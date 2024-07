Genau zu wissen, wie Inhalte in den sozialen Medien veröffentlicht werden, ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung euer Social Media Management Strategie. In einem früheren Blog haben wir bereits erklärt, wie man organischen Content auf Facebook veröffentlicht und wann die besten Zeiten sind, um auf Social Media zu posten – nun wollen wir über Instagram sprechen.

Mit über 1 Milliarde aktiven Nutzern ist Instagram unbestritten eines der größten Social Media Netzwerke, das du für deine Marketingstrategie nutzen kannst. Bei den vielen Änderungen des Instagram-Algorithmus ist es jedoch wichtig, dass Marketers bei der Planung ihrer Posts auf Instagram eine klare Strategie verfolgen.

FIn diesem Artikel geben wir dir die besten Tipps für eure Beiträge auf Instagram – von der Auswahl des richtigen Contents über die Erstellung eines Zeitplans für die Veröffentlichung bis hin zur Optimierung von Karussell-Posts und dem Re-Posting von nutzergenerierten Inhalten.

Du findest eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um eure Followerzahl auf Instagram zu erhöhen, die Aufmerksamkeit eurer Zielgruppe auf euch zu lenken und das Marketing auf der App zu meistern.

Von Hashtags bis hin zu Instagram Stories: In unserem Leitfaden für Instagram Marketing findest du zahlreiche Tipps, Tools und Strategien, die euer Instagram Marketing zum Erfolg führen.

Hier findest du den vollständigen Leitfaden, um ansprechende Beiträge auf Instagram zu erstellen:

Wie man auf Instagram postet

1. Tippe auf das „+“-Symbol am oberen Bildschirmrand

Instagram hat vor kurzem seinen Standard-Homescreen geändert. Wenn du Instagram Stories oder Reels posten oder Instagram Live nutzen möchtest, musst du auf das „+“-Symbol oben auf deinem Bildschirm tippen. Wähle dann aus der Liste die gewünschte Art von Beitrag aus.

2. Wähle ein Bild oder Video aus deiner Galerie oder mache eine Aufnahme in der App

Instagram zeigt dir anschließend die bereits auf deinem Handy gespeicherten Fotos und Videos aus der Bibliothek oder Galerie an. Wähle aus, welche davon du in der App veröffentlichen möchtest. Du kannst auch auf das Kamerasymbol klicken, um ein Foto oder Video direkt in der Instagram App aufzunehmen.

Wenn du mehrere Bilder in einem Beitrag als Karussell-Post teilen möchtest, klicke auf den Bilderstapel. Wähle dann alle Bilder aus, die du posten möchtest. Es wird dir die Anzahl der ausgewählten Bilder angezeigt. Instagram erlaubt maximal 10 Bilder in einem Karussell-Post.

Nach der Auswahl des Bildes oder Fotos, das du posten möchtest, klicke oben rechts auf deinem Bildschirm auf „Weiter“.

3. Schneide das Bild zu

Keine Sorge, wenn dein Foto noch nicht die richtige Größe hat. Instagram ermöglicht es dir, dein Bild direkt in der App zurechtzuschneiden. Ziehe dazu einfach den Bildschirm, auf dem das Bild angezeigt wird, zusammen, bis du die gewünschte Bildgröße erreicht hast. Wenn du dir über die erlaubte Größe deiner Bilder auf Instagram unsicher bist, schau dir unseren Leitfaden zu den Bildgrößen in sozialen Medien an.

4. Wähle einen Filter

Du musst kein Grafikdesigner sein, um deine Bilder mithilfe von Filtern zu optimieren. Instagram bietet 24 Filter sowie einige einfache Bearbeitungstools, mit denen du deine Bilder durch die Anpassung der Helligkeit, des Kontrasts oder der Farbsättigung optisch aufwerten kannst. Scrolle einfach nach rechts, um deine Filteroptionen zu sehen. Klicke eine davon an, um eine Vorschau deines Bildes zu sehen. Wenn du mit dem Endergebnis zufrieden bist, klicke auf den Pfeil in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms.

