TikTok - Nuorten tanssivideoista hallitsevaksi mediaksi

Mitä mainostajan tulee tietää tämän hetken kuumimmasta sosiaalisen median kanavasta?

TikTok on noussut raketin lailla kaikkialla maailmassa ja se on parhaillaan yksi ladatuimmista sovelluksista. Aluksi sovellus oli vain nuorten suosiossa, mutta viime aikoina käyttäjien ikä on ollut nousussa. Nuorille TikTok on kuitenkin tällä hetkellä yksi merkittävimmistä medioista.

TikTokilla on uskomaton kyky koukuttaa käyttäjänsä. Tilastojen mukaan videoiden parissa vietetään keskinmäärin 60 minuuttia päivässä ja sovellus avataan keskinmäärin 13 kertaa. TikTok on ainutlaatuinen somekanava, joka yrityksien kannattaa hyödyntää juuri nyt. Katso tallenne ilmaiseksi!

Tässä webinaarissa käymme läpi:

Mikä erottaa TikTokin muista somekanavista?

Mitä mahdollisuuksia sovellus tarjoaa yrityksille ja sisällöntuottajille?

Millaista mainontaa sovelluksessa on mahdollista tehdä?

Pitääkö ennen TikTokin latausta osata tanssia?

84% kuulijoista piti tätä webinaaria hyvänä tai erittäin hyvänä. Löydät livewebinaarin aikana esitetyt kysymykset ja vastaukset blogistamme.

Tiina Raittinen

Parcero on strategisesti ajatteleva markkinointikumppani, joka auttaa yrityksiä kasvamaan ja brändejä loistamaan.



Tiina toimii Parcerolla digimainonnan asiantuntijana. Hänellä on lähes kahdeksan vuoden kokemus alalta ja hän on kysytty kouluttaja digimainonnan, somen ja analytiikan asioissa. Varma ote ja analyyttinen mieli auttaa asiantuntijaa pärjäämään digimaailman nopeasti muuttuvan sykkeen tahdissa. Tiina on innokas syventämään asiantuntijuuttaan ja tekemään digimainonnasta helposti lähestyttävää. Vapaa-ajalla Tiinan löytää todennäköisimmin luonnon ääreltä, joko suunnistuksen parista, lenkiltä tai avannosta.

Anette Vierimaa

Parceron projektikoordinaattorina sekä Community Managerina toimiva Anette on paljasjalkainen turkulainen, joka vannoo järjestelmällisyyden ja luovuuden yhdistämisen nimeen. Useiden lankojen lisäksi Anette pitää hallussaan toimiston TikTok-gurun titteliä. Vapaa-ajalla Anette rentoutuu musiikkiharrastuksissa, ja nauttii kauniista asioista sisustuksen, taiteen ja diy-projektien parissa.