehmens in 20 Märkten und verschiedenen Sprachen mit einer Vielzahl von eigenständigen, nicht kompatiblen Tools verwaltet.

Shiseido setzte die Meltwater Suite ein, um die globalen Social Media Funktionen des Unternehmens zu vereinheitlichen und weiter auszubauen.

„Wir hatten keine einheitliche Vorgehensweise, um die Bedeutung der Marke in verschiedenen Regionen zu evaluieren“, sagt Amit. Meltwater half Shiseido bei der Erstellung eines maßgeschneiderten Analyse-Dashboards mit Explore, seiner Medienbeobachtungs- und Social Listening-Plattform. Durch die Integration von unzähligen von Social Media Metriken und Daten in ein einheitliches, konsistentes Tool konnten Amit und sein Team die globale Präsenz des Unternehmens auf einen Blick erfassen.

Mit einem übergreifenden Bewertungs- und Tracking-Framework können sie ihre Dashboards und Benchmarks mühelos an die Besonderheiten der regionalen Märkte der einzelnen Marken anpassen.

Inzwischen konsolidiert Shiseido sein Social Publishing und Engagement mit Engage, der Social Media Management- und Analyseplattform von Meltwater. Eine einheitliche Benutzeroberfläche bietet Teammitgliedern eine zentrale Stelle, an der sie sich mit der Shiseido-Community auf verschiedenen Social Media Plattformen austauschen können.

Durch diese und weitere Funktionen wie die Planung und Veröffentlichung von Content sowie durch die einfache Erstellung von Reports können die führenden Marken von Shiseido wie NARS Cosmetics, das allein auf seinen englischsprachigen YouTube-, Instagram-, Twitter- und TikTok-Accounts fast 10 Millionen Follower hat, ihr Engagement intensivieren und ausbauen. Mit einer All-in-One-Plattform lassen sich die integrierten, kanalübergreifenden Markenerlebnissen anbieten, die von den heutigen KonsumentInnen erwartet werden.

Heute nutzt Shiseido die Meltwater Suite für alle seine Marken und Märkte. „Wir waren in der Lage, einen weltweit einheitlichen KPI-Rahmen zu schaffen, der einen Übergang vom Return on Marketing Objectives zum Return on Investment ermöglichte. Eine evolutionäre Reise, auf der uns Meltwater stets zur Seite gestanden hat.“