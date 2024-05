65 Instagram-Statistiken für 2024

Instagram ist und bleibt ein Zugpferd in der Social Media-Szene, insbesondere im Bezug auf Influencer Marketing. Für Marken, die Instagram bereits seit Jahren nutzen, sind dies keine Top-News. Doch angesichts der zahlreichen weiteren Plattformen auf dem Spielfeld macht es Sinn, regelmäßig abzuwägen, wo ihr eure Zeit und euer Budget einsetzen wollt.

Trotz der wachsenden Beliebtheit von TikTok behauptet Instagram seine Stellung und führt immer wieder neue Funktionen ein, um das Publikum auf neue und spannende Weise einzubinden.

In einem unserer anderen Blogs haben wir uns mit den allgemeinen Social Media Statistiken befasst – doch schauen wir uns in diesem Artikel die wichtigsten Zahlen und interessanten Fakten speziell zu Instagram-Statistiken für das Jahr 2024 an. Damit für die Planung eurer Instagram Marketingstrategie alles aufgegleist!

Allgemeine Instagram-Statistiken

Instagram erfreut sich auf der ganzen Welt großer Beliebtheit und so überrascht es nicht, dass die Plattform sowohl Marketers als auch Nutzer begeistert. Beginnen wir mit einigen allgemeinen Instagram-Statistiken, die du kennen musst.

Instagram wurde bisher 3,8 Milliarden Mal heruntergeladen. (Neal Schaffer)

heruntergeladen. (Neal Schaffer) Nutzer teilen jeden Tag mehr als 95 Millionen Fotos und Videos auf Instagram. (Neal Schaffer)

auf Instagram. (Neal Schaffer) Instagram hat mehr als 1 Milliarde Nutzer . (Neal Schaffer)

. (Neal Schaffer) Instagram war im Jahr 2023 mit mehr als 696 Millionen weltweiten die am häufigsten heruntergeladene App . (Business of Apps)

. (Business of Apps) In den USA war Instagram die viertbeliebteste App . (Business of Apps)

. (Business of Apps) Instagram ist die beliebteste App, um sich über Marken zu informieren. (2024 Global Digital Report)

Instagram Wachstumsstatistiken

Instagram verzeichnet seit seiner Gründung im Jahr 2010 ein stetiges Wachstum. Mit mehr als einer Milliarde Nutzern und mehr als 3,8 Milliarden Downloads ist die Plattform sowohl für Influencer als auch für Marketer nach wie vor überaus wertvoll und wirkungsvoll.

Werfen wir einen Blick auf einige wichtige Zahlen zum Wachstum von Instagram:

Die Werbereichweite stieg zwischen Januar 2023 und Januar 2024 von 1,4 Millionen auf 1,6 Millionen (2024 Global Digital Report)

(2024 Global Digital Report) Das anhaltende Wachstum von Instagram ist unter anderem dem Influencer Marketing zu verdanken. Mehr als die Hälfte der Marketers bevorzugen Instagram nach wie vor gegenüber TikTok für ihre Influencer Programme. (Hootsuite)

Grafikquelle: Insider Intelligence

Instagram Nutzerstatistiken

Instagram war einst ein Tummelplatz für Millennials, auf dem viel zu viele übermäßig gefilterte Fotos geteilt wurden. Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal die gute alte xPro II benutzt?

Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Die Plattform spricht mittlerweile eine Vielzahl verschiedener Altersgruppen in allen Teilen der Welt an.

Die folgenden Instagram Nutzerstatistiken verdeutlichen, wie vielfältig die Nutzer der Plattform geworden sind.

Instagram Nutzungsstatistiken

Die Nutzung von Instagram ist ungebrochen stark und ein Großteil der Nutzer besucht die Plattform täglich.

Die folgenden Statistiken über die Nutzung von Instagram verdeutlichen die Beliebtheit der Plattform.

