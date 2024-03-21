YouTube hat sich seit seinen Anfängen als simple Videoplattform drastisch weiterentwickelt. Ursprünglich ein Instrument zum Hochladen von eigenen Clips, ist YouTube mittlerweile im Social Media Marketing nicht mehr wegzudenken.

Die Plattform bietet Marken die Möglichkeit, über ihre eigenen Channel oder durch Partnerschaften mit Influencern und Creators ein riesiges Publikum zu erreichen. Als eine der größten Suchmaschinen der Welt erwirtschaftet das Unternehmen jährliche Einnahmen in Milliardenhöhe.

Was bedeutet das für deine YouTube Marketing- und Social Listening Strategie? In diesem Blog befassen wir uns mit den wichtigsten YouTube Statistiken 2024 und erklären, wie ihr diese Zahlen nutzen könnt, um euren YouTube Channel, den daraus resultierenden Umsatz und eure Brand Awareness zu verbessern.

Tipp: Lade dir unseren kostenlosen YouTube Marketing Guide herunter und erhalte noch mehr tiefgreifende Infos zu YouTube als Marketingkanal oder lies diesen Beitrag, um einen neuen YouTube Channel zu erstellen und Lade dir den kostenlosen Global Digital Report herunter oder schau dir die Zusammenfassung des Global Digital Reports 2025 an.

Inhalt

Allgemeine YouTube Statistiken 2024

Beginnen wir mit einem Überblick über YouTube. Die Videoplattform nahm im Jahr 2005 als kleines Startup seinen Anfang. Es hatte zum Ziel, jeder und jedem eine Bühne zu bieten, um sich - bildlich gesprochen - selbst in Szene zu setzen.

Die Plattform wurde von zwei Ingenieuren und einem Designer, die sich während ihrer Zeit bei PayPal kennenlernten, gegründet und sie hat das Content Marketing, wie wir es heute kennen, komplett verändert.

Sehen wir uns einige der beeindruckendsten YouTube Statistiken 2024 genauer an.

Wie viele YouTube Channel gibt es?

YouTuber haben bis heute über 113 Millionen YouTube Kanäle erstellt. (Global Media Insight)

Trotzdem gibt es noch jede Menge Spielraum für Marken, die mit ihrem eigenen Kanal für Furore sorgen wollen. In unserem Blogbeitrag erfährst du, wie ein YouTube Channel erstellt und verwaltet wird.

Wie viele User hat YouTube?

YouTube ist mit insgesamt 14,43 Milliarden Zugriffen die am zweithäufigsten besuchte Website der Welt. (DataReportal)

die am zweithäufigsten besuchte Website der Welt. (DataReportal) Google ist mit fast dreimal so vielen Besuchen die klare Nummer eins. (DataReportal)

YouTube hat mehr als 2,7 Milliarden monatlich eingeloggte Nutzer , die Milliarden von Views generieren. (DemandSage)

, die Milliarden von Views generieren. (DemandSage) YouTube ist pro Tag gemessen die am dritthäufigsten genutzte Social Media Plattform. (Oktober Global Statshot)

Wie viel Content wird jeden Tag auf YouTube hochgeladen?

Videomarketing hat den digitalen Bereich zweifellos erobert und fest im Griff. Derzeit laden aktive NutzerInnen jede Minute 500 Stunden an Video Content auf die Plattform hoch! Das entspricht tagtäglich rund 12.000 Stunden an Inhalten. (YouTube)

Wie viele BesucherInnen hat YouTube?

YouTube ist mit 14,43 Milliarden Visits die am zweithäufigsten besuchte Website der Welt. Google ist mit fast dreimal so vielen Besuchen die Nummer eins. (DataReportal)

Wie viel YouTube Content wird täglich konsumiert?

