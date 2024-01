Die 20 wichtigsten PR-Statistiken für 2024

Wenn es im Bereich Public Relations eine konstante Sache gibt, dann ist es der konstante Wandel der Branche. Marken und Unternehmen finden immer neue Wege, um in den Medien zu erscheinen und diese Berichterstattungen zur Steigerung ihrer Präsenz und Reputation zu nutzen.

Jahr für Jahr können wir aus den Erfolgen –und Misserfolgen – des Vorjahres Neues lernen und diese Informationen nutzen, um die Strategie in den kommenden Monaten weiterzuentwickeln.

Inhalt:

Was du über PR-Statistiken 2024 wissen solltest

Media Relations-Profis und Marketer können von PR-Statistiken eine Menge lernen. Sie geben dir eine klarere Vorstellung von den Geschehnissen in der Branche und du kannst die Herausforderungen, die sich auf eure PR-Maßnahmen auswirken können, besser voraussehen. Vor allem aber lässt sich durch die Erkenntnisse, die du aus aktuellen PR-Statistiken gewinnst, den Wert einer gut geplanten PR-Kampagne für eure Marke besser einschätzen.

Die Kombination aus PR-Daten und Media Relations Tools und Services wie der Meltwater Media Relations Suite ermöglicht die erfolgreichere Umsetzung von Kampagnen. Wenn ihr seht, was bei anderen Marken gut funktioniert hat, haben diese bereits einen Großteil der Arbeit für euch erledigt. Dein Hauptziel ist die Anpassung eurer Strategie an die aktuellen Gegebenheiten.

In den ersten Tagen der Pandemie haben beispielsweise viele Unternehmen das Motto „Wir stecken gemeinsam in dieser Sache“ aufgegriffen. In PR-Kampagnen wurde die mitfühlende, menschliche Seite einer Marke in den Vordergrund gestellt und Verkaufsinformationen weitgehend außer Acht gelassen.

Im Jahr 2024 weicht das Mitgefühl der digitalen Bequemlichkeit und den kundenorientierten Erlebnissen. Die KonsumentInnen zeigen eine immer geringer werdende Toleranz gegenüber Hürden bei ihrem Einkaufserlebnis. Viele haben infolgedessen sogar die Markentreue über Bord geworfen. Angesichts der völlig durcheinander geratenen Lieferketten und der allgemeinen Unsicherheit ändern sich die Konsumgewohnheiten ständig.

Was wird das kommende Jahr bringen? Schauen wir uns unsere neue Zusammenstellung von PR-Statistiken für das Jahr 2024 an.

Allgemeine PR-Branchenstatistiken

Es wird erwartet, dass der weltweite PR-Markt bis 2027 auf mehr als 133 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.

Zwischen 2022 und 2023 ist er um 6,6 % gestiegen .

Die Nachfrage nach PR-SpezialistInnen wird bis 2032 voraussichtlich um etwa 6 % steigen.

Zumindest in den USA. Weltweit betrachtet halten Experten den wachsenden Bedarf an Wettbewerbsvorteilen und die steigende Bedeutung der Reputation für einen der Haupttreiber des Wachstums des PR-Marktes.

PR-Profis sind der Meinung, dass KI eine der fünf Top-Skills ist, auf die sich ihre Unternehmen in den nächsten fünf Jahren konzentrieren müssen.

Zu den weiteren wichtigsten Fähigkeiten gehören Medienbeziehungen, strategische Planung, Daten und Analytik sowie Multimedia.

PR-Statistiken zu Content und Planung

7 von 10 PR-Profis haben Mühe mit der Erstellung von wirkungsvollem Content .

Mehr als die Hälfte hat zudem Schwierigkeiten, die erstellten Inhalte effizient zu verbreiten.

Rund die Hälfte gibt außerdem an, dass die Umwandlung von Daten in verwertbare Erkenntnisse eine der größten Herausforderungen ist.

Zu den weiteren Hauptanliegen zählten die Abstimmung der Metriken auf den Umsatz und die zu starke Abhängigkeit von den Medienimpressionen.

44 % der PR-ExpertInnen planen, mehr Zeit für die interne Kommunikation aufzuwenden.

Das Aufgabenspektrum von PR-ExpertInnen ist breiter als je zuvor und immer mehr fügen die interne Kommunikation zu ihrer Liste hinzu.

Statistiken zu PR-Pitches

Mehr als der Hälfte der JournalistInnenen ist der Zeitpunkt des Pitchings nicht wichtig.

Gleichzeitig bevorzugt etwa jeder Fünfte den Erhalt von Pitches an einem Montag .