5. Erstelle deine Bildbeschreibung

Wie bei der Erstellung eines Anzeigentextes musst du auch hier einen passenden Text zu deinem Bild verfassen. Ein Instagram Beitrag mit Text zu erstellen ist nicht nur eine gute Möglichkeit, eine Erklärung oder Hintergrundinformationen zu liefern, sondern kann auch dazu beitragen, deinen Post auf Instagram zu optimieren.

Versuche, einen prägnanten und kreativen oder einen informativen und lehrreichen Text zu deinem Beitrag zu schreiben. Wenn eure Follower einen ansprechenden Instagram Post in ihrem Feed sehen, haben sie einen triftigen Grund, sich mit ihm zu beschäftigen.

6. Füge nach Möglichkeit Emojis hinzu

Mit Emojis im Text deiner Instagram Posts ziehst du die Aufmerksamkeit der Follower oder Nutzer auf dich. Wenn es für deinen Beitrag passende Emojis gibt, spricht nichts dagegen, diese zu verwenden.

Wenn du dich hierfür entscheidest, solltest du es aber nicht übertreiben. Zu viele Emojis können eher ablenken als aufwerten – halte dich an maximal 5. So wird dein Beitrag zum Hingucker, ohne zu verwirren.

Anhand der Suchfunktion von Instagram können Nutzer mit Hashtags nach Inhalten suchen. Es bietet sich also an, einen Instagram Beitrag mit Text zu erstellen und relevante Hashtags zu integrieren. Wenn jemand nach einem Hashtag sucht, den du in deinen Bildunterschriften platziert hast, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dein Post – sowie diejenigen mit demselben Hashtag – gesehen werden. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du Hashtags effektiv einsetzen kannst, lies unseren Hashtag-Guide.

8. Füge deine Standortmarkierung hinzu

Wenn euer Unternehmen Instagram für PR nutzen möchte, z. B. um eine Veranstaltung in einer bestimmten Stadt anzukündigen oder für die Einführung eines neuen Produkts, ihr aber keine Ortsangaben im Bildtext machen wollt, kannst du die Funktion „Ort hinzufügen“ verwenden. Tippe einfach auf den Text „Ort hinzufügen“ und wähle die Location aus einer empfohlenen Liste von Standorten aus. Dabei kannst du ins Detail gehen und beispielsweise ein bestimmtes Gebäude markieren oder auch nur das Land des Standorts erwähnen. In beiden Fällen macht es die Ortsangabe einfacher, deinen Beitrag auf Instagram zu finden.

9. Teile deinen Beitrag auf anderen Social Media Plattformen

Wenn du deinen Instagram Post auf anderen Social Media Plattformen teilen möchtest, zum Beispiel auf eurer Facebook Seite oder eurem Twitter Account, schiebe den Toggle von links nach rechts.

Wenn der Beitrag zur Veröffentlichung bereit ist, klicke oben rechts auf „Teilen“ und Instagram teilt den Beitrag automatisch mit den ausgewählten Social Media Seiten.

Tipp: In diesem Artikel erfährst du mehr über das Tracking von Instagram Stories.

Wie viel Content sollte auf Instagram gepostet werden?

Einerseits willst du deine Follower nicht mit zu vielen Inhalten auf der App überhäufen, andererseits willst du aber auch nicht zu wenig Content hochladen und damit riskieren, dass euer Instagram Account in Vergessenheit gerät. Es bleibt also die Frage: Was ist die goldene Mitte und wie oft solltest du auf Instagram posten?

Ganz ehrlich: Auf diese Frage gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Online-Suchanfragen liefern eine Reihe von unterschiedlichen Antworten. Adobe Spark meint, dass mehr als ein Beitrag pro Tag angemessen ist, während in Blogs mindestens 7 bis 10 Beiträge pro Woche empfohlen werden. Fakt ist, dass du dich bei der Frage, wie viele Inhalte du auf der App posten sollst, nicht auf die allgemeinen Aussagen Dritter stützen kannst. Es lohnt sich, ein wenig zu experimentieren, um die optimale Instagram Posting-Frequenz für deine Zielgruppe zu finden.

