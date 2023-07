Sales Intelligence Tools können für Unternehmen einen entscheidenden Wendepunkt einläuten. Sie bieten wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Vorlieben der Kunden, damit Unternehmen ihre Verkaufsstrategien in jeder Phase der Customer Journey haargenau auf ihre Zielgruppen zuschneiden können. Mit Zugriff auf die richtigen Daten erfahren Unternehmen, wer ihre Kunden wirklich sind und welche Bedürfnisse sie haben. Das Ergebnis: Der Umsatz und die Kundenzufriedenheit steigen – und dir werden magische Kräfte nachgesagt.

Einer der entscheidenden Vorteile von Sales Intelligence Tools ist die Möglichkeit, Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle hinweg zu verfolgen. Ihr gewinnt einen vollständigen Überblick über die Customer Journey jedes einzelnen Kunden - vom ersten Kontakt über den Kauf bis hin zu den Post-Sales-Aktivitäten. Anhand dieser Daten lassen sich Muster und Trends erkennen, die euch bei eurer Entscheidungsfindung helfen und in Zukunft für mehr Engagement seitens eurer Kunden sorgen.

Um mit Sales Intelligence loszulegen und euch ein vollständiges Bild eurer Kunden machen zu können, benötigt ihr das richtige Sales Intelligence Tool.

Sehen wir uns also die 10 besten Sales Intelligence Tools auf dem Markt an, um euren Umsatz schneller fließen zu lassen:

Meltwater Sales Intelligence Suite

Meltwater ist eine KI-gestützte End-to-End-Plattform, die Vertrieb und Marketing mit umfangreichen Einblicken in die Customer Journey unterstützt. Das Cloud-basierte Meltwater Sales Intelligence Tool Owler Max, das auch für sein Social Media Listening und Media Monitoring bekannt ist, erfasst Wettbewerbsdaten, die für personalisierte Vertriebsmaßnahmen genutzt werden können.

Meltwater Sales Intelligence (Owler Max) Funktionen

Die datengesteuerten Funktionen von Owler Max bieten zahlreiche Möglichkeiten, eure Verkaufsstrategie zu stärken:

Recherche und Beobachtung von Mitbewerbern

Identifizierung von Trends und Marktveränderungen in Echtzeit

Vertriebsbezogene Insights auf einen Blick

Einblicke in potenzielle neue Mitbewerber auf dem Markt

Owler Max liefert Informationen über:

Unternehmensgröße

News

Ereignisse

Mitarbeiterzahl

Umsatz

Finanzierung

Unternehmensführung

und weitere Daten

Je mehr ihr über eure Mitbewerber und deren Vertriebsprozesse wisst, desto besser könnt ihr ihre Vorgehensweise nachvollziehen und eure eigenen Prozesse anpassen.

Die KI-basierte Meltwater Sales Intelligence Suite leistet hervorragende Arbeit beim Erfassen und Zusammenführen dieser Daten. Dashboards lassen sich beliebig anpassen, damit du die Analysen erhältst, die für dich am wichtigsten sind. Mit einer einzigen Quelle der Wahrheit können Business Development Mitarbeiter ihre Kundenakquise, ihr Cross-Selling und ihr Onboarding optimieren, ohne stundenlang Wettbewerbsanalysen durchführen zu müssen.

ZoomInfo

ZoomInfo verfolgt einen mehrgleisigen Business Intelligence Ansatz. Die Plattform deckt die Bereiche Sales Prospecting, Account-basiertes Marketing (ABM) und Conversions, Mitarbeiterrekrutierung und Betrieb ab.

ZoomInfo konzentriert sich ausschließlich auf die Vertriebsseite und ermöglicht seinen NutzerInnen, Datenbanken mit B2B-Unternehmen basierend auf ihren idealen Kundenprofilen zu erstellen. Die umfangreiche Datenbank mit Kontaktinformationen (einschließlich Telefonnummern und E-Mail-Adressen) gibt den NutzerInnen direkten Zugang zu Entscheidungsträgern und trägt dazu bei, den Verkaufszyklus zu verkürzen.

Die Sales Intelligence Software erfasst zudem Aktivitäten wie Telefongespräche, Unterhaltungen und E-Mails. Die Software kann all diese Daten analysieren und so den Vertriebsteams helfen, mit ihren Outreach-Maßnahmen mehr Wirkung zu erzielen und auf ihren bisherigen Erfolgen aufzubauen.

Cognism

Neue Leads zu finden, ist nicht einfach. Vertriebsmitarbeiter verbringen eine Menge Zeit mit der Suche nach potenziellen Kunden.

Und wenn sie diese gefunden haben, werden durchschnittlich acht Versuche benötigt, um einen solchen Kandidaten per Telefon zu erreichen.

Cognism gibt euch ein Stück dieser Zeit zurück. Die Datenbank mit B2B Telefonnummern und E-Mails macht die Suche nach Interessenten, also das Prospecting, effizienter und wirkungsvoller.

