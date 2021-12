"Paljon tärkeää asiaa mahtui tiiviiseen pakettiin. Näitä pitää säännöllisesti miettiä koska maailma ja tekniikka muuttuu."

Viestinnän ja markkinoinnin etiikka on viime aikoina noussut erityisen kiinnostuksen kohteeksi maailmalla. Suomessakin viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset ovat ahkerasti laatineet ja tarkistaneet pelisääntöjä yhteisellä kentällä. Median parissa työskentelee myös uutta väkeä, joille alan itsesäätely ei ole tuttua. Tietämättömyys eri ammattiroolien eettisistä vaatimuksista on yhtä haitallista kuin niistä piittaamattomuus. Tahatonkin piilovaikuttaminen on iso maineriski. Hyvä maine ja sidosryhmien luottamus ovat kovaa valuuttaa.



Webinaarissa käymme läpi:

Miten viestinnän etiikasta tuli taas päivän puheenaihe

Mitä jokaisen viestinnän ja markkinoinnin parissa toimivan tulisi tietää alan pelisäännöistä

Mitä apua periaatteista ja ohjeistuksista on viestijän arjessa

Käytännön esimerkkejä ja ratkaisumalleja, miten ilmaista sidonnaisuutensa



Tiinu Wuolio

Viestintätoimisto Meditan Managing Partner Tiinu Wuolio on perehtynyt viestinnän etiikkaan niin aiemmassa ammatissaan journalistina kuin sittemmin viestintäkonsulttina. Hän on ollut päivittämässä MTL:n eettisiä periaatteita viestintätoimistoille ja osallistunut keskusteluun vaikuttajamarkkinoinnin PING Ethicsistä. Motiivina ei ole ollut rakkaus sääntöihin sinänsä vaan pyrkimys turvata avoimen viestinnän ja kestävän liiketoiminnan edellytyksiä. Luotettava tieto ja vaikuttaminen reilusti ja avoimesti viestinnän ja markkinoinnin keinoin tuottavat parempaa tulosta ja tulevaisuutta.