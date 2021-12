Tässä #MeltwaterWebinaari:ssa Tekirin toimitusjohtaja Riikka Kouhi jakaa vinkit somekriisistä selviämiseen.

Webinaarissa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

Mikä on kriisi ja milloin täytyy reagoida?

Miten somesta voi olla hyötyä kriisissä?

Miten somekriiseihin voi varautua?

Miten somekriisin saa loppumaan?

70 % kuulijoista piti tätä webinaaria hyvänä tai erittäin hyvänä.

Riikka Kouhi

Riikka Kouhi on media-alan moniosaaja ja liikkeenjohdon ammattilainen. Hän on kokenut, liiketoimintalähtöinen viestijä ja johdon sparraaja, joka on ennen Tekiriä työskennellyt digitaalisen median ja markkinoinnin parissa. Riikka aloitti Tekirissä vuonna 2015, ja hän on elokuusta 2021 alkaen ollut Tekirin toimitusjohtaja. Asiakastyössä Riikka keskittyy maineenhallintaan ja valmennuksiin sekä erityisesti pitkäkestoisiin viestinnän kumppanuuksiin.

Tekir on Suomen luotetuin kriisiviestinnän osaaja ja asiakkaidensa kokonaisvaltainen kumppani strategisessa viestinnässä ja sisällöissä. Tekir palvelee asiakkaitaan niin talous- ja sijoittajaviestinnässä, vaikuttamistyössä, työyhteisöviestinnässä, mediasuhteissa ja sisällöissä kuin markkinointiviestinnässäkin. Yritys tunnetaan myös vastuullisuuden palveluistaan. Tekirissä työskentelee 35 viestinnän ammattilaista.