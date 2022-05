YouTube hat sich seit seinen Anfängen als simple Videoplattform drastisch weiterentwickelt. Ursprünglich ein Instrument zum Hochladen von eigenen Clips, ist YouTube mittlerweile im Social Media Marketing nicht mehr wegzudenken.

Die Plattform bietet Marken die Möglichkeit, über ihre eigenen Channel oder durch Partnerschaften mit Influencern und Creators ein riesiges Publikum zu erreichen. Als eine der größten Suchmaschinen der Welt erwirtschaftet das Unternehmen jährliche Einnahmen in Milliardenhöhe.

Was bedeutet das für deine YouTube Marketing- und Social Listening Strategie? In diesem Blog befassen wir uns mit den wichtigsten YouTube Statistiken 2022 und erklären, wie ihr diese Zahlen nutzen könnt, um euren YouTube Channel, den daraus resultierenden Umsatz und eure Brand Awareness zu verbessern.

Inhalt

Allgemeine YouTube Statistiken 2022

Beginnen wir mit einem Überblick über YouTube. Die Videoplattform nahm im Jahr 2005 als kleines Startup seinen Anfang. Es hatte zum Ziel, jeder und jedem eine Bühne zu bieten, um sich - bildlich gesprochen - selbst in Szene zu setzen.

Die Plattform wurde von zwei Ingenieuren und einem Designer, die sich während ihrer Zeit bei PayPal kennenlernten, gegründet und sie hat das Content Marketing, wie wir es heute kennen, komplett verändert.

Sehen wir uns einige der beeindruckendsten YouTube Statistiken 2022 genauer an.

Wie viele YouTube Channel gibt es?

YouTuberInnen haben bis heute über 51 Millionen YouTube Kanäle erstellt. In den letzten Jahren ist die Anzahl der YouTube-Channels enorm gestiegen, allein im letzten Jahr um 36 %! (Tubics)

Trotzdem gibt es noch viel Spielraum für Marken, um mit ihrem eigenen Channel für Aufsehen zu sorgen.

Wie viele UserInnen hat YouTube?

YouTube verzeichnet monatlich mehr als 2 Milliarden angemeldete NutzerInnen , die Milliarden von Views generieren. (YouTube)

, die Milliarden von Views generieren. (YouTube) Mit YouTube Werbeanzeigen können über die Plattform über 2,5 Milliarden Menschen erreicht werden. (DataReportal)

Wie viel Content wird jeden Tag auf YouTube hochgeladen?

Videomarketing hat den digitalen Bereich zweifellos erobert und fest im Griff. Derzeit laden aktive NutzerInnen jede Minute 500 Stunden an Video Content auf die Plattform hoch! Das entspricht tagtäglich rund 12.000 Stunden an Inhalten. (YouTube)

Wie viele BesucherInnen hat YouTube?

YouTube ist mit 14,43 Milliarden Visits die am zweithäufigsten besuchte Website der Welt. Google ist mit fast dreimal so vielen Besuchen die Nummer eins. (DataReportal)

Wie viel YouTube Content wird täglich konsumiert?

Die angemeldeten YouTube NutzerInnen sehen sich jeden Tag mehr als eine Milliarde Stunden lang Videos an. (YouTube)

Demografische YouTube Statistiken 2022

Die beeindruckenden YouTube Statistiken sind wenig aussagekräftig, wenn du das Publikum der Plattform nicht kennst. Wer nutzt YouTube und auf welche Art und Weise? Wie viel Zeit verbringen die Viewer auf der Plattform? Was stößt auf Interesse und womit beschäftigen sie sich am meisten?

Im Folgenden findest du weitere Zahlen, die für YouTube-Marketers nützlich sind.

YouTube Statistiken zur Demografie

54 % der YouTube-Nutzer sind Männer. Wenn wir einen Blick zurück werfen, sehen wir eine leichte Tendenz zu mehr weiblichen YouTube-Nutzerinnen. Im Jahr 2020 wurde die Plattform beispielsweise noch zu 56 % von Männern genutzt. (Statista, Hootsuite)

Wenn wir einen Blick zurück werfen, sehen wir eine leichte Tendenz zu mehr weiblichen YouTube-Nutzerinnen. Im Jahr 2020 wurde die Plattform beispielsweise noch zu 56 % von Männern genutzt. (Statista, Hootsuite) In den USA wird YouTube von 81 % der Erwachsenen genutzt. Aufgeschlüsselt nach Geschlecht nutzen rund 82 % aller erwachsenen Männer und 80 % aller erwachsenen Frauen die Plattform. (Pew Research Center)

genutzt. Aufgeschlüsselt nach Geschlecht nutzen rund aller erwachsenen und aller erwachsenen die Plattform. (Pew Research Center) YouTube ist vor allem bei jüngeren Menschen beliebt, verfügt aber über alle Altersgruppen hinweg über eine solide Nutzerschaft. YouTube wird von 95 % der 18- bis 29-Jährigen und 95 % der 30- bis 49-Jährigen sowie von 49 % der über 65-Jährigen genutzt. Im Vergleich dazu haben andere Social Media Plattformen wie TikTok, Snapchat und Instagram die ältere Generation noch nicht ganz erreicht. (Pew Research Center)

und sowie von genutzt. Im Vergleich dazu haben andere Social Media Plattformen wie TikTok, Snapchat und Instagram die ältere Generation noch nicht ganz erreicht. (Pew Research Center) YouTube ist in 91 Ländern zugänglich und bietet Inhalte in 80 verschiedenen Sprachen an. Als eine der größten globalen Social Media Plattformen gewinnt sie für immer mehr Menschen an Attraktivität. (YouTube)

