Asiakaspalvelu somessa – ABC

Millainen on hyvän someaspan resepti? Palveleeko yrityksesi jo asiakkaita somessa, mutta laatua pitäisi vielä kehittää vai onko someaspa vasta harkinnassa?

Suomalaisista yrityksistä moni ui jo kuin kala vedessä somen syövereissä ja palvelee asiakkaita siellä missä he liikkuvat. Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa on myös bisnestä ja parhaimmillaan ns. soft sellingiä. VR:n yhteisömanageri Mikko Vieri kertoo myös kuinka someaspa on toteutettu VR:llä ja mitä haasteita, yllätyksiä ja onnistumisia matkan varrella on koettu.



Webinaarissa käymme läpi mm:

Kanavien valinta ja tavoittavuus

Tiimin valinta ja toimintaohjeet, koulutus ja työkalut

Kriittinen palaute ja trollit aspan riesana

Seuranta ja kehittäminen



Anu Laitila ja Mikko Vieri

Anu toimii Grapevinen koulutuspäällikkönä, digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana. Hänelle on kertynyt työkokemusta niin Suomessa kuin ulkomailla mediatoimistoista mediataloihin. Mikko on sosiaalisen median asiantuntija sekä aktiivinen yhteisömanageri VR:ltä jo kahdeksan vuoden kokemuksella. Markkinoinnin ja viestinnän sisällöntuotannon lisäksi myös asiakaspalvelun kehitys kuuluu hänen työnkuvaansa. VR palvelee kuukausittain somessa noin 5 000 – 7 000 asiakasta. Palveluaika on ma-su 7-22. Someaspassa on tällä hetkellä kuusi asiakaspalvelijaa sekä tiimiesimies.