Im Mittelpunkt von Cognism steht die Bereitstellung aktueller Informationen über potenzielle Kunden, insbesondere über solche, die bereit sind, eine Kaufentscheidung zu treffen. Weil weniger Zeit für die Suche nach Kontaktinformationen aufgewendet werden muss, bleibt den Vertriebsteams mehr Zeit für Kundengespräche.

Wichtig zu wissen: Bei Cognism werden die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eingehalten und Personen, die auf der "Do Not Call"-Liste stehen, nicht kontaktiert.

LeadFeeder

LeadFeeder ist eine hervorragende Lösung, um Unternehmen zu erreichen, die sich bereits mit euren Produkten und eurer Website befassen.

Als eines der besten Sales Intelligence Tools für die Lead-Generierung nutzt LeadFeeder Daten zum Website-Traffic, um neue Interessenten zu generieren. Er zeigt euch, wer sich hinter den Website-Besuchern verbirgt, damit ihr bei echten Menschen anklopft, die Interesse an eurem Produkt, eurer Dienstleistung oder eurem Unternehmen zeigen.

Um eure Zeit den Interessenten mit den größten Erfolgsaussichten zu widmen, bietet diese Vertriebsplattform eine Lead-Scoring- und Segmentierungsfunktion. Letztere teilt Leads nach ihrem Umwandlungspotenzial in Kategorien ein.

Dieses Sales Intelligence Tool bewertet Leads zudem automatisch anhand ihrer Aktionen im Internet. Diese Daten können mit eurem CRM synchronisiert werden, damit ihr einen umfassenden Überblick über eure Sales-Pipeline erhaltet.

LeadFeeder bietet eine 14-tägige Testversion. So kannst du sehen, wie sich die Plattform in euren Vertriebsprozess integrieren lässt.

Uplead

Uplead ist eine Sales Intelligence Software, die Unternehmen Zugang zu hochwertigen B2B-Kontaktdaten und Firmeninformationen für die Generierung von Leads verschafft.

Eine der wichtigsten Funktionen von Uplead ist die Datenbank mit Millionen von B2B-Kontakten. Diese Datenbank wird ständig aktualisiert, um sicherzustellen, dass die Unternehmen auf die aktuellsten und relevantesten Daten zugreifen können.

Mit den über 50 Suchfiltern von Uplead können Unternehmen basierend auf der Branche, dem Standort, der Unternehmensgröße und der Stellenbezeichnung ganz einfach passende Interessenten finden und ansprechen.

Zu den weiteren erwähnenswerten Funktionen gehören E-Mail-Verifizierung in Echtzeit, Handynummern, Daten zu Kaufabsichten und Datenanreicherung, die direkt in das eigene CRM exportiert werden können.

Clearbit

Das Clearbit Sales Intelligence Tool legt den Schwerpunkt auf zeitnahes Engagement. Die Plattform hilft NutzerInnen, ein ideales Kundenprofil zu erstellen, das über 100 unternehmensbezogene und technografische Datenpunkte enthält. Diese Detailgenauigkeit ermöglicht ein besseres Targeting und präziser zugeschnittene Kampagnen.

Darüber hinaus reichert es eure Website-Daten an und hilft euch, anonymen Traffic in echte Unterhaltungen zu verwandeln. Es lässt euch erkennen, wer eure Website besucht und wie der Kontakt hergestellt werden kann - alles in Echtzeit und basierend auf echtem Interesse der Besucher.

Clearbit unterstützt euch zudem bei der Bewertung von Leads und damit bei der Entscheidung, auf wen ihr eure Bemühungen richten sollt. So werden Deals rascher abgeschlossen und die Verkaufsziele schneller erreicht.

Alles in allem bietet diese Sales Intelligence Software Einblicke in mehr als 44 Millionen Unternehmen und 350 Millionen Kontakte. Diese umfangreiche Datenbanklösung vereinfacht den Akquisitionsprozess und hilft euch, jeden Lead auf die richtige Art und Weise anzusprechen.

Datanyze

Datanyze wurde als Google Chrome-Browsererweiterung eingeführt und erleichtert die Suche nach Kontaktinformationen, ohne dass zwischen neuen Tools oder Tabs hin- und hergewechselt werden muss.

Wenn du dir LinkedIn-Profile oder Websites von Unternehmen ansiehst, werden Handynummern, Direktwahlnummern und E-Mail-Adressen automatisch angezeigt.

Zusätzlich zu den Kontaktdaten bieten die Marktstudien von Datanyze eine Fülle von Informationen über führende branchenspezifische Unternehmen und Kategorien. Erfahre, wer die Unterhaltungen vorantreibt und die Umsatzstatistiken anführt und finde so die nächsten erfolgsversprechenden Kunden.

