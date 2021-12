Asiantuntijaviestintä somessa – näin teet vaikuttavaa viestintää

Mistä vaikuttavuus sosiaalisessa mediassa muodostuu ja miten vaikuttavaksi viestijäksi somessa tullaan?



Tässä webinaarissa keskitytään asiantuntijana sosiaalisessa mediassa tehdyn viestinnän kulmakiviin. Webinaari sopii kaikille, jotka jo käyttävät somea asiantuntija- tai työroolissa, mutta myös heille, jotka vasta pohtivat somen käytön mahdollisuuksia omien profiilien kautta.



Webinaarissa opittujen vinkkien avulla osallistuja pääsee pohtimaan oman some-viestintänsä tilaa sekä ideoimaan uusia tapoja toteuttaa omaa some-osallistumistaan. Erityisesti nyt koronan aikana some-viestinnän merkitys, tyyli ja tavat ovat vahvistuneet entisestään ja tähän kouluttaja Piritta pureutuu myös esityksessään.

Astu siis seuraavalle askelmalle somessa, vaikuta viesteilläsi tehokkaammin ja ota somesta enemmän irti!



Webinaarissa käymme läpi:

vaikuttavan some-viestinnän kaava ja osa-alueet

parhaat kanavat vaikuttavaan some-viestintään ja kanavien uusimmat toiminnallisuudet

toimivien sisältöjen rakentaminen

haluttujen ihmisten tavoittaminen ja näille puhuminen

vuorovaikutuksen monta tapaa somessa: tykkäyksistä keskustelunavauksiin ja yhteyksien luomiseen

oikeat ajat viestiä ja toimia eri kanavilla

asiantuntijan some-viestintä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa ja sen jälkeen

Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta

Piritta on viestinnän, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median asiantuntija, kouluttaja ja tietokirjailija, joka yrityksensä Viestintä-Piritta kautta on työskennellyt suomalaisten organisaatioiden viestinnän parissa jo 10 vuotta. Häntä kiitetään järjestäen sekä käytännönläheisestä otteestaan kouluttaa että puhua asioista ymmärrettävällä tavalla.



Piritta on tehnyt webinaareja yhteistyössä Meltwaterin kanssa jo useiden vuosien ajan ja ne ovatkin olleet vuosittain yksiä katsoituimpia webinaarejamme.