"Miellyttävä, rehellinen ja informatiivinen katsaus aiheeseen."

Mihin vaikuttajamarkkinoinnin teho perustuu? Miten tehdään tuloksellista vaikuttajamarkkinointia?

Vaikuttajamarkkinoinnin rooli kuluttajien ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä on kasvussa. Vaikuttajamarkkinointi on tehokas – ja jossain tilanteissa jopa ainoa – tapa tavoittaa tiettyjä kohderyhmiä aitoa ja uskottavaa sisältöä tuottavien mielipidevaikuttajien avulla. Sosiaalinen media toimii parhaiten vuorovaikutuksen rakentajana ja ylläpitäjänä, mutta myös taktinen menekinedistäminen on mahdollista vaikuttajien kanavissa. Myös vaikuttajamarkkinoinnille voidaan laskea ROI, kunhan kampanjan tavoitteet on määritetty oikein.



Webinaarissa käymme läpi:

Mihin vaikuttajamarkkinoinnin teho perustuu?

Asiakasymmärrys osaksi vaikuttajamarkkinoinnin strategiaa

Tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi, case-esittely



Salla Erkkilä

Salla Erkkilä toimii Dagmarissa Influencer Marketing Strategina. Hän on seurannut vaikuttajamarkkinointia ja sen kehitystä sekä ollut kehittämässä vaikuttajamarkkinointia eteenpäin yli kymmenen vuoden ajan.



Satu Apukka

Satu Apukka on Bablerin myynti- ja markkinointijohtaja, joka kuluttaa päivittäin YouTube-videoita sekä tekee niitä myös itse omalle kanavalleen. Satu on työskennellyt useita vuosia vaikuttajamarkkinoinnin parissa.