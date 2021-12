Die Herausforderung

Semmel Concerts beschäftigt ca. 150 Mitarbeiter in 8 Niederlassungen in Deutschland. Zudem hält man Beteiligungen an der Promoters Group Munich, der Showfactory in Bregenz, der LS Konzertagentur in Wien sowie der Arena Berlin Betriebs GmbH. Neben dem Unternehmensbereich Semmel Concerts Premium Entertainment vervollständigen SC Exhibitions und Semmel Concerts Corporate Events die Firmenstruktur. Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens ist Dieter Semmelmann. Pro Jahr verzeichnet man im D.A.CH. - Gebiet über 1.500 Veranstaltungen mit über 5 Millionen Besuchern mit einem nationalen und internationalen Themenspektrum sowie diversen Eigenproduktionen. Die Semmel Concerts GmbH wurde vielfach ausgezeichnet mit dem Live Entertainment Award (LEA) u.A. als "Veranstalter des Jahres 2016". Internationalen Anforderungen an einen modernen Tourneeveranstalter wird die Semmel Concerts GmbH durch die effektive Kombination aus örtlichem- und Tourneegeschäft gerecht. Die beiden Geschäftsbereiche decken sowohl die lokale Durchführung internationaler Top-Acts als auch die Komplettabwicklung großer Tourneen ab, und garantieren einen umfassenden Know How Transfer auf allen Ebenen. Mit breit aufgestellter Manpower und Spezialistentum für alle Genres des Live-Entertainments sowie einem umfassenden Partner-Netzwerk ist die Semmel Concerts GmbH der Full Service Partner für Künstler, Managements, Veranstalterkollegen und Venues. Höhepunkte im Themen-Spektrum der Semmel Concerts Entertainment GmbH: Helene Fischer Live 2017/ 18 - designed by 45 DEGREES, department of Cirque de Soleil, Scorpions (The 50th Anniversary World-Tour), HIGHFIELD und Peace x Peace Festival, Hans Zimmer in Concert, Red Bull Flying Bach u.v.m. Dazu kommen hochkarätige Eigenproduktionen wie die weltweit tourenden Ausstellungen MAGIC CITY und Tutanchamun - Sein Grab und die Schätze, sowie die Showproduktionen Afrika! Afrika! 2018, BOYBANDS forever, Shadowland u.v.m.