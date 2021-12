Mikä toimii ja mikä ei? Millaista on toimiva kansainvälinen viestintä ja mitä asioita suomalaisyritysten tulee ottaa huomioon viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa Suomen rajojen ulkopuolella. Hyvällä suunnittelulla ja tehokkaalla toimintamallilla voit välttää monta sudenkuoppaa ja saada euroista enemmän irti kovassa kansainvälisessä kilpailussa.

Tässä webinaarissa opit muun muassa seuraavia asioita:

Miten rakennan tehokkaan ja skaalattavan toimintamallin kansainväliseen viestintään?

Miksi viestintä on suomalaisyrityksille erityisen tärkeässä roolissa kansainvälisessä markkinoinnissa?

Millainen viestinnän toimintamalli sopii omalle organisaatiolleni parhaiten kansainväliseen viestintään?

Miten valitsen sopivan viestintäkumppanin kansainväliseen viestintään tai uudelle markkinalle?

Miten saan lokalisoin ja otan huomioon kulttuurierot eri markkinoilla?

Miten johdan, mittaan ja kehitän viestintää?

Tästä webinaarista saat yleiskatsauksen siitä, miten tehokasta kansainvälistä viestintää kannattaa lähteä suunnittelemaan.

68% kuulijoista piti tätä webinaaria hyvänä tai erittäin hyvänä.

Puhujasta

Hasse Eranka on kaupalliseen viestintään ja markkinointiin erikoistuneen viestintätoimisto Republicin perustaja ja toimitusjohtaja, jolla on 15 vuoden ja yli 40 markkinan kokemus kansainvälisestä viestinnästä. Vuosien saatossa Hasse on auttanut lukuisia eri toimialoja edustavia suomalaisia yrityksiä kansainvälisille markkinoille tai jo kansainvälisillä markkinoilla toimivia suomalaisyrityksiä tehostamaan kansainvälisiä viestintätoimintojaan.