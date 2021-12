Liini markkinointi ja The Lean Startup -ajattelu

Tutustu liinin markkinoinnin perusperiaatteisiin ja filosofiaan sekä muutamiin hyväksi havaittuihin työkaluihin.



Liinissä markkinoinnissa kyse ei ole pelkästään markkinoinnin vaan koko bisneskentän muuttumisesta. Tulevaisuudessa pärjäävät yritykset, joiden bisnes on asiakaslähtöistä, ketterää ja kustannustehokasta. Onnistumisessa on ennen kaikkea kyse oikeasta asenteesta sekä kyvystä ottaa vastaan palautetta ja suhtautua siihen oppimisen ja kehittymisen välineenä.



Webinaarissa käsitellään muun muassa:



Liinin markkinoinnin perusperiaatteet ja filosofia, lähtee vahvasti The Lean startup -ajattelusta

Liinin markkinoinnin malli

Muutamia hyväksi havaittuja työkaluja

Case-esimerkkejä

Johanna Raiskio ja Taru Kumpulainen

Lean Start Up -ajattelun puolestapuhuja Johanna Raiskio on markkinointitoimisto Unfairin perustaja ja CEO. Visionääri ja sparraaja, joka uskoo ihmisiin ja haluaa muuttaa tapaa, jolla luovaa työtä tehdään ja johdetaan. Rakastaa liiniä ajattelua koko skaalalla liiketoimintamalleista yrityksen markkinointiin.



Unfairin perustaja ja COO Taru Kumpulainen on strategisen kiteyttämisen mestari, joka syttyy monimutkaisten asioiden yksinkertaistamisesta. Tarun missiona on tehdä jokaisen yrityksen strategia helposti ymmärrettäväksi ja näkyväksi kaikessa tekemisessä. Sukeltaa suoraan syvään päähän ja hallitsee kokonaisuuksia aina isosta kuvasta yksityiskohtiin.



Yhdessä Unfairin 20 asiantuntijan kanssa Taru ja Johanna auttavat yrityksiä uudistumaan sekä kehittämään markkinointia ja myyntiä entistä asiakaslähtöisemmin ja ketterämmin. Yritys kasvaa vauhdilla ja uskoo liinin tekemisen mullistavan koko bisneskentän.