Ungefähr 20 % der gesamten Instagram-Nutzer nutzen die Plattform täglich (500 Millionen). (SocialPilot)

nutzen die Plattform täglich (500 Millionen). (SocialPilot) 21 % der Nutzer loggen sich jede Woche ein. (SocialPilot)

der Nutzer loggen sich jede Woche ein. (SocialPilot) Im Durchschnitt verbringen die weltweiten Instagram-Nutzer rund 15 Stunden und 50 Minuten pro Monat auf der Plattform. (2024 Global Digital Report)

auf der Plattform. (2024 Global Digital Report) 38 % der Nutzer melden sich mehrmals pro Tag auf der Plattform an. (SocialPilot)

der Nutzer melden sich mehrmals pro Tag auf der Plattform an. (SocialPilot) Foto-Posts erzielen nach wie vor das höchste durchschnittliche Engagement. (2024 Global Digital Report)

Instagram Follower Statistik

Um auf Instagram zu punkten, benötigt ihr Follower, die euren Content ansehen, teilen und sich mit ihm auseinandersetzen.

Diese Instagram Follower Statistiken machen deutlich, wie wichtig der Aufbau einer treuen Followerschaft ist. (Shopify)

Instagram-Accounts mit mindestens 7 Posts pro Woche (empfohlen wird ein Post pro Tag) weisen die besten Follower-Wachstumsraten auf. (Shopify)

(empfohlen wird ein Post pro Tag) weisen die besten Follower-Wachstumsraten auf. (Shopify) Business Accounts posten im Durchschnitt einmal am Tag ein einzelnes Foto. (Hootsuite)

Die durchschnittliche Engagement-Rate für Fotos , die von Business Accounts gepostet werden, liegt bei 3,38 %. (2024 Global Digital Report)

, die von Business Accounts gepostet werden, liegt bei (2024 Global Digital Report) Business Accounts mit weniger als 10.000 Followern haben eine durchschnittliche Engagement-Rate von 0,98 % . (SocialPilot)

haben eine durchschnittliche Engagement-Rate von . (SocialPilot) Business Accounts mit 10.000-100.000 Followern verzeichnen eine durchschnittliche Engagement-Rate von 0,68 % . (SocialPilot)

verzeichnen eine durchschnittliche Engagement-Rate von . (SocialPilot) Bei Business Accounts mit mehr als 100.000 Followern liegt die Engagement-Rate bei 0,57 % . (SocialPilot)

liegt die Engagement-Rate bei . (SocialPilot) Der Marken-Account mit den meisten Instagram Followern zählt über 668 Millionen Follower. (eDigital Agency)

Die Marke mit den zweitmeisten Followern ist National Geographic mit 306 Millionen Followern . (Wikipedia)

. (Wikipedia) Accounts mit weniger als 5.000 Followern haben die höchsten Engagement-Raten – bis zu 8,01 % ! (socialinsider)

haben die höchsten Engagement-Raten – bis zu ! (socialinsider) 90 % der IG-Nutzer folgen mindestens einem Unternehmen. (Hootsuite)

Instagram Live Statistiken

Instagram Live ermöglicht es Nutzern, sich selbst per Livestream an ihr Publikum zu wenden. Nutzer können Instagram Live neben den Stories in der App, direkt über ihrem normalen Feed, aufrufen.

Wie beliebt ist diese Funktion? Diese Instagram Live Statistiken verraten mehr.

Mehr als 100 Millionen Social Media Nutzer schauen oder starten jeden Tag Instagram Live Videos. (SocialPilot)

schauen oder starten jeden Tag Instagram Live Videos. (SocialPilot) 80 % der Instagram Nutzer sehen sich lieber ein Live-Video an, als einen Blogbeitrag zu lesen. (EarthWeb)

der Instagram Nutzer sehen sich lieber ein Live-Video an, als einen Blogbeitrag zu lesen. (EarthWeb) 26 % der Gen Z- und Millennial-Nutzer sehen sich Instagram Live an. (EarthWeb)

der Gen Z- und Millennial-Nutzer sehen sich Instagram Live an. (EarthWeb) Während der Pandemie ist die Nutzung von Instagram Live um 70 % gestiegen. (EarthWeb)

Instagram Reels Statistiken

Instagram Reels sind Kurzvideos und können von Marken genutzt werden, um Werbeanzeigen zu erstellen, auf Trends aufzuspringen und Informationen in einem unterhaltsamen, kurzen Format zu vermitteln. Du kannst Text, Effekte und Musik zu den Videos hinzufügen, um die Aufmerksam von mehr Zuschauern zu wecken und die Präsenz eurer Marke zu erhöhen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Instagram Reels Statistiken und die Entwicklung dieser Funktion.