Die angemeldeten YouTube NutzerInnen sehen sich jeden Tag mehr als eine Milliarde Stunden lang Videos an. (Oberlo)

YouTube Shorts verzeichnen durchschnittlich rund 70 Milliarden Aufrufe pro Tag (YouTube)

Demografische YouTube Statistiken 2024

Die beeindruckenden YouTube Statistiken sind wenig aussagekräftig, wenn du das Publikum der Plattform nicht kennst. Wer nutzt YouTube und auf welche Art und Weise? Wie viel Zeit verbringen die Viewer auf der Plattform? Was stößt auf Interesse und womit beschäftigen sie sich am meisten?

Im Folgenden findest du weitere Zahlen, die für YouTube-Marketer nützlich sind.

YouTube Statistiken zur Demografie

54 % der YouTube-Nutzer sind Männer. Der Anteil der männlichen YouTube-Nutzer (über 18 Jahren) liegt nach wie vor leicht über dem Durchschnitt. 45,6 % der YouTube NutzerInnen sind Frauen. (Meltwater Global Digital Report Oktober Statshot)

Der Anteil der männlichen YouTube-Nutzer (über 18 Jahren) liegt nach wie vor leicht über dem Durchschnitt. 45,6 % der YouTube NutzerInnen sind Frauen. (Meltwater Global Digital Report Oktober Statshot) 47 % der weltweiten Internet-NutzerInnen sind auf YouTube zu finden. Angesichts der großen Konkurrenz loggen sich nur knapp die Hälfte aller NutzerInnen regelmäßig bei YouTube ein. (Meltwater Global Digital Report Oktober Statshot)

der weltweiten sind auf YouTube zu finden. Angesichts der großen Konkurrenz loggen sich nur knapp die Hälfte aller NutzerInnen regelmäßig bei YouTube ein. (Meltwater Global Digital Report Oktober Statshot) YouTube ist vor allem bei einem jüngeren Publikum beliebt, weist aber in allen Altersgruppen eine gesunde Nutzerschaft auf. So wird YouTube von 95 % der 18- bis 29-Jährigen und von 95 % der 30- bis 49-Jährigen sowie von 49 % der Altersklasse über 65 Jahren genutzt. Im Vergleich dazu stehen andere Social Media Plattformen wie TikTok, Snapchat und Instagram beim älteren Publikum nicht ganz so hoch im Kurs. (Pew Research Center)

und von sowie von genutzt. Im Vergleich dazu stehen andere Social Media Plattformen wie TikTok, Snapchat und Instagram beim älteren Publikum nicht ganz so hoch im Kurs. (Pew Research Center) YouTube ist in über 100 Ländern verfügbar und bietet seine Inhalte in 80 verschiedenen Sprachen an. Es ist eine der größten globalen Social Media Plattformen, was zu einer größeren Attraktivität für mehr Menschen beiträgt. (YouTube)

YouTube Nutzerstatistiken

YouTube ist hinter Facebook die am zweithäufigsten genutzte Social Media Plattform der Welt . An dritter Stelle steht WhatsApp mit rund 500 Millionen weniger NutzerInnen als YouTube. (Statista)

. An dritter Stelle steht WhatsApp mit rund 500 Millionen weniger NutzerInnen als YouTube. (Statista) 54 % der YouTube NutzerInnen besuchen die Plattform täglich und mehr als ein Drittel sogar mehrmals am Tag. Die NutzerInnen der Videoplattform gehören zum engagiertesten Publikum im Bereich Social Media! (Pew Research Center)

YouTube Nutzungsstatistiken

40 % der YouTube Nutzung findet auf einem mobilen Gerät statt. (Social Shepher)

der YouTube Nutzung findet auf einem statt. (Social Shepher) 12,3 % der NutzerInnen vertrauen bei der Recherche über Marken auf Vlogs (Video-Blogs). (Influencer Marketing Hub)

der NutzerInnen vertrauen bei der Recherche über Marken auf (Video-Blogs). (Influencer Marketing Hub) YouTube ist die Plattform, auf der die Menschen die meiste Zeit am Stück verbringen. Die durchschnittliche Dauer einer YouTube Session beträgt 7 Minuten und 29 Sekunden, gefolgt von TikTok (mit 6:55). (Meltwater Global Digital Report Oktober Statshot)

