Raportit ja analyysit

Custom Scoring Reports

Kaikki medianäkyvyys ei ole yhtä arvokasta. Custom Scoring Report antaa käyttöösi mukautettavan, dynaamisen pisteytysmallin, joka taipuu ketterästi yrityksesi tarpeisiin. Voit mitata ansaitun näkyvyyden vaikutusta erilaisilla mittareilla, jotka on räätälöity juuri yrityksenne avainmittareihin perustuen.



Kustomoidut analyysit

Yrityksillä usein on tarve saada viestinnän tuloksistaan räätälöityjä raportteja. Meiltä voit tilata myös laadullisen media-analyysin, jonka analyytikkomme toteuttavat. Meltwaterin media-analyysit ja sosiaalisen median analyysit räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Paras tulos saadaan silloin, kun media-analyysiä tehdään säännöllisesti, jolloin ymmärrät paremmin matkan varrella tapahtuneita muutoksia. Media-analyysien perusteella on myös helpompi asettaa tulevaisuuden viestinnän tavoitteita.