Die Nutzung von Instagram Reels ist im letzten Jahr um 57,4 % gestiegen . (SocialInsider)

ist im letzten Jahr . (SocialInsider) Rund 21 % der Reel-Aufrufe entfallen auf die Generation Z. (SocialPilot)

entfallen auf die Generation Z. (SocialPilot) Profile mit weniger als 5.000 Followern haben die höchsten Engagement-Raten auf Reels. (SocialPilot)

haben die höchsten Engagement-Raten auf Reels. (SocialPilot) Insgesamt haben Instagram Reels jedoch eine niedrigere Engagement-Rate als TikTok-Videos. (Hootsuite)

*Grafikquelle: Insider Intelligence

Instagram Stories Statistiken

Instagram Stories ist eine weitere beliebte Funktion, mit der sich Marketers über den Feed hinaus mit ihren Followern austauschen können. Diese Instagram Stories Statistiken zeigen, wie wichtig diese Funktion geworden ist.

Beeindruckende 500 Millionen+ Instagramer sehen sich jeden Tag Stories an. (Hootsuite)

sehen sich jeden Tag Stories an. (Hootsuite) 36 % der Marken , die Instagram nutzen, verwenden Stories zur Bewerbung ihrer Produkten. (SocialPilot)

, die Instagram nutzen, verwenden Stories zur Bewerbung ihrer Produkten. (SocialPilot) Marken veröffentlichen durchschnittlich 10 Instagram Stories pro Monat. (StartupBonsai)

pro Monat. (StartupBonsai) Je mehr Story Frames, desto geringer ist die Chance, die Zuschauer bei der Stange zu halten. (Rival IQ)

Instagram empfiehlt für eine gute Abschluss- und Engagement-Rate, 2 Stories pro Tag zu posten. (Buffer)

Im Oktober 2023 fügte Instagram eine „Reminder Ad”-Funktion für Stories hinzu, um Marken bei der Förderung von Conversions zu unterstützen. (Instagram)

Die Top 25 % der Marken haben eine durchschnittliche Tap-Back-Rate von rund 6,5 %. (Rival IQ)

Instagram Influencer Statistiken

IInstagram ist die erste Adresse für Influencer Marketing und unterstützt Marken kontinuierlich bei der Erhöhung ihrer Reichweite.

Falls Influencer Partnerschaften bisher noch kein Thema für euch waren, zeigen diese Instagram Influencer Statistiken, warum es höchste Zeit ist, damit zu beginnen.

72 % der Marketers nutzen Instagram für Influencer Marketing. (Neal Schaffer)

für Influencer Marketing. (Neal Schaffer) Recherchen haben ergeben, dass Marketer allein für Instagram Influencer insgesamt USD 8 Milliarden pro Jahr ausgeben. (Neal Schaffer)

ausgeben. (Neal Schaffer) Weit über die Hälfte der Influencer ( 78 % ) bevorzugten die Nutzung von Instagram für ihre Markenpartnerschaften. (Neil Schaffer)

) bevorzugten die Nutzung von Instagram für ihre Markenpartnerschaften. (Neil Schaffer) Es wird geschätzt, dass bei 37 % der Instagram Nutzer Interaktionen mit Influencern stattfinden. (Neal Schaffer)

mit Influencern stattfinden. (Neal Schaffer) Es gibt mehr als eine halbe Million aktive Influencer auf Instagram. (EarthWeb)

auf Instagram. (EarthWeb) Von den Marken, die Influencer Marketing nutzen, bevorzugen 79 % Instagram. (EarthWeb)

Instagram. (EarthWeb) Auf Instagram finden sich etwa 157 Millionen Micro Influencer (Buffer)

Instagram Marketing Statistiken

Spielst du mit dem Gedanken, Instagram für euer Social Media Marketing zu nutzen? Es gibt jede Menge gute Gründe, die dafür sprechen. Diese Instagram Marketing-Statistiken werden dir die „Pro-Instagram” Entscheidung leicht machen.