YouTube Nutzerstatistiken

YouTube ist mit rund 398 Millionen NutzerInnen hinter Facebook die am zweithäufigsten genutzte Social Media Plattform der Welt. Auf Platz drei folgt WhatsApp mit etwa 500 Millionen NutzerInnen weniger als YouTube. (Statista)

hinter Facebook die am zweithäufigsten genutzte Social Media Plattform der Welt. Auf Platz drei folgt WhatsApp mit etwa 500 Millionen NutzerInnen weniger als YouTube. (Statista) 54 % der YouTube-NutzerInnen besuchen die Plattform täglich und mehr als ein Drittel sogar mehrmals am Tag. Die Videoplattform hat eine der aktivsten und engagiertesten Nutzergruppen aller Social Media Netzwerke! (Pew Research Center)

und mehr als ein Drittel sogar mehrmals am Tag. Die Videoplattform hat eine der aktivsten und engagiertesten Nutzergruppen aller Social Media Netzwerke! (Pew Research Center) 79 % der YouTube-NutzerInnen sind auch auf Facebook zu finden, 72,4 % nutzen neben YouTube auch Whatsapp und 77 % auch Instagram. Zwischen den Zielgruppen der gängigsten Social Media Plattformen gibt es viele Überschneidungen - etwas, das Marketingfachleute bei der Erstellung von Content berücksichtigen sollten. (DataReportal)

YouTube Nutzungsstatistiken

Ein Drittel der NutzerInnen sieht sich in einer Woche ein YouTube-Tutorial oder -Anleitungsvideo an. (DataReportal)

sieht sich in einer Woche ein YouTube-Tutorial oder -Anleitungsvideo an. (DataReportal) Mehr als einer von fünf NutzerInnen streamt YouTube-Videos über ein mobiles Gerät. Diejenigen, die mobile Geräte benutzen, besuchen doppelt so viele Seiten auf YouTube. (DataReportal)

streamt YouTube-Videos über ein mobiles Gerät. Diejenigen, die mobile Geräte benutzen, besuchen doppelt so viele Seiten auf YouTube. (DataReportal) 30 % der UserInnen sehen sich jede Woche mindestens einen Live-Video-Stream an. (DataReportal)

der UserInnen sehen sich jede Woche mindestens einen an. (DataReportal) 14,7% der UserInnen nutzen Vlogs (Video-Blogs) zur Markenrecherche. Die Nutzung sozialer Netzwerke für die Markenrecherche ist besonders in Kenia, Marokko und Nigeria beliebt. (Influencer Marketing Hub)

YouTube Zielgruppenstatistiken

Gaming-bezogene Inhalte sind enorm beliebt, ebenso wie Content zum Thema Sport. Es wird erwartet, dass die Zahl der ZuschauerInnen von Live-Sportübertragungen bis 2025 auf 90 Millionen ansteigen wird. Momentan besuchen 74 % der Sportfans YouTube mehrmals pro Woche. (Think With Google)

ansteigen wird. Momentan besuchen 74 % der Sportfans YouTube mehrmals pro Woche. (Think With Google) YouTube-Content für Kinder erlebt ebenfalls einen Boom. 80 % der Eltern mit Kindern bis 11 Jahren sagen, dass sie ihre Kinder YouTube schauen lassen. Kinderfreundliche Inhalte sind auf YouTube in Hülle und Fülle zu finden, beispielsweise Cocomelon - Nursery Rhymes, einer der fünf beliebtesten Channels. (Pew Research Center/Social Blade)

YouTube Abonnementenzahlen 2022

Um keine neuen Inhalte ihrer bevorzugten Creators zu verpassen, können NutzerInnen YouTube Channel abonnieren. Darüber hilft das Abonnieren von Kanälen dem YouTube Algorithmus, den NutzerInnen relevante Empfehlungen zu geben. Hier der Stand der abonnierten YouTube Channel im Jahr 2022.

Wer ist der meist abonnierte YouTuber?

Eine Frage, die immer wieder auftaucht: Wer hat die meisten Abonnenten auf YouTube?

PewDiePie: Bei den individuellen YouTubern nimmt PewDiePie mit 111 Millionen Abonnenten den Spitzenplatz ein. Der 32-jährige Felix Arvid Ulf Kjellberg, wie PewDiePie mit richtigem Namen heißt, ist bekannt für seine Videogame-Unterhaltung und hat ein Nettovermögen von 40 Millionen Dollar. Nach der letzten Zählung sind auf den Channels von PewDiePie 4.467 Videos zu finden. (Social Blade)

Welcher YouTube Channel hat die meisten AbonnentInnen?

