Die Herausforderung

Während der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2019 hat der WWF an die an der #UNGA74 teilnehmenden Staats- und Regierungschefs appelliert, die Notlage in Bezug auf den Naturschutz öffentlich anzusprechen und zu bekennen, dass mutiges Vorgehen zur Erhaltung der Natur erforderlich ist. Die größte Herausforderung bestand darin, die relevanten Schlüsselbotschaften an die richtigen Zielgruppen zu richten und gleichzeitig dem Massenpublikum und den Entscheidungsträgern die Bedeutung dieses hochrangigen politischen Treffens vor Augen zu führen.