Tästä webinaarista saat opit poikkeus- ja häiriötilanteiden tilannekuvan rakentamisesta, tilanteessa viestimisen peruspilareista ja vinkkejä toipumisen aikaiseen viestintään.



Poikkeusolojen viestinnässä suurin riski on päättämättömyys. Vaikeinta on tunnistaa kohtalokas suunta, johon ollaan vajoamassa. Tässä webinaarissa analysoidaan koronaviestinnän opit kriisikonkarin, Ahjon Sari-Liia Tonttilan kanssa.



Sari-Liia Tonttila on käynyt läpi monet kriisit mm. koronapoikkeustilanteen viestintä, hinnoittelukriisi, johdon epäasiallinen toiminta sekä Ulvilan murhatutkinta. Koronakriisi on aiheena tässä webinaarissa.

Mitä voimme oppia?

Miten toipuminen tapahtuu?

10 tärppiä kriisin hetkellä



Puhujasta

Sari-Liia Tonttila on viestintätoimisto Ahjo Communications Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt poikkeus- ja häiriötilanteisiin varautumisen, ohjeistusten sekä akuuttien häiriötilanteiden hallinnan parissa yli 20 vuotta. Hänen innovaatioitaan ovat mm. häiriötilanteiden rasitustesti, häiriötilanteiden mobiilikortti ja tilannekuvan rakentamisen työkalu.