YouTube Zielgruppenstatistiken

Gaming-bezogene Inhate sind äußerst beliebt, genauso wie Sport-Content. Es wird erwartet, dass die Zahl der digitalen Live-SportzuschauerInnen bis 2025 auf 90 Millionen ansteigt. Inzwischen besuchen 74 % der Sportfans YouTube mehrmals pro Woche. (Think With Google)

ansteigt. Inzwischen besuchen 74 % der Sportfans YouTube mehrmals pro Woche. (Think With Google) YouTube Content für Kinder erleben ebenfalls einen Boom. 80 % der Eltern mit Kindern bis 11 Jahren erklären, dass sie ihre Kinder YouTube schauen lassen. Es gibt jede Menge kinderfreundliche Inhalte auf der Plattform, darunter Cocomelon, das zu den fünf beliebtesten Kanälen gehört. (Pew Research Center/Social Blade)

Es gibt jede Menge kinderfreundliche Inhalte auf der Plattform, darunter Cocomelon, das zu den fünf beliebtesten Kanälen gehört. (Pew Research Center/Social Blade) Das Wort „Song“ ist die meistgesuchte Suchanfrage auf YouTube, gefolgt von „Film“, dem zweithäufigsten Suchbegriff. (Meltwater Global Digital Report Oktober Statshot)

YouTube Abonnementenzahlen 2024

Um keine neuen Inhalte ihrer bevorzugten Creator zu verpassen, können NutzerInnen YouTube Channel abonnieren. Darüber hilft das Abonnieren von Kanälen dem YouTube Algorithmus, den NutzerInnen relevante Empfehlungen zu geben. Hier der Stand der abonnierten YouTube Channel im Jahr 2024.

Du möchtest mehr YouTube Abonnenten bekommen? Hier erfährst du, wie das geht.

Wer ist der meist abonnierte YouTuber?

Eine Frage, die immer wieder auftaucht: Wer hat die meisten Abonnenten auf YouTube?

Mr. Beast: Betrachtet man die individuellen YouTuber, liegt Mr. Beast mit knapp 250 Millionen Abonnenten an erster Stelle. Mr. Beast, der 25-jährige James Stephen Donaldson im echten Leben, ist bekannt für seine aufwendig produzierten Videos, in denen häufig Giveaways verteilt werden.

Welcher YouTube Channel hat die meisten AbonnentInnen?

Beim Marken-Channel mit den meisten Abonnenten geht der Titel an T-Series, ein indisches Musiklabel und Filmproduktionsunternehmen. Mit Stand Januar 2024 zählt T-Series 258 Millionen Abonnenten und mehr als 20.000 hochgeladene Videos. (Wikipedia)

YouTube Umsatzstatistiken 2024

YouTube hat 2006, also etwa ein Jahr nach der Entstehung der Plattform, seine Monetarisierungsstrategie eingeführt. Im Jahr 2009 gab es bereits sieben Werbeformate, mit denen NutzerInnen mit ihren Channels Geld verdienen konnten.

Hier ein genauerer Blick auf die Einnahmen von YouTubern und andere YouTube-Finanzzahlen.

Lesetipp: 10 Tipps für mehr YouTube Abonnenten (organisch!)

Wie viel Umsatz hat YouTube 2023 gemacht?

Im vierten Quartal 2023 erzielte YouTube 9,2 Milliarden US Dollar an Werbeeinnahmen (ein Anstieg von 15,5 %). (Variety)

Wie viel ist YouTube wert?

Die Gewinne und jährlichen Umsätze von YouTube steigen seit Jahren kontinuierlich an: von 17,2 Milliarden USD im Jahr 2021 auf 29,7 Milliarden USD im Jahr 2023. (Statista)

Interessanter Fact: YouTube wurde 2006 von Google für 1,65 Milliarden Dollar gekauft.(Business of Apps)

Wie viel verdient ein Top-YouTuber?

Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, war im Jahr 2021 mit geschätzten 82 Millionen Dollar der bestbezahlte YouTuber. Der Gamer Jake Paul belegt mit 45 Millionen Dollar den zweiten Platz. (CBS)

Welcher YouTuber hat das größte Nettovermögen?

Gemessen am gesamten Nettovermögen und nicht nur an den Einnahmen von 2021 ist Jeffree Star mit einem geschätzten Reinvermögen von 200 Millionen Dollar der bestverdienenste YouTuber. (Tech Tips with Tea)

Wie viel verdient ein durchschnittlicher YouTuber?

Ein durchschnittlicher YouTube Channel generiert pro 1.000 Werbeaufrufe etwa 18 US-Dollar an Einnahmen. Die Einnahmen richten sich jedoch nicht nach der Anzahl der Aufrufe, sondern nach der durchgeführten Handlung im Zusammenhang mit der Werbeanzeige (mehr dazu erfährst du in unserem Blog zum Thema YouTube Werbung).

Wenn sich NutzerInnen eure Videos ansehen, aber nicht auf die Anzeigen klicken, verdient euer Channel kein Geld. (Influencer Marketing Hub)

Wie viel zahlt YouTube den Content Creators?

YouTube zahlt rund 68 % der über AdSense erzielten Einnahmen an die ErstellerInnen der Videos. Wenn ein Video also $100 an Werbeeinnahmen einbringt, erhalten die PublisherInnen $68. (Google)

YouTube Videostatistiken 2024

Ob Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Games, Musikvideos, Produktbewertungen oder Kosmetik-Tutorials - YouTube bietet eine Fülle von Content für alle Interessen und Lebenslagen.

Aber was sehen sich die Leute tatsächlich an, wo drücken sie auf "Like" welche Channel abonnieren sie und was kaufen sie (die wahrscheinlich wichtigste Frage)? Diese YouTube Videostatistiken bringen etwas Licht ins Dunkel.

Welcher ist der am häufigsten aufgerufene Song auf YouTube?

Wahrscheinlich wenig überraschend ist der meistgespielte Song auf YouTube der "Baby Shark Dance". Es ist mit fast 15 Milliarden Views das erste YouTube Video, das diesen Meilenstein erreicht hat. (YouTube)

Welche Videos sind auf YouTube am beliebtesten?

Obwohl nicht alle YouTube-Inhalte auf Musik ausgerichtet sind, gehört dieses Genre zu den beliebtesten Videos. Der "Baby Shark Dance" ist das meistgesehene Video, gefolgt von "Despacito" mit 8,3 Millionen Views. (Wikipedia)

YouTube Musikstatistiken

Der häufigste Suchbegriff auf YouTube ist das Wort " Song ", gefolgt von " Songs " auf Platz zwei der Suchanfragen. Alles in allem dominieren musikbezogene Begriffe die Top 10 der Suchanfragen auf YouTube. (Hootsuite)

auf YouTube ist das Wort " ", gefolgt von " " auf Platz zwei der Suchanfragen. Alles in allem der Suchanfragen auf YouTube. (Hootsuite) YouTube ist ein besonders beliebter Musik-Streamingdienst. Eine Nutzergruppe von mehr als 2 Milliarden Menschen nutzt die Plattform eigens, um Musik zu hören. (YouGov)

Fazit zu YouTube Statistiken 2024

Die Größe und Reichweite von YouTube birgt ein riesiges Potenzial für Marken, ihrem videohungrigen Publikum einen echten Vorteil und Wert zu bieten.

Meltwater unterstützt mit einer Social Listening Software und Consumer Intelligence Platfform eure YouTube Marketingstrategie mit datengestützten Einblicken in die Inhalte, die von euren (potentiellen) KundInnen konsumiert werden. Von den Themen, die von Interesse sind, bis hin zu der Frage, wer die Unterhaltung in Gang setzt und antreibt, unterstützt dich Meltwater bei der Ideenfindung für deine Inhalte und hilft dir, eine engere Beziehung zu euren Zuschauern aufzubauen.

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