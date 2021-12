Saavutettavat sisällöt verkkoviestinnässä ja sosiaalisessa mediassa

Webinaarissa pureudutaan tiiviisti saavutettavan verkko- ja somesisällön tuottamiseen.

Saat käytännönläheisiä vinkkejä verkkopalveluiden saavutettavan sisällön muotoiluun ja somepostausten rakentamiseen kaikille ymmärrettävään muotoon. Tehotunnin aikana osallistujat saavat ohjeita ja kuulevat digipalvelulain määrittelemiä linjoja teksti-, kuva-, video- ja -infograafien maailmaan. Kuulet myös, miten stooreista voi tehdä helposti saavutettavia ja opit, millainen on hyvä kuvan alt-teksti sekä miten mobiilivideoita voi helposti tekstittää.

Laadukas ja saavutettava sisältö palvelee kaikkia ihmisiä huolimatta siitä, onko heillä jokin sisällön tulkintaa rajoittava tekijä, kuten esimerkiksi lukihäiriö, näkö- tai kuulovamma tai vaikkapa heikko kielitaito. Saavutettavuusasiat on merkittävää huomioida kaikissa organisaatioissa, vaikka Suomessa saavutettavuusvaatimuksia määrittävä digipalvelulaki ei omaa organisaatiota koskettaisikaan.

Webinaarin vetää selkeäsanainen ja käytännönläheinen, pitkän linjan viestinnän asiantuntija, kouluttaja ja tietokirjailija Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy:sta.

Webinaarissa käydään läpi mm. seuraavia asioita:

Miksi saavutettavuus on tärkeää ja ketä lainsäädäntö koskettaa

Miten tuottaa saavutettavaa tekstisisältöä eri ympäristöihin

Vinkkejä saavutettaviin kuviin, videoihin, live-videoihin ja stooreihin

Miten välttää yleisimmät saavutettavuuden sudenkuopat

Linkki- ja vinkkilähteitä digipalvelulakiin ja saavutettavuus-sivustoille verkossa

97% kuulijoista piti tätä webinaaria hyvänä tai erittäin hyvänä.

Piritta Seppälä

Piritta on viestinnän, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median asiantuntija, kouluttaja ja tietokirjailija, joka yrityksensä Viestintä-Piritta kautta on työskennellyt suomalaisten organisaatioiden viestinnän parissa jo 10 vuotta. Häntä kiitetään järjestäen sekä käytännönläheisestä otteestaan kouluttaa että puhua asioista ymmärrettävällä tavalla.



Piritta on tehnyt webinaareja yhteistyössä Meltwaterin kanssa jo useiden vuosien ajan ja ne ovatkin olleet vuosittain yksiä katsoituimpia webinaarejamme.