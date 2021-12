Toimituksiin tulvii joka päivä valtava määrä tiedotteita. Vain kiinnostavat erottuvat. Painuuko sinun tiedotteesi uutisdeskissä unohduksiin, vai saatko sanomasi läpi?

Tämä webinaari vastaa kysymykseen "Miten kirjoitan toimivan tiedotteen" ja antaa 15 konkreettista vinkkiä, miten saat oman tiedotteesi paremmin läpi mediassa. Webinaarissa opit, mitä kannattaa huomioida ennen tiedotteen kirjoittamista, sen aikana ja jälkeen.



Tässä webinaarissa opit muun muassa seuraavia asioita:

Miten teen onnistuneen tiedotehaastattelun?

Miten löydän viestistäni tarpeeksi vahvan uutiskärjen?

Kuinka muotoilen tiedotteeseen toimivan rakenteen?

Millainen on hyvä sitaatti?

Kuinka helpotan tiedotteen tarkastusprosessia?

Entä, jos tiedote ei menekään läpi – mitä voin tehdä silloin?

Puhujat

Salla Syrman on Kaiku Helsingin partneri ja valmentaja (FM), jolla on yli 10 vuoden kokemus mediaviestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta kymmenille B2B- ja B2C-yrityksille. Hänellä on kuudes aisti kiinnostavien tarinoiden vainuamisessa, ja hän rakastaa selkeää, suunnitelmallista viestintää. Konsultoinnin lisäksi Salla valmentaa yrityksille kirjoitustaitoja käytännönläheisellä otteella. Työn ohessa hän on pätevöitynyt markkinointiviestinnän johtamisessa ja haluaakin murtaa siiloja viestinnän ja markkinoinnin välillä. Twitter | LinkedIn



Kaiku Helsingin vanhempi viestintäkonsultti Ile Könönen on työskennellyt pitkään uutistoimittajana sanomalehdissä, radiossa, STT:llä ja MTV3:lla. Ile on tehnyt mediaviestintää monille maailman suurimmille yrityksille, pienille kotimaisille startupeille ja kaikille siltä väliltä. Lisäksi hän on toiminut viestinnän johto- ja asiantuntijatehtävissä pörssiyhtiössä ja viestintätoimistoissa. Ile on lähes päivittäin tekemisissä toimitusten kanssa viestintätoimiston asiakkaiden asioissa.