Social Listening ist in aller Munde und wird bisweilen als Zukunft des Marketings gefeiert. Da ist tatsächlich was dran: wer weiß, wie über Marken und Unternehmen in Social Media diskutiert wird, erkennt Trends früher und kann negative Entwicklungen besser abfedern.

Für Neueinsteiger kann Social Listening ein komplexes Thema sein. Damit es bei dir möglichst smooth abläuft, haben wir für dich ein Meltwater Social Listening Glossar vorbereitet, inklusive Links zu tiefergehenden Blogposts und Ressourcen.

Social Listening Glossar

Hier findest du alle wichtigen Begriffe rund um Social Listening auf einen Blick. Stöber dich einfach mal durch, oft sind weiterführende Artikel zu den jeweiligen Begriffen verlinkt.