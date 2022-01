Die Coca-Cola Company wurde im Jahr 1892 gegründet und ist der weltweit größte Hersteller und Vertreiber von Getränken. Das Unternehmen führt ein umfangreiches und vielfältiges Getränkesortiment, das mehr als 200 Marken umfasst und in über 200 Ländern angeboten wird. Die Africa Operating Unit (AOU) ist einer von neun weltweiten operativen Geschäftsbereichen von Coca-Cola. Die AOU vertreibt über 20 Getränkemarken in 54 Ländern, darunter lokale Marken wie Appletiser, Valpre, Stoney, Hollandia und Bonaqua. Die 22 Abfüllpartner in über 125 Abfüllbetrieben, darunter Coca-Cola Beverages Afrika, Equatorial Coca-Cola Beverages Afrika und Coca-Cola Hellenic, sind für die Getränkeabfüllung und den Vertrieb zuständig. Die Coca-Cola Company hat die Vision, Marken und Getränke zu entwickeln, die von den Konsumenten geliebt werden und die sie körperlich und geistig erfrischen - und dies auf eine Art und Weise, die einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen, die Communities und unseren Planeten hat.