Ganz gleich, wie viel Content auf Instagram hochgeladen wird – wichtig ist, dass die Beiträge dann veröffentlicht werden, wenn der größte Teil eures Publikums die App nutzt. Mittwoch und Donnerstag gelten als die besten Tage, um auf Instagram zu posten.

Wenn du mehr über den richtigen Zeitpunkt zum Hochladen deines Contents erfahren möchtest, schau dir diese Infografik an. Sie zeigt auf, wann die beste Zeit ist, um auf Social Media zu posten.

So erstellst du einen Zeitplan für Instagram Posts im Creator Studio

Nun weißt du, wie du deine Beiträge auf Instagram postet – sehen wir uns jetzt an, wie du Instagram-Beiträge zeitlich planen kannst. Wenn du deine Instagram Posts im Voraus planst, sparst du Zeit, kannst einen konsistenten Veröffentlichungsplan einhalten und musst nicht jeden Tag daran denken, deine Inhalte hochzuladen und live zu schalten.

Bei der Entwicklung eurer Instagram Marketingstrategie gibt es noch einiges mehr zu beachten als nur die Planung des Content Postings. Hier sind einige Überlegungen, die du anstellen musst:

Welche Art von Content ist für die Planung vorgesehen? Posts? Stories? Reels? IGTV?

Welche Rolle spielt Echtzeit-Content in eurer Social Media Marketingstrategie?

An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit willst du deine Inhalte veröffentlichen?

Und vor allem: Mit welchen Tools wird euer Content geplant?

Wer keine Social Media Management Plattform wie Meltwater für die Content Planung nutzt, aber ein Business- oder Creator-Profil auf Instagram hat, kann das Facebook-eigene Creator Studio verwenden. Mit diesem Tool kannst du Beiträge direkt auf deinem Computer erstellen und für die Veröffentlichung planen. Für Influencer mit einem Creator Account ist das Creator Studio für die Planung von Instagram Content besonders hilfreich. So planst du mit dem Creator Studio Beiträge für deinen Instagram Account.

1. Verknüpfe deinen Instagram Account mit Creator Studio

Öffne auf Facebook das Creator Studio und folge den Aufforderungen, deinen Instagram Account mit dem Creator Studio zu verknüpfen.

2. Wähle „Beitrag erstellen“

Sobald dein Instagram Account verknüpft ist, wähle das Instagram Symbol in der oberen Leiste und dann „Beitrag erstellen“. Wähle dann „Instagram Feed“.

3. Lade dein Bildmaterial hoch

Wähle nun ein Bild aus, das du als Beitrag in deinem Feed teilen möchtest. Du hast zudem die Option, einen Karussell-Post aus mehreren Bildern zu erstellen oder ein Video hochzuladen.

Klicke hierzu auf den blauen Link „Content hinzufügen" im grauen Feld und wähle eine Datei zum Hochladen aus.

4. Füge deine Caption hinzu

Gib die Bildunterschrift ein und füge alle relevanten Hashtags sowie nach Wunsch Emojis und eine Standortmarkierung hinzu.

5. Plane deinen Beitrag

Klicke unten rechts auf den Pfeil neben der blauen Schaltfläche „Veröffentlichen“ und dann auf „Planen“. Hier kannst du deinen Beitrag entweder sofort veröffentlichen oder ihn als Entwurf speichern, um später eventuelle Änderungen vorzunehmen.

Tipps zu Instagram Posts: Was auf Instagram gepostet werden soll

Nun weißt du auch, wie auf Instagram gepostet wird. Sehen wir uns nun einige Ideen für Instagram Content an, der sich für die Social Media Plattform besonders gut eignet. Wie zu Beginn dieses Artikels erwähnt, gibt es unzählige Nutzer auf Instagram – was bedeutet, dass tagtäglich unzählige großartige Inhalte gepostet werden. Bei der Fülle an Content, der im Minutentakt veröffentlicht wird, reicht es nicht, einfach nur ein beliebiges Bild oder Foto hochzuladen und auf das Beste zu hoffen. Wer auf Instagram für seine Marke werben und eine Beziehung zu seinen Followern aufbauen will, muss tiefer in die Trickkiste greifen.

