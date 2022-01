Kuinka analysoida kuluttajien käyttäytymistä ulkoisen datan pohjalta?

Kuluttajien käyttäytymistä voi tutkia monin eri tavoin. Yksi tapa on kerätä tietoa kyselytutkimuksilla ja haastatteluilla. Toinen tapa on hyödyntää ulkoisia datoja, kuten sosiaalisen median kanavia, ja hyödyntää näitä viestinnässä ja asiakaskokemuksen laadun kehittämisessä. Päivänselvää on se, että jälkimmäinen tapa on kustannustehokkaampi ja nopeampi. Nyt sosiaalinen media tarjoaa kanavana erittäin hyvän keinon ymmärtää kuluttajien trendejä ja käyttäytymistä.

Tässä webinaarissa esittelemme case-esimerkin palvelualalta ja pureudumme analyysin rooliin asiakaskokemuksen laadun kehittämisessä sekä strategisessa viestinnässä. Tekoälyyn perustuva analyysi vastaa kysymykseen, kuinka asiakkaat olivat reagoineet, tunteneet ja ajatelleet asiakaskokemuksesta Twitterissä asiakaskohtaamisen jälkeen? Lisäksi kerromme tarkemmasta sanojen ja aiheiden frekvenssianalyysistä, jotka tarjoavat hyvät eväät asiakaskokemuksen laadun kehittämiseen.

Pohdimme lisäksi, miten ulkoisia tekstipohjaisia datoja ja tekoälyä voidaan hyödyntää laajemmin strategisessa viestinnässä.

Kouluttajana toimii Nesenta Oy:n Research Manager Marko Karttunen.

Webinaarissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

Kuluttajien käyttäytymisen ja trendien analysointi ulkoisten datojen pohjalta

Tekoälyyn pohjautuvat koneoppimismallit tekstipohjaisessa datassa

Tiedolla johtaminen analyysin pohjalta

Case-esimerkkejä

89 % kuulijoista piti tätä webinaaria hyvänä tai erittäin hyvänä.

Marko Karttunen

Valtiotieteiden tohtori Marko Karttunen on kokenut tutkimusten ja viestinnän neuvonantaja, kouluttaja ja tutkija. Karttunen on ollut vaativissa viestinnän strategisissa tehtävissä vuodesta 1998 alkaen. Karttusen erityisosaamista ovat viestinnän mittaristojen rakentaminen, viestinnän vaikuttavuuden arviointi ja analytiikan haltuunotto. Suomessa hän on valmentanut suurten organisaatioiden viestintäosastoja viestinnän tehon mittaamisessa. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus erilaisista viestinnän kehittämiseen liittyvistä tutkimuksista ja testauksista. Hän työskentelee parhaillaan Nesenta Oy:n Research Managerina. Työssään hän on erikoistunut puheentunnistukseen, luonnollisen kielen ymmärtämiseen, tekstianalytiikkaan ja ennustavaan analytiikkaan.