Der Umsatz für Instagram Anzeigen wird 2024 voraussichtlich USD 59,6 Milliarden erreichen. (Oberlo)

erreichen. (Oberlo) Bei Business Accounts haben Karussell-Posts eine höhere Engagement-Rate als einzelne Bilder. (Hootsuite)

62,4 % der Instagram-Nutzer vertrauen bei der Recherche über Marken auf die Plattform. (Hootsuite)

der Instagram-Nutzer vertrauen bei der Recherche über Marken auf die Plattform. (Hootsuite) 81 % der InstagramerInnen nutzen die Plattform, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entdecken. (SocialPilot)

der InstagramerInnen nutzen die Plattform, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entdecken. (SocialPilot) 87 % der Nutzer erklären, dass sie nach der Entdeckung eines Produkts auf Instagram weitere Maßnahmen ergreifen. (SocialPilot)

der Nutzer erklären, dass sie nach der Entdeckung eines Produkts auf Instagram weitere Maßnahmen ergreifen. (SocialPilot) Instagram hat eine geschätzte Werbereichweite von 1,6 Milliarden . (2024 Global Digital Report)

. (2024 Global Digital Report) Die Kosten pro Klick für Instagram-Anzeigen liegen zwischen USD 0,20 und 2,00 . (Influencer Marketing Hub)

. (Influencer Marketing Hub) Die durchschnittliche Klickrate für Instagram Feed Anzeigen liegt zwischen 0,22 und 0,88 % . (Sprout Social)

. (Sprout Social) Die Werbeoptionen auf Instagram umfassen Stories Ads, Image Ads, Video Ads, Carousel Ads, Collection Ads, Explore Ads und Shopping Ads.

Instagram und Statistiken zur mentalen Gesundheit

Laut manchen Expertenmeinungen kann Instagram einen negativen Einfluss auf die mentale Gesundheit der Nutzer haben. In einigen Studien wurde die Plattform mit Depressionen, negativem Körpergefühl, geringem Selbstwertgefühl und sozialen Ängsten in Zusammenhang gebracht. Marken, die Instagram für ihr Marketing nutzen, müssen sich bewusst sein, wie die Plattform ihre Zielgruppe beeinflussen kann.

Diese Statistiken zu Instagram und mentaler Gesundheit bringen einige hilfreiche Informationen zu diesem Thema ans Licht:

Depressionen unter Jugendlichen nehmen zu. Im Jahr 2021 ist die Zahl innerhalb eines Jahres um 52 % gestiegen . (American Psychology Association)

. (American Psychology Association) 27 % der Jugendlichen , die mehr als 3 Stunden pro Tag in den sozialen Medien verbringen, haben psychische Probleme, einschließlich einer Zunahme von Selbstmordgedanken. (AmerikanischePsychologenvereinigung)

, die mehr als 3 Stunden pro Tag in den sozialen Medien verbringen, haben psychische Probleme, einschließlich einer Zunahme von Selbstmordgedanken. (AmerikanischePsychologenvereinigung) Kinder und Jugendliche verbrachten in den Jahren 2019-2020 17 % mehr Zeit auf Medienplattformen als in den Vorjahren. Common Sense Media)

als in den Vorjahren. Common Sense Media) Eine von drei Frauen gibt an, ihre Größe, ihr Gewicht oder ihre Figur auf Fotos zu bearbeiten, bevor sie das Bild auf Instagram veröffentlichen. (American Psychology Association)

Schlussgedanken zu den aktuellen Instagram-Statistiken

Diese Instagram-Statistiken verdeutlichen das Wachstum der Plattform, sowohl in Bezug auf die Nutzung der Plattform als auch auf die Erweiterung der Funktionen und Service. IG spielt im Social Media Marketing, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Influencern, nach wie vor eine bedeutende Rolle. Ganz gleich, ob du einen einzelnen Instagram-Beitrag erstellst, eine ganze Serie von Reels kreierst oder Stories hochlädst: Je mehr du über die Funktionsweise und die Besonderheiten dieser Plattform herausfindest, desto erfolgreicher kannst du zukünftig vorgehen.

