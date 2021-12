Haastavien some-tilanteiden hallinta: valmistaudu ja toimi oikein

"Loistava webinaari. Käteen jäi huomattava määrä konkreettista ohjeistusta ja käytännön neuvoja. Lisäksi silmät avautuivat taas seuraamaan myös muuta keskustelua eri kanavissa analyyttisemmin."

Miten toimia, jos somekriisi yllättää ja miten pitää tilanne hallussa, kun vastaan tulee eri mieltä oleva keskustelija some-areenoilla? Miten tunnistat trollit tai toimit, kun kritiikki ylittää soveliaan rajat ja muuttuu häiriköinniksi? Entä miten pitää oma pää kylmänä, vaikka keskustelu meneekin ihon alle?



Haastavia tilanteita voi sosiaalisessa mediassa tulla vastaan niin organisaatiotileillä kuin henkilökohtaisissa profiileissa ja niihin on hyvä valmistautua ennalta. Viestintä-Pirittan Piritta on kouluttanut aiheesta paljon ja tiivistää webinaarissa nyt yhteen vinkit some-keskustelujen taidokkaaseen hallintaan sekä toimintaohjeet, jos some räjähtää ja vaaditaan oikeita peliliikkeitä.



Piritta tarkastelee asiaa sekä organisaatiotilien ylläpitäjien näkökulmasta että henkilökohtaisten tilien osalta. Webinaari sisältää erilaisia tilannekuvauksia ja käytännönläheisiä vinkkejä näiden hoitamiseen.



Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta

Piritta on viestinnän, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median asiantuntija, kouluttaja ja tietokirjailija, joka yrityksensä Viestintä-Piritta kautta on työskennellyt suomalaisten organisaatioiden viestinnän parissa jo 10 vuotta. Häntä kiitetään järjestäen sekä käytännönläheisestä otteestaan kouluttaa että puhua asioista ymmärrettävällä tavalla.



Piritta on tehnyt webinaareja yhteistyössä Meltwaterin kanssa jo useiden vuosien ajan ja ne ovatkin olleet vuosittain yksiä katsoituimpia webinaarejamme.