Wenn wir uns die Brand Channels mit den meisten AbonnentInnen ansehen, liegt T-Series, ein indisches Musiklabel und Filmproduktionsunternehmen, an der Spitze.

Im April 2022 zählte T-Series 213 Millionen AbonnentInnen und mehr als 16.600 hochgeladene Videos. (Social Blade)

YouTube Umsatzstatistiken 2022

YouTube hat 2006, also etwa ein Jahr nach der Entstehung der Plattform, seine Monetarisierungsstrategie eingeführt. Im Jahr 2009 gab es bereits sieben Werbeformate, mit denen NutzerInnen mit ihren Channels Geld verdienen konnten.

Hier ein genauerer Blick auf die Einnahmen von YouTubern und andere YouTube-Finanzzahlen.

Wie viel Umsatz hat YouTube 2021 gemacht?

Im Jahr 2021 hat YouTube 28,8 Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen erzielt.(Social Media Today)

Wie viel ist YouTube wert?

Die Gewinne und der Jahresumsatz von YouTube steigen seit Jahr für Jahr kontinuierlich an: von 8,1 Milliarden Dollar im Jahr 2017 auf 19,7 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Der aktuelle Wert des Unternehmens wird auf 160 bis 300 Milliarden US-Dollar geschätzt. Interessanter Fact: YouTube wurde 2006 von Google für 1,65 Milliarden Dollar gekauft.(Business of Apps)

Wie viel verdient ein Top-YouTuber?

Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, war im Jahr 2021 mit geschätzten 54 Millionen Dollar der bestbezahlte YouTuber. Der Gamer Jake Paul belegt mit 45 Millionen Dollar den zweiten Platz. (Statista)

Welcher YouTuber hat das größte Nettovermögen?

Gemessen am gesamten Nettovermögen und nicht nur an den Einnahmen von 2021 ist Jeffree Star mit einem geschätzten Reinvermögen von 200 Millionen Dollar der bestverdienenste YouTuber. (Slice.ca)

Wie viel verdient ein durchschnittlicher YouTuber?

Ein durchschnittlicher YouTube Channel generiert pro 1.000 Werbeaufrufe etwa 18 US-Dollar an Einnahmen. Die Einnahmen richten sich jedoch nicht nach der Anzahl der Aufrufe, sondern nach der durchgeführten Handlung im Zusammenhang mit der Werbeanzeige (mehr dazu erfährst du in unserem Blog zum Thema YouTube Werbung).

Wenn sich NutzerInnen eure Videos ansehen, aber nicht auf die Anzeigen klicken, verdient euer Channel kein Geld. (Influencer Marketing Hub)

Wie viel zahlt YouTube den Content Creators?

YouTube zahlt rund 68 % der über AdSense erzielten Einnahmen an die ErstellerInnen der Videos. Wenn ein Video also $100 an Werbeeinnahmen einbringt, erhalten die PublisherInnen $68. (Google)

YouTube Videostatistiken 2022

Ob Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Games, Musikvideos, Produktbewertungen oder Kosmetik-Tutorials - YouTube bietet eine Fülle von Content für alle Interessen und Lebenslagen.

Aber was sehen sich die Leute tatsächlich an, wo drücken sie auf "Like" welche Channel abonnieren sie und was kaufen sie (die wahrscheinlich wichtigste Frage)? Diese YouTube Videostatistiken bringen etwas Licht ins Dunkel.

Welcher ist der am häufigsten aufgerufene Song auf YouTube?

Wahrscheinlich wenig überraschend ist der meistgespielte Song auf YouTube der "Baby Shark Dance". Es ist mit über 10 Milliarden Views das erste YouTube Video, das diesen Meilenstein erreicht hat. (YouTube/Guinness World Records)

Welche Videos sind auf YouTube am beliebtesten?

Obwohl nicht alle YouTube-Inhalte auf Musik ausgerichtet sind, gehört dieses Genre zu den beliebtesten Videos. Der "Baby Shark Dance" ist das meistgesehene Video, gefolgt von "Despacito" mit 7,71 Millionen Views. (Variety)

YouTube Musikstatistiken

Der häufigste Suchbegriff auf YouTube ist das Wort " Song ", gefolgt von " Songs " auf Platz zwei der Suchanfragen. Alles in allem dominieren musikbezogene Begriffe die Top 10 der Suchanfragen auf YouTube. (Hootsuite)

auf YouTube ist das Wort " ", gefolgt von " " auf Platz zwei der Suchanfragen. Alles in allem der Suchanfragen auf YouTube. (Hootsuite) YouTube ist der beliebteste Musik-Streamingdienst. Eine Nutzergruppe von mehr als 2 Milliarden Menschen nutzt die Plattform eigens, um Musik zu hören. (YouGov)

Fazit zu YouTube Statistiken 2022

Die Größe und Reichweite von YouTube birgt ein riesiges Potenzial für Marken, ihrem videohungrigen Publikum einen echten Vorteil und Wert zu bieten.