55 % der JournalistInnen lassen sich bei mindestens einem Viertel ihrer veröffentlichten Stories von Pitches inspirieren.

Dies ist für PR-Verantwortliche wichtig zu wissen, denn es verdeutlicht die Wichtigkeit des Pitching. Rund 67 % bevorzugen Pitches, die weniger als 200 Wörter lang sind.

Etwa 90 % der PR-Profis bevorzugen es, ihre Nachrichten über persönliche E-Mails an JournalistInnen heranzutragen.

Dadurch können sie sich persönlich vorstellen, den Verlauf der Kommunikation genau verfolgen und Dateien einfacher übermitteln.

81 % versenden ihre Pitches vorzugsweise bis zum Mittag.

Viele Journalisten lesen morgens als Erstes ihre E-Mails, bevor die Hektik des Tages einsetzt.

PR-Tool-Statistiken

Statistiken zur PR-Budgetierung

Etwa 45 % der PR-Fachleute erwarten unveränderte Budgets für das Jahr 2024.

Währenddessen rechnen 33 % der Marken und 39 % der Agenturen mit einem Anstieg ihrer Budgets.

53 % der PR-Agenturen sind optimistisch, was die Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 angeht.

Diese Zahl ist im Vergleich zu 66 % im letzten Jahr gesunken .

Etwa 42 % gehen davon aus, dass sie das größte Umsatzwachstum im Bereich Earned Media sehen werden.

Nur 10 % erwarten ein Wachstum durch Paid Media.

Statistiken zu PR Metriken und Impact

Rund 50 % der PR-Profis wenden ein Viertel ihrer Zeit für die Messung ihrer Ergebnisse und das PR-Reporting auf.

Mehr als die Hälfte sieht die Erzielung messbarer Ergebnisse als einen wichtigen Teil, um den Stakeholdern den Wert ihrer Arbeit nachzuweisen.

PR-Teams beobachten im Durchschnitt 8 PR-Metriken.

Die meisten messen die Platzierung von Stories und die Reichweite/Impressionen. Weitere gängige Messgrößen sind die Durchdringung der Kernbotschaft, die Auswirkung auf den Umsatz, den Einfluss auf die Website und den Share of Voice.

70 % der PR-Profis besprechen die gemessenen Ergebnisse und Reports einmal im Monat oder öfter mit ihrem Leadership-Team.

Die laufende Kommunikation über die aktuelle Situation der PR-Maßnahmen eines Unternehmens ist ein anhaltender Trend.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus den PR-Statistiken

Diese PR-Statistiken unterstreichen den Wert, den PR-Profis tagtäglich für ihre Unternehmen leisten. Sie zeigen zudem, wie wichtig es ist, stets den Überblick über die Geschehnisse in der Branche zu behalten. Durch den ständigen Wandel der Konsumentenvorlieben kann es für die Zukunft eines Unternehmens entscheidend sein, neue und bessere Möglichkeiten zum Aufbau von Beziehungen zu ihrem Publikum über die Medien zu finden.

PR-Prognosen für 2024

Hier sind unsere Prognosen für das Jahr 2024, basierend auf unserem statistischen PR-Überblick:

Zunächst einmal entwickelt sich die Rolle des PR-ExpertInnen stetig weiter wird funktionsübergreifender. Wir sehen dies bereits bei der verstärkten Involvierung bei der Content-Erstellung und beim Influencer Marketing. Die Weiterbildung im Bereich KI Lösungen und Tools wird zu einem Muss. Zweitens werden aufstrebende Kanäle wie Podcasts als Möglichkeit, das Publikum in großem Umfang anzusprechen, ihren Weg in das Repertoire von PR-Profis finden. Neue Medienformate bieten neue Möglichkeiten, Vertrauen zu schaffen und die Nutzer an ihren bevorzugten Aufenthaltsorten anzusprechen. Nicht zuletzt erwarten wir, dass PR-Profis angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen und wettbewerblichen Drucks mehr Zeit und Ressourcen für die Messung von Ergebnissen und das Reporting aufwenden werden. Weiterentwickelte Tools und PR-Strategien bedeuten mehr Kennzahlen, die gemessen werden können, und mehr Optionen, aus denen gewählt werden kann, um den Wert von PR-Kampagnen aufzuzeigen.

Wissen ist Macht und genau aus diesem Grund haben diese PR-Statistiken für das Jahr 2024 zusammengestellt. Nutze sie, um eure zukünftige PR-Strategie zu gestalten und das Optimum aus euren Maßnahmen herauszuholen.