Weil diese Social Media Plattform äußerst visuell ist, muss sich euer Instagram Content von anderen Posts abheben. Die Liste der Marken und Personen, die um Aufmerksamkeit buhlen, ist endlos. Deshalb musst du deinen Followern kreative Inhalte bieten, die sie sonst nirgendwo finden können. Hier sind 5 Ideen, die ihr als Inspiration für eure Instagram Content-Strategie nutzen könnt.

1. Eine Frage stellen

Eine Frage an eure Follower ist eine großartige Möglichkeit, das Engagement zu fördern und kann euch helfen, Ideen für zukünftigen Content zu entwickeln.

Ein Gesundheits- und Wellnessunternehmen könnte ihren Followern beispielsweise die Frage stellen, welchen Herausforderungen sie derzeit in Bezug auf einen gesunden Lebensstil gegenüberstehen. Ihre Antworten können Ideen für Content liefern, der sich mit den genannten Themen befasst.

2. Nutzergenerierte Inhalte teilen

Eine altbewährte Methode, um Engagement und Interaktionen mit eurer Follower-Community zu fördern, ist das Weiterverbreiten der Inhalte, die sie selbst erstellt haben. Damit bringt ihr auf einfache Weise eure Wertschätzung für die Online-Community zum Ausdruck und veranschaulicht gleichzeitig, wie sie euer Produkt oder eure Dienstleistung nutzt.

Gute Beispiele sind die Instagram Accounts @lightroom und @photoshop von Adobe, auf denen die Marken täglich die Designs und Fotos ihrer Follower teilen. Nur bitte nicht vergessen, stets den Urheber des Beitrags zu erwähnen!

Um nutzergenerierte Inhalte einfacher zu finden, empfiehlt es sich, einen eigenen Hashtag zu kreieren, den eure Follower beim Posten ihres Contents verwenden können. So kannst du einfach nach dem Marken Hashtag suchen, um ihre Beiträge zu finden.

3. Themen aufgreifen, die im Trend liegen

Ganz gleich, ob es sich um einen Instagram Trend oder eine Challenge handelt: Wenn ihr auf beliebte Social Media Trends, Memes oder Challenges aufspringt, bringt ihr auf unterhaltsame Weise die Persönlichkeit eurer Marke zum Ausdruck und stellt euren Followern gleichzeitig relevanten Content zur Verfügung.

Gute Beispiele dafür sind verschiedene Social Media Challenges, wie die Bottle Cap Challenge oder die #JerusalemaChallenge, die oben zu sehen ist.

4. Content von anderen Social Media Netzwerken teilen

Wenn dir die Zeit fehlt, maßgeschneiderte Inhalte für jedes einzelne Social Media Netzwerk zu gestalten, kannst du auf Plattformen wie Twitter und Facebook denselben Content crossposten und deine Inhalte so auf verschiedenen Social Media Plattformen wiederverwenden. In der Regel wird dafür ein Screenshot des Tweets gemacht und auf Instagram hochgeladen. Achte aber darauf, dass die wiederverwendeten Inhalte zu eurer eigenen Marke passen.

5. Influencer Marketing nutzen, um euer Produkt zu präsentieren

Gibt es einen Influencer, der euer Produkt oder eure Dienstleistung verwendet? Ähnlich wie bei nutzergenerierten Inhalten könnt ihr auch den Content von Influencern auf eurem eigenen Instagram Account teilen.

Influencer Marketing ist großartig für den Markenaufbau und hilft, den Social Proof unter euren Followern zu stärken. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern, die eure Follower kennen und deren Meinung sie vertrauen, könnt ihr euren Bekanntheitsgrad steigern und gleichzeitig neue Follower für eure Marke gewinnen. Wenn du mehr über Influencer Marketing erfahren möchtest, schau dir unseren ultimativen Guide für Influencer Marketing an.

Damit hätten wir das Wichtigste abgehakt und du kennst die Tipps und Schritte, um deine Beiträge auf Instagram zu posten. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du mit der Software von Meltwater eine Instagram Marketingstrategie entwickeln kannst, fülle das untenstehende Formular aus und wir melden uns umgehend bei dir.