Menestyvän Facebook- ja Instagram-mainoksen avaimet

Webinaarissa Akusti Niskanen ja Sami Suhonen jakavat sinulle markkinointiosaamisensa tärkeimmät pointit. Webinaarista matkaasi tarttuvien ajatusten avulla sinulla on jatkossa loistava mahdollisuus “dominoida omaa nicheäsi somessa”!



Webinaarissa saat konkreettisia vinkkejä muun muassa seuraaviin asioihin:

Millainen on hyvä Instagram- tai Facebook-mainos?

Miten välttää yleisimmät sudenkuopat mainonnassa?

Miten saan Facebook-algoritmilta apua oikeiden ihmisten tavoittamiseen orgaanisesti?

Miten teet tuloksia tuovan sisältöstrategian?

Akusti Niskanen

Akusti Niskanen on rautainen Facebook- ja Instagram-mainonnan ammattilainen, jolla on sormet pelissä monessa suurelle yleisölle tutussa somedominoinnissa, politiikasta ja julkkisten somepreesenseistä, verkossa B to B-kauppaa tekeviin yrityksiin. Akustin markkinointikokemus ulottuu satojen PK-yritysten konsultoinnista globaaleihin 7-numeroisiin markkinointibudjetteihin.



Miehen ajatuksia kuullaa myös Jaajo Linnonmaan tuottamassa, Nelosen Suplassa kuluneen vuoden aikana suureen suosioon nousseessa Kasvuhakkerit - podcastsarjassa.



Sami Suhonen

Sami Suhonen on toinen Suplasta tutuiksi tulleista Kasvuhakkerit-podcastin perustajista ja Instagram-markkinoinnin asiantuntija, jolla on taustalla satojen tuhansien seuraajien käyttäjätilit ja ymmärrys siitä, mikä sisältö resonoi sosiaalisessa mediassa, sekä miksi yleisölle pitää antaa sitä mitä he haluavat eikä sitä mitä itse haluat antaa.