Datanyze ist eine der wenigen Sales Intelligence Tools, die eine kostenlose Version anbieten. NutzerInnen haben 90 Tage Zeit, um B2B-Kontaktdaten zu erfassen und das Tool in ihre aktuellen Prozesse zu integrieren. Und wenn du dich für einen kostenpflichtigen Plan entscheidest, erhältst du für alle ungenauen oder fehlerhaften Daten eine Rückerstattung.

LinkedIn Sales Navigator

Der LinkedIn Sales Navigator gehört zu den bekanntesten Sales Intelligence Plattformen und wurde entwickelt, um Vertriebsprofis und Unternehmen bei der Identifizierung, beim Targeting und beim Engagement mit potenziellen Kunden auf LinkedIn zu unterstützen.

Eine der wichtigsten Funktionen des LinkedIn Sales Navigator ist die Lead-Suchfunktion. Sie ermöglicht NutzerInnen, anhand einer Vielzahl von Kriterien nach potenziellen Kunden zu suchen, z. B. nach Stellenbezeichnung, Unternehmensgröße, Branche, Standort und mehr. Die Plattform empfiehlt dir zudem Leads und potenzielle Kunden basierend auf euren vergangenen Aktivitäten. Übertrage Leads mit einem einzigen Klick in dein CRM und füge sie mühelos in eure bestehenden Vertriebsprozesse ein.

Anhand der LinkedIn-Daten informiert dich der Sales Navigator, wenn ein Lead den Job oder das Unternehmen wechselt, damit du deine Follow-up-Maßnahmen darauf abstimmen kannst. Diese Echtzeit-Insights sind sehr nützlich, um den Kontakt mit Entscheidungsträgern nicht zu verlieren.

Eine weitere erwähnenswerte Funktion ist die Möglichkeit, InMails an mehr als 500 Millionen Kontakte zu senden, selbst wenn sie nicht zu eurem Netzwerk gehören. NutzerInnen können bis zu 50 InMail-Nachrichten pro Monat versenden, um Leads zu gewinnen und neue Kontakte zu knüpfen.

Tipp: Erfahre wie du eine LinkedIn Marketing Strategie für dein Unternehmen erstellst und wie Employee Advocacy auf LinkedIn funktioniert.

Vainu

Vainu nutzt Automatisierungen, um den zeitaufwändigen Prozess der Integration von Leads in eure CRM-Pipeline zu verkürzen.

Vainu hilft euch bei der Suche nach eurem idealen Kunden und bietet dann Zugriff auf vollständige Unternehmensprofile, damit ihr genauere Informationen über diese erhält. Wenn der Kontakt zu einem potenziellen Kunden einmal hergestellt ist, hilft euch dieses Wissen, sachkundige Gespräche zu führen.

Vainu gibt dir zudem Hinweise, welche Kunden du zu welchem Zeitpunkt ansprechen solltest.

Mit automatischen Triggern kannst du dich darauf verlassen, dass die Daten zum richtigen Zeitpunkt Verkaufsgespräche anstoßen. Wenn jemand beispielsweise euer Kontaktformular ausfüllt oder ein Gated Asset herunterlädt, könnt ihr euch ein vollständiges Bild von diesem Unternehmen machen, selbst wenn es schlussendlich nicht in euer Zielkundenprofil passt.

DiscoverOrg

DiscoverOrg ist zum einen eine Datenbank mit Geschäftskontakten und zum anderen eine Kaufsignal-Datenbank, die umsetzbare B2B Sales Intelligence liefert. Die Plattform ist speziell auf Go-to-Market-Informationen zugeschnitten und hilft Vertriebsmitarbeitern, mit Kaufsignalen in Echtzeit bessere Leads zu finden.

Sobald ihr eure idealen Profile bestimmt habt, stellen die Daten auf der Plattform eine Verbindung zu der passenden Ansprechperson her. Anschließend könnt ihr neue Leads identifizieren, bewerten und tracken, um effektiver nachfassen zu können.

Mit Funktionen für Account-basiertes Marketing eignet sich diese Plattform hervorragend für die Abstimmung zwischen Vertriebs- und Marketingteams.

Ein informierter Ansatz für den Vertrieb mit Meltwater Sales Intelligence

Sales Intelligence Tools wurden entwickelt, um den Vertrieb klüger zu gestalten und smarter zu verkaufen. Die Suche nach potenziellen Kunden und die Recherche nehmen wertvolle Zeit in Anspruch, die den Vertriebsteams bei ihrer eigentlichen Arbeit, dem Verkaufen, verloren geht. Meltwater hilft euch, diese Zeit zurückzugewinnen, damit ihr eure Ziele kontinuierlich erreichen könnt.

Meltwater für Sales Teams kombiniert künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierungen, um euch die umfangreichste Kontaktdatenbank zu bieten. Wir erfassen zudem Daten über Mitbewerber, Trends und andere Insights, damit ihr den Kurs wenn nötig sofort ändern könnt.

